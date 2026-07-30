Buscan que menores desde los 12 años puedan abrir cuentas bancarias: esta es la justificación de Keiko Fujimori y su gobierno

El Gobierno busca establecer el marco regulatorio que permita a preadolescentes y adolescentes acceder de manera efectiva al sistema financiero formal. Foto: NBC News

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El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de solicitar la delegación de facultades legislativas por un plazo inmodificable de 120 días calendario. Dentro de este extenso documento de reformas orientadas a la reactivación, desregulación y modernización del Estado, destaca una disposición particular enfocada en la población joven del país. La gestión gubernamental busca implementar los mecanismos normativos necesarios para que los preadolescentes y adolescentes tengan la posibilidad real de ingresar al sistema bancario formal.

Esta iniciativa se enmarca dentro del eje económico del Plan de Gobierno 2.026-2.031 impulsado por Fuerza Popular, el cual tiene la visión de promover la competitividad y alcanzar un país justo. La administración de Keiko Fujimori plantea que la inserción en el ámbito monetario debe ser una prioridad nacional para garantizar el progreso. De esta manera, se pretende establecer un marco legal que faculte a este segmento poblacional específico para ser titulares de cuentas de ahorro convencionales.

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Fomento de la educación económica temprana

Para materializar esta propuesta, la normativa exigirá de forma estricta que los jóvenes, a partir de los 12 años, cuenten con la autorización de sus padres o tutores legales. Este requerimiento garantiza que el ingreso al mercado de capitales se realice bajo la supervisión directa del núcleo familiar, protegiendo así los intereses y el patrimonio del menor. La intención subyacente es que los ciudadanos comiencen a familiarizarse de manera práctica con los instrumentos de gestión financiera.

De acuerdo con la exposición de motivos oficial, el propósito principal de esta habilitación legal es generar una “cultura de ahorro y responsabilidad individual” desde la juventud. El Ejecutivo considera que brindar inclusión financiera a este grupo etario constituye una decisión estratégica para mejorar la futura salud económica de la sociedad. Al permitirles administrar sus propios recursos, se espera mitigar los índices de exclusión, recordando que políticas restrictivas previas vinculadas a las tasas de interés llegaron a expulsar a 542.900 personas de los servicios formales de crédito.

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El objetivo es que los ciudadanos adquieran experiencia temprana en el uso de herramientas y productos financieros. Foto: Merch Perú

Integración tecnológica y seguridad registral

La medida gubernamental no se limita únicamente a permitir la titularidad de estas cuentas, sino que busca de forma más amplia “facilitar la oferta de nuevos productos y servicios financieros y de seguros”. Esto implica que las entidades bancarias tendrán que diseñar y adaptar sus plataformas comerciales para captar a estos nuevos usuarios. Al promover esta apertura de mercado, el Estado pretende acercar de manera efectiva a los nuevos segmentos de la población hacia las herramientas de ahorro.

Finalmente, para asegurar la viabilidad técnica y evitar vulnerabilidades en estas gestiones, el proyecto estipula una modernización en el manejo de los datos personales. Se permitirá que las empresas del sistema financiero y aseguradoras accedan de forma libre a la información sobre identidad que custodia el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esta interconexión digital garantizará la correcta identificación de clientes, dotando de máxima seguridad a las operaciones transaccionales y a la apertura de cuentas.

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Casos en países de Latinoamérica donde dejan que menores de edad tengan cuentas bancarias

En América Latina, varios países han desarrollado productos financieros dirigidos a menores de edad, especialmente adolescentes, con el objetivo de introducirlos de manera gradual al sistema bancario y fortalecer la educación financiera desde etapas tempranas. En la mayoría de los casos, el acceso está condicionado a la participación o autorización de los padres o representantes legales, además de establecer límites de uso y herramientas de supervisión.

En Chile, uno de los ejemplos más avanzados es la BancoEstado CuentaRUT, un producto que permite el acceso de menores desde los 12 años. Los adolescentes pueden contar con una cuenta vista asociada a una tarjeta de débito y realizar operaciones como depósitos, transferencias, pagos y retiros, aunque si aún no cumplen 18 años, deben completar el proceso con la intervención de un representante legal. Además, entidades privadas como Banco Santander Chile han impulsado cuentas digitales para jóvenes entre 12 y 17 años, con tarjeta física y virtual, aplicación propia y mecanismos de control parental para que los padres puedan acompañar la administración del dinero.

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Para ejecutar esta medida, la norma establecerá que los jóvenes desde los 12 años deberán contar obligatoriamente con el consentimiento de sus padres o representantes legales. Foto: Corbis

En Colombia también existen alternativas orientadas a la inclusión financiera temprana. BBVA Colombia cuenta con productos como Blue Kids, dirigido a menores de hasta 13 años, que permite iniciar hábitos de ahorro con acompañamiento familiar. Al cumplir 14 años, el producto puede evolucionar hacia una cuenta juvenil, facilitando la continuidad del usuario dentro del sistema financiero formal. Asimismo, Bancolombia desarrolló Banconautas, una iniciativa para niños de 0 a 13 años que incorpora herramientas de ahorro y una tarjeta débito diseñada para este segmento, con participación de los padres en la apertura.

Brasil es otro mercado donde los bancos han ampliado la oferta para menores. Banco do Brasil lanzó BB Cash, una cuenta digital para personas de 0 a 17 años que permite realizar operaciones como transferencias vía Pix, retiros, pagos con tarjeta de débito e incluso acceder a productos de inversión adaptados para jóvenes. La apertura se realiza con la participación del responsable legal, quien acompaña el proceso y supervisa la relación financiera del menor.

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