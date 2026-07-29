México
Agregar Infobae enGoogle

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, El Mayo Zambada no se quedaba en una sola casa cuando estaba en Sinaloa, pues tenía al menos cinco en diferentes municipios

Hombre entre cinco casas rurales con nombres Monteverde, El Salado, Quilá, El Oso, Cosalá. Carretera México 15, palmeras y cactus.
Ismael Zambada se sitúa frente a un paisaje rural que enlaza cinco casas de ranchos sinaloenses como Monteverde, El Salado, Quilá, El Oso y Cosalá a través de la Carretera México 15. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ismael El Mayo Zambada García, uno de los fundadores y ex líder del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión en Estados Unidos el pasado 20 de julio.

Además, deberá pagar a ese país 15 mil millones de dólares en concepto de decomiso de las presuntas ganancias percibidas.

En 2025, El Mayo admitió haber traficado millones kilos de cocaína durante décadas. Con la condena al narcotraficante, se puso fin a una de las persecuciones judiciales contra cárteles más significativa desde la condena de Joaquín El Chapo Guzmán.

PUBLICIDAD

El Mayo Zambada pasó casi cuatro décadas al frente de un cártel que traficó drogas a gran escala, corrompió a funcionarios públicos y utilizó el asesinato y el terror para mantener su poder. La condena garantizó que su reinado de violencia haya terminado para siempre, dijo Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida en un comunicado del Departamento de Justicia.

El Mayo Zambada, de 76 años de edad, al declararse culpable el año pasado, evitó una posible pena de muerte. El 20 de julio pasado el juez dijo que una condena a cadena perpetua era, en esencia, obligatoria, según la ley.

PUBLICIDAD

El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua en EEUU.
El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua en EEUU.

Antes de que se le dictara su condena, Zambada García se dirigió al tribunal y aceptó su responsabilidad por sus crímenes. Se disculpó con las innumerables personas y familias afectadas por sus acciones y dijo que no se declaraba culpable para ocultar lo que había hecho, sino porque sabía que estaba mal.

Además, invitó a los jóvenes a no seguir su camino, y dijo que “elijan un camino diferente. No hay futuro en la violencia. Solo lleva a la cárcel y a la muerte”. También agregó: “La violencia debe terminar en México y en otros lugares. Se están perdiendo demasiadas vidas. Nadie gana”.

Dónde estaban las casas de El Mayo Zambada en Sinaloa

Ismael Zambada, cuando vivía en Sinaloa, tenía diferentes residencias. Así lo dio a conocer el periodista y escritor especializado en narcotráfico y seguridad José Luis Montenegro, en un capítulo de su podcast Narcomundo, junto a Jesús Lemus.

Montenegro señaló que no solamente tenía una casa, pues además de su rancho en El Salado, Sinaloa, donde se sabía que vivía, tenía otras casas.

“De acuerdo con la información que he podido recabar en campo, en Sinaloa, es que el señor se movía, y mucha gente en Sinaloa podría comentarme, ah, ya sabía, pues es que sí, en Sinaloa sí se sabe, o se sabía dónde vivía el señor Mayo Zambada (...) la gente de allá sabe, pero al interior de la República y sobre todo en la capital, pues no saben dónde estaba El Mayo Zambada”, señaló Montenegro.

Narcotráfico · Sinaloa · Podcast Narcomundo
La vida clandestina de "El Mayo"
Cinco residencias, una carretera libre y un hospital móvil · Según el periodista José Luis Montenegro
Cifras clave
Residencias
La fuente
El hospital móvil
5
Residencias documentadas en Sinaloa
▾ Ver detalle
1
Hospital móvil en caja de tráiler
▾ Ver detalle
Mex 15
Carretera usada para desplazarse
▾ Ver detalle
Quilá
Ubicación principal del tráiler médico
▾ Ver detalle
Diálisis
Tratamiento médico que requería
▾ Ver detalle
2
Periodistas que revelan la información
▾ Ver detalle
Cinco casas: Según José Luis Montenegro, "El Mayo" Zambada tenía al menos una residencia en Monteverde, otra en El Salado, otra en Quilá, otra en El Oso y una más en Cosalá, todas en Sinaloa.
Hospital en tráiler: Montenegro describe una caja de tráiler acondicionada como unidad médica móvil, similar a las que se usan en jornadas de vacunación o mastografías. Servía para que Zambada realizara sus sesiones de diálisis sin acudir a un hospital.
Carretera México 15 libre: De acuerdo con Montenegro, Zambada se desplazaba regularmente por la Carretera México 15 por la libre, lo que le permitía moverse sin llamar la atención entre sus distintas residencias.
Quilá y El Oso: El periodista señala que el tráiler médico se ubicaba en un poblado en Quilá, en El Oso, y que era desplazado según las necesidades de Zambada para garantizarle atención médica oportuna.
Diálisis: Ismael Zambada García padecía una condición renal que requería sesiones periódicas de diálisis. Para evitar acudir a centros médicos públicos o privados, contaba con una unidad médica móvil propia, según el relato de Montenegro.
José Luis Montenegro y Jesús Lemus: La información fue revelada en el podcast Narcomundo. Montenegro es periodista y escritor especializado en narcotráfico y seguridad. Lemus es también periodista con amplia cobertura del crimen organizado en México.
Pasa el cursor sobre cada punto para ver más información · Mapa esquemático no georreferenciado
🎙️
José Luis Montenegro
Periodista · Escritor · Especialista en narcotráfico y seguridad
＋ Ver más

Montenegro reveló los detalles sobre las residencias y el hospital móvil de "El Mayo" Zambada en un capítulo del podcast Narcomundo, junto al también periodista Jesús Lemus.

El periodista señala que recabó la información directamente en campo, en Sinaloa, donde asegura que la población local tenía conocimiento de los movimientos de Zambada, aunque esta información no circulaba en el resto del país.

🎙️
Jesús Lemus
Periodista · Co-conductor de Narcomundo
＋ Ver más

Lemus es periodista con amplia trayectoria en la cobertura del crimen organizado en México. Co-conduce el podcast Narcomundo, espacio en el que se difundió el relato de Montenegro sobre la vida clandestina de Ismael Zambada García.

"De acuerdo con la información que he podido recabar en campo, en Sinaloa, es que el señor se movía, y mucha gente en Sinaloa podría comentarme, ah, ya sabía, pues es que sí, en Sinaloa sí se sabe, o se sabía dónde vivía el señor Mayo Zambada (...) la gente de allá sabe, pero al interior de la República y sobre todo en la capital, pues no saben dónde estaba El Mayo Zambada." — José Luis Montenegro · Podcast Narcomundo
Fuente: Podcast Narcomundo · José Luis Montenegro y Jesús Lemus  ·  Infobae México

Narra que El Mayo tenía una casa en Monteverde, otra en El Salado, otra en Quilá, en El Oso, y a veces se trasladaba a otra en Cosalá, o sea, por lo menos, cinco casas.

Para llegar a ellas, regularmente ocupaba la Carretera México 15 por la libre, pues por ahí tenía la oportunidad de desplazarse sin que se percataran que era El Mayo Zambada.

Además, de esto, asegura el periodista, el narcotraficante contaba con una caja de tráiler que fungía como un hospital móvil para hacerse sus diálisis.

“Eso es real, como si fueran esas cajas que llevan a comunidades para jornadas de vacunación, para temas de mastografías, en el caso de las mujeres, para prevenir el cáncer de mama, El Mayo Zambada también tenía un tráiler, una caja acondicionada, en un poblado en Quilá, en El Oso, lo desplazaban, para poder hacerse todos sus servicios médicos a tiempo”, concluyó Montenegro.

Temas Relacionados

El Mayo ZambadacasasSinaloacaja de tráilerhospitalEstados Unidoscadena perpetuanarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

La presidenta de Perú tomó posesión el pasado 28 de julio, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente del país

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

Los padres de familia han considerado que ello retrasaría nuevamente las investigaciones

Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: inversión a industria automotriz, problemas en el examen de la UNAM, relación con Perú, entre lo relevante

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: inversión a industria automotriz, problemas en el examen de la UNAM, relación con Perú, entre lo relevante

“Si la empresa cometió fraude, que se castigue”: Sheinbaum defiende honestidad de alumnos que presentaron examen a la UNAM

La empresa Territorium Life, que se encargó de la vigilancia durante la evaluación, solicitó una audiencia ante la Comisión Técnica Universitaria para aclarar la situación

“Si la empresa cometió fraude, que se castigue”: Sheinbaum defiende honestidad de alumnos que presentaron examen a la UNAM

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Ambos hermanos, al consagrarse campeones en sus respectivas modalidades, aportaron a la suma de medallas para México

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

El asesinato que hizo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez rompieran su alianza y comenzaran una sangrienta guerra

El asesinato que hizo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez rompieran su alianza y comenzaran una sangrienta guerra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán

Guerra del Cártel de Sinaloa dejó a la Policía Municipal de Culiacán con 144 bajas: la mayoría optó por el retiro anticipado

Atacan con drones comunidad de la sierra de Chilpancingo y dejan cuatro heridos: pobladores captan la agresión en video

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

Qué pasa si pones frases en broma en tus transferencias: este error te pone en la mira del SAT

Ultra México 2026: Precios de los boletos, fases de venta y dónde comprarlos antes de que se agoten

Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

Flor Vigna y Cynthia Klitbo hablan de la rivalidad de México y Argentina por el Mundial 2026: “Este rollo es pasajero”

DEPORTES

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

Cruz Azul vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte

México vs Puerto Rico: dónde ver el debut de la Selección Femenina Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México se adueña del mar Caribe: gana cuatro medallas y lidera el surf en Santo Domingo 2026

México domina la primera jornada de la Natación con 9 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026