El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

Ismael Zambada se sitúa frente a un paisaje rural que enlaza cinco casas de ranchos sinaloenses como Monteverde, El Salado, Quilá, El Oso y Cosalá a través de la Carretera México 15. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Ismael El Mayo Zambada García, uno de los fundadores y ex líder del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión en Estados Unidos el pasado 20 de julio.

Además, deberá pagar a ese país 15 mil millones de dólares en concepto de decomiso de las presuntas ganancias percibidas.

En 2025, El Mayo admitió haber traficado millones kilos de cocaína durante décadas. Con la condena al narcotraficante, se puso fin a una de las persecuciones judiciales contra cárteles más significativa desde la condena de Joaquín El Chapo Guzmán.

PUBLICIDAD

El Mayo Zambada pasó casi cuatro décadas al frente de un cártel que traficó drogas a gran escala, corrompió a funcionarios públicos y utilizó el asesinato y el terror para mantener su poder. La condena garantizó que su reinado de violencia haya terminado para siempre, dijo Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida en un comunicado del Departamento de Justicia.

El Mayo Zambada, de 76 años de edad, al declararse culpable el año pasado, evitó una posible pena de muerte. El 20 de julio pasado el juez dijo que una condena a cadena perpetua era, en esencia, obligatoria, según la ley.

PUBLICIDAD

El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua en EEUU.

Antes de que se le dictara su condena, Zambada García se dirigió al tribunal y aceptó su responsabilidad por sus crímenes. Se disculpó con las innumerables personas y familias afectadas por sus acciones y dijo que no se declaraba culpable para ocultar lo que había hecho, sino porque sabía que estaba mal.

Además, invitó a los jóvenes a no seguir su camino, y dijo que “elijan un camino diferente. No hay futuro en la violencia. Solo lleva a la cárcel y a la muerte”. También agregó: “La violencia debe terminar en México y en otros lugares. Se están perdiendo demasiadas vidas. Nadie gana”.

PUBLICIDAD

Dónde estaban las casas de El Mayo Zambada en Sinaloa

Ismael Zambada, cuando vivía en Sinaloa, tenía diferentes residencias. Así lo dio a conocer el periodista y escritor especializado en narcotráfico y seguridad José Luis Montenegro, en un capítulo de su podcast Narcomundo, junto a Jesús Lemus.

Montenegro señaló que no solamente tenía una casa, pues además de su rancho en El Salado, Sinaloa, donde se sabía que vivía, tenía otras casas.

PUBLICIDAD

“De acuerdo con la información que he podido recabar en campo, en Sinaloa, es que el señor se movía, y mucha gente en Sinaloa podría comentarme, ah, ya sabía, pues es que sí, en Sinaloa sí se sabe, o se sabía dónde vivía el señor Mayo Zambada (...) la gente de allá sabe, pero al interior de la República y sobre todo en la capital, pues no saben dónde estaba El Mayo Zambada”, señaló Montenegro.

Narcotráfico · Sinaloa · Podcast Narcomundo La vida clandestina de "El Mayo" Cinco residencias, una carretera libre y un hospital móvil · Según el periodista José Luis Montenegro Cifras clave Residencias La fuente El hospital móvil 5 Residencias documentadas en Sinaloa ▾ Ver detalle 1 Hospital móvil en caja de tráiler ▾ Ver detalle Mex 15 Carretera usada para desplazarse ▾ Ver detalle Quilá Ubicación principal del tráiler médico ▾ Ver detalle Diálisis Tratamiento médico que requería ▾ Ver detalle 2 Periodistas que revelan la información ▾ Ver detalle Cinco casas: Según José Luis Montenegro, "El Mayo" Zambada tenía al menos una residencia en Monteverde, otra en El Salado, otra en Quilá, otra en El Oso y una más en Cosalá, todas en Sinaloa. Hospital en tráiler: Montenegro describe una caja de tráiler acondicionada como unidad médica móvil, similar a las que se usan en jornadas de vacunación o mastografías. Servía para que Zambada realizara sus sesiones de diálisis sin acudir a un hospital. Carretera México 15 libre: De acuerdo con Montenegro, Zambada se desplazaba regularmente por la Carretera México 15 por la libre, lo que le permitía moverse sin llamar la atención entre sus distintas residencias. Quilá y El Oso: El periodista señala que el tráiler médico se ubicaba en un poblado en Quilá, en El Oso, y que era desplazado según las necesidades de Zambada para garantizarle atención médica oportuna. Diálisis: Ismael Zambada García padecía una condición renal que requería sesiones periódicas de diálisis. Para evitar acudir a centros médicos públicos o privados, contaba con una unidad médica móvil propia, según el relato de Montenegro. José Luis Montenegro y Jesús Lemus: La información fue revelada en el podcast Narcomundo. Montenegro es periodista y escritor especializado en narcotráfico y seguridad. Lemus es también periodista con amplia cobertura del crimen organizado en México. Pasa el cursor sobre cada punto para ver más información · Mapa esquemático no georreferenciado 🎙️ ＋ Ver más Montenegro reveló los detalles sobre las residencias y el hospital móvil de "El Mayo" Zambada en un capítulo del podcast Narcomundo, junto al también periodista Jesús Lemus. El periodista señala que recabó la información directamente en campo, en Sinaloa, donde asegura que la población local tenía conocimiento de los movimientos de Zambada, aunque esta información no circulaba en el resto del país. 🎙️ ＋ Ver más Lemus es periodista con amplia trayectoria en la cobertura del crimen organizado en México. Co-conduce el podcast Narcomundo, espacio en el que se difundió el relato de Montenegro sobre la vida clandestina de Ismael Zambada García. "De acuerdo con la información que he podido recabar en campo, en Sinaloa, es que el señor se movía, y mucha gente en Sinaloa podría comentarme, ah, ya sabía, pues es que sí, en Sinaloa sí se sabe, o se sabía dónde vivía el señor Mayo Zambada (...) la gente de allá sabe, pero al interior de la República y sobre todo en la capital, pues no saben dónde estaba El Mayo Zambada." — José Luis Montenegro · Podcast Narcomundo

Narra que El Mayo tenía una casa en Monteverde, otra en El Salado, otra en Quilá, en El Oso, y a veces se trasladaba a otra en Cosalá, o sea, por lo menos, cinco casas.

PUBLICIDAD

Para llegar a ellas, regularmente ocupaba la Carretera México 15 por la libre, pues por ahí tenía la oportunidad de desplazarse sin que se percataran que era El Mayo Zambada.

Además, de esto, asegura el periodista, el narcotraficante contaba con una caja de tráiler que fungía como un hospital móvil para hacerse sus diálisis.

“Eso es real, como si fueran esas cajas que llevan a comunidades para jornadas de vacunación, para temas de mastografías, en el caso de las mujeres, para prevenir el cáncer de mama, El Mayo Zambada también tenía un tráiler, una caja acondicionada, en un poblado en Quilá, en El Oso, lo desplazaban, para poder hacerse todos sus servicios médicos a tiempo”, concluyó Montenegro.

PUBLICIDAD