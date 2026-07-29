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Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

La presidenta de Perú tomó posesión el pasado 28 de julio, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente del país

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 29 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los avances en la relación bilateral entre México y Perú, tras la toma de posesión de la nueva mandataria Keiko Fujimori.

Durante la conferencia matutina de este 29 de julio en Palacio Nacional, la jefa de Estado aseguró que Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la gobernante peruana para entablar una posible reconciliación entre ambas naciones, confirmando que existe un posible avance.

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