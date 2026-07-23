Laura Bozzo revela que quiere un novio como Erling Haaland: “Pido uno así en mi cama”

(Instagram)

Laura Bozzo compartió su admiración por el futbolista noruego Erling Haaland durante un encuentro con prensa y reveló sus deseos de tener un novio como él.

La conductora peruana, reconocida por su postura en defensa de los animales, alternó denuncias sobre violencia con comentarios personales, entre ellos su deseo de tener, en otra vida, una pareja como el delantero del Manchester City.

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Laura Bozzo dijo que en otra vida pediría un novio como Haaland

Durante el encuentro, reporteros preguntaron a Bozzo por su interés en Erling Haaland. Con humor, la conductora señaló:

“Cuando me vuelva a reencarnar, le pido a Dios uno como ese en mi cama”.

Laura Bozzo desmiente falsos rumores de su fallecimiento: “No sé cuantas veces me han dado por muerta”

Añadió que le atrae “todo, su personalidad, todo”, aunque aclaró que el delantero “es un hombre casado” y que ella respeta esa situación.

Bozzo bromeó al decir que nunca pagaría por amor y que, en su caso, “ellos tendrían que pagar más bien”. Rechazó las insinuaciones sobre relaciones pasadas y defendió su independencia: “Soy lo suficiente mujer para conseguir al hombre que quiero en mi cama”.

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Bozzo pidió cárcel para maltratadores de animales y sanción para Pedro Sola

La conductora dedicó buena parte del intercambio con la prensa a manifestar su indignación por el caso del perro Rocky en Saltillo, donde una mujer asesinó a la mascota tras una pelea con un hombre. “He llorado que ya no doy más”, dijo Bozzo.

La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

Criticó los comentarios insensibles en redes sociales y recalcó la importancia de la legislación mexicana: “Tenemos leyes, ¿ah? No crean que esto es así nomás. Hay cuatro años de maltrato y puede estar ocho años esta mujer por el asesinato”.

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Sobre el conductor Pedro Sola, Bozzo expresó que lo estima, pero consideró desacertado su comentario sobre el caso. “Debe ser sancionado”, afirmó. Evitó ahondar en la controversia por respeto entre comunicadores, pero sostuvo: “Ya he dado mi opinión y es totalmente en contra”.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Noruega vs. Inglaterra - Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 11 de julio de 2026. Erling Haaland de Noruega en el descanso. REUTERS/Dylan Martinez

Quién es Erling Haaland, el futbolista que admira Laura Bozzo

Erling Haaland es delantero del Manchester City y de la selección de Noruega. Nacido en 2000, Haaland se ha posicionado como una de las figuras más destacadas del futbol europeo por su capacidad goleadora y su físico imponente.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 Norway's Erling Haaland and Alexander Sorloth in action with England's Harry Kane and teammates REUTERS/Mike Segar SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

En el Mundial 2026, Haaland jugó contra Inglaterra después de que México quedó eliminado. La selección de Noruega llegó hasta cuartos de final.

Haaland suma más de 200 goles en su carrera profesional y es referente del Manchester City en la Premier League. Su popularidad trasciende el futbol, como lo demuestra la admiración de figuras públicas como Laura Bozzo.

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