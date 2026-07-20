Laura Bozzo estrena show en vivo de “La Señorita Laura” en México, estas son las fechas y lugares

Laura Bozzo (Emisoras Unidas)

La conductora Laura Bozzo presenta en México el show en vivo "Señorita Laura más viva que nunca", una gira con tres funciones en Guadalajara, Monterrey y CDMX que mezcla teatro, stand up, confesiones personales e interacción con el público, según lo compartido por la peruana en sus redes sociales.

El espectáculo incluye un espacio en cada función para que asistentes compartan historias y conflictos reales, que Bozzo aborda con el estilo “directo, intenso y sin filtros” que la hizo conocida en televisión.

PUBLICIDAD

La puesta en escena plantea un recorrido por episodios de su vida profesional y personal, con humor e ironía, en el que repasa éxitos, controversias y caídas, además de experiencias que asegura no había contado desde su propia perspectiva, según lo compartido.

Información en desarrollo.