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Laura Bozzo estrena show en vivo de “La Señorita Laura” en México, estas son las fechas y lugares

La conductora Laura Bozzo anunció su nuevo show en vivo que tendrá gira por México, reveló de qué tratará

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Laura Bozzo (Emisoras Unidas)
Laura Bozzo (Emisoras Unidas)

La conductora Laura Bozzo presenta en México el show en vivo "Señorita Laura más viva que nunca", una gira con tres funciones en Guadalajara, Monterrey y CDMX que mezcla teatro, stand up, confesiones personales e interacción con el público, según lo compartido por la peruana en sus redes sociales.

El espectáculo incluye un espacio en cada función para que asistentes compartan historias y conflictos reales, que Bozzo aborda con el estilo “directo, intenso y sin filtros” que la hizo conocida en televisión.

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La puesta en escena plantea un recorrido por episodios de su vida profesional y personal, con humor e ironía, en el que repasa éxitos, controversias y caídas, además de experiencias que asegura no había contado desde su propia perspectiva, según lo compartido.

Información en desarrollo.

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