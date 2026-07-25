Ya no basta el precio: el 70% de los compradores investiga la reputación de la inmobiliaria antes de adquirir una vivienda

La transformación en la forma de buscar información también responde al ingreso de nuevas generaciones de compradores al mercado. Foto: Oniria Arquitectura

La decisión de comprar una vivienda ha incorporado un nuevo criterio de evaluación. Más allá del costo, la ubicación o las características del inmueble, un número creciente de personas revisa las experiencias de otros compradores antes de concretar una adquisición, con el objetivo de reducir riesgos y contar con mayor información sobre la empresa responsable del proyecto.

De acuerdo con un análisis de Best Place to Live®, el 70% de quienes buscan adquirir una vivienda en el Perú consulta la reputación de la inmobiliaria antes de tomar una decisión. Esta tendencia se alinea con un estudio de Nielsen, que señala que el 83% de los consumidores considera las recomendaciones de otros usuarios como la fuente de publicidad más confiable.

PUBLICIDAD

La reputación gana peso en la decisión de compra

La reputación de la inmobiliaria se ha convertido en un elemento determinante dentro del proceso de compra de una vivienda. Según Best Place to Live®, los compradores ya no limitan su análisis a variables tradicionales, sino que buscan conocer cómo fue la experiencia de quienes atravesaron todo el proceso de adquisición.

“Hoy vemos que siete de cada diez personas investigan la reputación de una inmobiliaria antes de comprar una vivienda. El comprador ya no solo compara ubicación o precio; también quiere conocer la experiencia de quienes ya pasaron por todo el proceso. Las reseñas se han convertido en un factor clave para reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas”, explica Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®.

PUBLICIDAD

Un perfil de comprador más digital

El cambio en los hábitos de búsqueda también está relacionado con la presencia de nuevos grupos de consumidores en el mercado. Durante 2025, los millennials y centennials representaron el 58% de las compras de vivienda en el país, de acuerdo con la firma.

Según la firma, en 2025 los millennials y centennials concentraron el 58% de las adquisiciones de viviendas en el Perú. Foto: Penthouse

Se trata de un segmento que suele consultar opiniones, calificaciones y comentarios antes de contratar un servicio o comprar un producto, por lo que traslada ese mismo comportamiento al momento de elegir un proyecto inmobiliario.

Una herramienta basada en experiencias reales

Como respuesta a esta evolución del mercado, Best Place to Live® implementó el primer Rating Inmobiliario Residencial, una herramienta elaborada con las evaluaciones de compradores reales. El sistema consolida más de 70 variables relacionadas con la gestión comercial, la entrega del inmueble, el proyecto, las áreas comunes y el servicio postventa.

PUBLICIDAD

El resultado se presenta mediante una calificación de una a cinco estrellas, acompañada por comentarios de clientes que permiten comparar distintas inmobiliarias y proyectos. “Entendimos que el sello de certificación entregaba confianza, pero el nuevo perfil de comprador necesitaba más información para comparar alternativas. El rating transforma la experiencia de miles de compradores en una herramienta simple, transparente y fácil de entender, permitiendo que las personas tomen decisiones con mayor información y confianza”, señala Pasache.

El impacto de la confianza en las ventas

Los datos recopilados por la organización también muestran una relación entre la reputación inmobiliaria y el desempeño comercial de las empresas. Durante 2025, las inmobiliarias certificadas en el Perú con calificaciones entre 3,7 y 5 estrellas registraron ventas 26,6% superiores a las de las compañías no certificadas en Lima Metropolitana.

PUBLICIDAD

Además, pese a representar únicamente el 14,1% de la oferta disponible, estas empresas concentraron el 19,3% de las unidades vendidas, lo que evidencia una mayor preferencia de los compradores por firmas que exhiben niveles comprobados de satisfacción entre sus clientes.

La información reunida por la organización también refleja una vinculación entre la reputación de las inmobiliarias y sus resultados comerciales. Foto: Booking

“La confianza tiene un impacto real en la decisión de compra. En 2025 observamos que las inmobiliarias certificadas registraron ventas 26,6% superiores a las no certificadas en Lima Metropolitana. Cuando las personas cuentan con información transparente y experiencias verificadas de otros compradores, toman decisiones con mayor seguridad, y eso también genera un incentivo para que las empresas mejoren continuamente la experiencia que ofrecen a sus clientes”, concluye la vocera.