Segundo Montalvo denuncia a José Balcázar ante la Fiscalía por compra de aviones F-16 y crisis de inseguridad

El presidente José Balcázar Zelada aparece en una composición visual con la ilustración de un avión F-16 y una escena de inseguridad ciudadana, temas centrales de la denuncia fiscal en Perú. (Infobae Perú)

El congresista Segundo Montalvo presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente José Balcázar por presuntos delitos cometidos en el ejercicio del cargo. El oficio, registrado en la mesa de partes virtual del Ministerio Público el 24 de julio de 2026, fue dirigido al fiscal de la Nación Tomás Gálvez y solicita una investigación fiscal de oficio sustentada en dos ejes: la inseguridad ciudadana y la controversia por la compra de 24 aviones F-16 a Estados Unidos.

Según la denuncia presentada a la que Infobae Perú tuvo acceso, el parlamentario Montalvo —quien se presenta como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso— pide que se investigue al mandatario por presunto abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible, y que se inicien diligencias contra exministros y otros funcionarios que resulten responsables.

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Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

Denuncia ante la Fiscalía

Montalvo sostiene que el artículo 117 de la Constitución impide acusar al presidente en funciones por esos hechos mientras siga en el cargo, pero no bloquea la recepción de la denuncia ni las diligencias compatibles con ese marco. El oficio cita la STC 152/2025 para plantear que la Fiscalía puede recibir la denuncia, recabar testimonios, requerir documentos y reservar la formalización hasta el 28 de julio de 2026.

Para los exministros y demás funcionarios, el congresista pide diligencias preliminares inmediatas, al considerar que no están cubiertos por esa prerrogativa presidencial. El mismo documento añade que, una vez terminado el mandato de Balcázar, la Fiscalía podría continuar la vía penal y, si encuentra mérito, remitir el caso al Congreso por la vía constitucional.

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Fotografía de archivo en la que se captó al presidente interino de Perú, José María Balcázar, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

Críticas al Gobierno por cifras de criminalidad

Como primer sustento, el oficio afirma que durante el gobierno de Balcázar hubo omisiones frente al deterioro de la seguridad ciudadana. Los datos, atribuidos a registros oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) y del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), indican que en los primeros 18 días de gobierno se contabilizaron 108 asesinatos y que al 23 de marzo la cifra acumulada llegó a 202 homicidios.

El documento también menciona 194.747 delitos en el primer trimestre de 2026, entre ellos 504 homicidios, 3.891 extorsiones, 287 secuestros y 4.594 violaciones sexuales. Además, alude a más de 4.000 denuncias por extorsión en cuatro meses y a un índice de criminalidad del 67%.

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Montalvo sostiene también que el Gobierno no implementó de forma efectiva la Ley N.° 32490 ni su reglamento, el Decreto Supremo 009-2026-PCM. El oficio cuestiona además la creación de un grupo de trabajo con plazo de 330 días para diseñar un programa presupuestal contra la criminalidad y el incumplimiento de la presentación del informe anual de seguridad ciudadana ante el pleno del Congreso.

Un individuo armado en motocicleta, junto a escenas del crimen con un casquillo de bala y un vehículo caído, ilustra la reciente ola de violencia y asesinatos en Callao. (Composición: Infobae Perú)

Polémica por la compra de los F-16

El segundo eje de la denuncia se centra en la adquisición de los aviones F-16. Según el documento, Balcázar habría dispuesto a los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores que efectuaran un adelanto de USD 462 millones a Lockheed Martin dentro de una operación por USD 3.500 millones. La cronología incluida en el oficio señala que el 17 de abril de 2026 el presidente anunció que no firmaría el contrato; que el 20 de abril el entonces ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino autorizó la firma e informó al mandatario; y que el 21 de abril Balcázar negó en cuatro oportunidades la existencia de los contratos. El 22 de abril renunciaron Díaz y el excanciller Hugo de Zela, y ese mismo día el Ministerio de Economía y Finanzas ejecutó el pago de USD 462 millones.

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El documento también hace referencia al Decreto Supremo N.° 043-2026-EF, publicado el 17 de marzo, que autorizó un crédito suplementario de S/ 522 millones 353 mil 665 para el Ministerio de Defensa, destinado de forma parcial al proyecto de adquisición de 24 aeronaves para la base aérea de La Joya, Arequipa. El documento incluye además una declaración del 4 de mayo de 2026 en la que Balcázar habría dicho que la compra “fue a dedo”.

Frente a esas acusaciones, el excanciller De Zela sostuvo ante RPP: “Él (Balcázar) sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20. Ha estado saliendo en medios que los contratos no están firmados. Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”. Balcázar rechazó las acusaciones: ante América Noticias afirmó “No he mentido al país sobre la situación jurídica de los contratos celebrados por gestiones anteriores”, y ante RPP declaró: “No digo que no se puede comprar, solo que se postergue”.

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Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)