Trabajadores de Indecopi cobrarán mayores sueldos con nueva escala, actualizada luego de 12 años

Atención, trabajadores de Indecopi. El Pleno del Congreso de la República aprobó, por unanimidad (101 votos), el dictamen que autoriza una nueva escala remunerativa para estos empleados públicos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, quienes estén sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.
La fórmula legal aprobada, que se sustenta en los proyectos de ley 12496/2025-CR y 12584/2025-CR, fue exonerada de segunda votación, y ahora pasará el Ejecutivo para promulgarse o observarse.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes (bancada APP), señaló que esta propuesta tiene “como finalidad mejorar las condiciones laborales y remunerativas de los trabajadores del Indecopi, a fin de garantizar una remuneración justa y acorde a la importancia de las funciones que desarrollan”. Este sería unm cambio en la remuneración que viene luego de 12 años.
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Nueva escala de sueldos para Indecopi
“La escala remunerativa vigente”, precisó Soto, “se ha mantenido por más de 12 años, pese al incremento progresivo del costo de vida y la pérdida progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores, esta situación ha limitado la capacidad de la entidad para retener personal altamente capacitado”.
Así, la norma aprobada por el Pleno, a pesar de que este no cuenta con iniciativa de gasto, contiene 6 artículos, 2 Disposiciones Complementarias Finales, y 1 Disposición Complementaria Modificatoria, y fue propuesta del Congresista Jorge Montoya Manrique (bancada HyD).
En su tercer artículo, además, autoriza al “Ministerio de Economía y Finanzas para que, en un plazo no mayor de 45 días calendarios, contados desde la entrada en vigor de la presente ley, realice el estudio técnico correspondiente, a efectos de presentar una nueva escala de ingresos para los trabajadores del Indecopi.
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“En caso de no realizar el estudio técnico en el plazo señalado, se autoriza al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual presentar un estudio técnico al Ministerio de Economía y Finanzas, el cual será aprobado en un plazo improrrogable de 30 días calendarios”.
Además, el cuarto artículo afirma que, concluido el estudio técnico establecido, “en un plazo improrrogable de 30 días calendarios, se procede a la aprobación de la nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, la que no podrá ser inferior a la actual escala remunerativa”.
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Aprueban ‘destrabe’ de otras escalas
Asimismo, el Congreso también aprobó el destrabe de nuevas escalas de sueldos para las siguientes entidades y regímenes:
- Los trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
- Trabajadores del decreto legislativo 728 del Poder Judicial
- Trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
- Trabajadores del decreto legislativo 728 del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)
- Para los trabajadores del decreto legislativo 276 de la Biblioteca Nacional del Perú se tendrá que aprobar monto y escala del concepto Incentivo Único - CAFAE.
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