Municipalidad de San Miguel abre convocatoria de trabajo dirigida a personas con primaria

El proceso de selección, difundido el 24 de julio de 2026, permitirá recibir postulaciones hasta el 12 de agosto de 2026. Foto: difusión

Las personas que cuenten con primaria completa y busquen una oportunidad laboral en el sector público pueden postular a la nueva convocatoria de la Municipalidad de San Miguel. La entidad abrió un proceso de selección bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para cubrir plazas vinculadas al servicio de limpieza pública en Lima.

La convocatoria, publicada el 24 de julio de 2026, estará disponible hasta el 12 de agosto de 2026. En total, se ofrecen puestos para operarios de recolección de residuos sólidos y operarios de barrido, con remuneraciones que van desde S/ 1.400 hasta S/ 1.550, según el cargo.

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Puestos disponibles y remuneraciones

La Municipalidad de San Miguel busca incorporar personal para dos perfiles. Uno de ellos corresponde al puesto de operario de recolección de residuos sólidos, para el cual se han habilitado cinco vacantes y se ofrece una remuneración mensual de S/ 1.550.

Por otro lado, la convocatoria también contempla dos plazas para operario de barrido. En este caso, el sueldo establecido es de S/ 1.400 mensuales. Ambos puestos se desempeñarán en la Municipalidad de San Miguel, en Lima.

La convocatoria contempla plazas para operarios de recolección de residuos sólidos y personal de barrido, con sueldos mensuales de entre S/ 1.400 y S/ 1.550, dependiendo de la función asignada. Foto: Gobierno del Perú

Requisitos para postular

Los interesados en cualquiera de las vacantes deben acreditar primaria completa como nivel mínimo de formación académica. Además, se solicita contar con tres meses de experiencia específica realizando funciones similares en entidades públicas o privadas, aunque este requisito figura como no indispensable.

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Desde este punto, quienes deseen acceder a esta convocatoria de trabajo deberán revisar las bases del proceso, ya que allí se detallan los requisitos completos, las condiciones de contratación y las etapas de evaluación establecidas para cada puesto.

¿Cómo presentar la postulación?

La recepción de documentos se realizará únicamente el 12 de agosto de 2026. Los postulantes deberán entregar su expediente en Jr. Federico Gallese Taricchi N.° 370, segundo piso del área de Recursos Humanos, en el distrito de San Miguel.

La atención para la presentación de la documentación será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. La entidad precisa que las postulaciones entregadas fuera de la fecha o del horario establecido no serán consideradas dentro del proceso de evaluación.

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Quienes deseen postular a alguna de las plazas deberán contar, como requisito básico, con estudios de primaria completa. Foto: Municipalidad de San Miguel

Tips para dar una buena entrevista de trabajo

Investiga previamente a la empresa y el puesto : Antes de acudir a la entrevista, revisa información sobre la organización, sus actividades, servicios, valores y el perfil que busca para la vacante. Esto permitirá responder con mayor precisión preguntas como por qué deseas trabajar allí o qué puedes aportar.

Repasa tu experiencia laboral y formación : Ten claros los principales logros, funciones realizadas, conocimientos adquiridos y situaciones que hayas resuelto en empleos anteriores. Evita limitarte a repetir el currículum; enfoca tus respuestas en cómo tu experiencia se relaciona con el cargo.

Practica respuestas antes de la entrevista : Ensayar preguntas frecuentes como “háblame de ti”, “cuáles son tus fortalezas” o “por qué deberíamos contratarte” ayuda a ordenar tus ideas y responder con mayor seguridad. También puedes preparar ejemplos concretos de situaciones donde hayas demostrado tus capacidades.

Adapta tus respuestas a la vacante : Evita dar respuestas generales. Relaciona tus habilidades, conocimientos y experiencias con las tareas específicas que solicita la empresa para demostrar que comprendes el puesto.

Llega con anticipación : Si la entrevista es presencial, calcula el tiempo de traslado y procura llegar unos minutos antes. En caso sea virtual, revisa previamente la conexión a internet, cámara, micrófono y plataforma que utilizarás.

Cuida tu presentación personal : La vestimenta debe ser adecuada para el tipo de empresa y puesto al que postulas. Una apariencia ordenada ayuda a proyectar profesionalismo desde el primer contacto.

Mantén una comunicación clara y segura : Habla con un ritmo adecuado, evita respuestas demasiado extensas y escucha con atención antes de responder. La forma en que comunicas tus ideas también forma parte de la evaluación.

Utiliza ejemplos concretos al responder : Cuando expliques una habilidad o experiencia, menciona casos específicos en los que hayas enfrentado un problema, tomado una decisión o conseguido un resultado. Esto permite que el reclutador tenga una mejor referencia de tu desempeño.

Demuestra interés por el puesto : Realiza preguntas relacionadas con las funciones, objetivos del cargo o expectativas de la empresa. Esto puede reflejar preparación y motivación por la oportunidad laboral.

Sé honesto durante la conversación: Si existe algún aspecto que no dominas, es preferible reconocerlo y explicar tu disposición para aprender antes que brindar información incorrecta.