Perú

Mafias se pelean por el control de Gamarra: 1.000 comerciantes extorsionados con 10 soles diarios

Pese a la captura de presuntos integrantes de ‘Los Pulpos de La Victoria’, comerciantes aseguran que las extorsiones continúan y que nuevas organizaciones criminales cobran cupos a vendedores informales

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Un noticiero presenta segmentos informativos. Se muestra una periodista en un estudio con pantallas de fondo. Los temas cubiertos incluyen la exigencia de cupos a comerciantes ambulantes en Gamarra y la extorsión de víctimas con mención a 'Los Gallegos del Centro' en Jesús María. También se informa sobre la reactivación de las relaciones consulares entre Perú y Venezuela, con imágenes de un edificio y la bandera venezolana. Se incluyen pausas publicitarias.

Pese a los recientes operativos contra organizaciones criminales en el distrito de La Victoria, las extorsiones continúan golpeando al emporio comercial de Gamarra. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, denunció que el 100 % de los comerciantes informales que laboran en la galería Damero C son obligados a pagar cupos a bandas criminales, mientras que en el Damero B nuevas mafias se disputan nuevamente el control del territorio.

Según la dirigente, más de mil vendedores ambulantes entregarían hasta S/10 diarios a los extorsionadores para poder trabajar en la vía pública.

“Nadie trabaja en la vía pública gratis. Detrás de eso hay mafias y cobradores de cupos”, afirmó Saldaña.

Mafias reaparecen tras caída de ‘Los Pulpos de La Victoria’

La empresaria sostuvo que la captura de presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’ no significó el fin de las extorsiones en Gamarra. Explicó que en el Damero C han surgido nuevos grupos dedicados al cobro de cupos, mientras que en el Damero B distintas organizaciones buscan recuperar el control del sector.

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Incluso, aseguró que esta disputa ya habría dejado una víctima mortal.

“El Damero B fue liberado hace dos años, pero ahora algunos de los cabecillas han caído presos y ya se están matando porque quieren regresar a tomarlo. Hace una semana hubo un fallecido”, señaló.

Vista panorámica de Gamarra.
Algunos comerciantes se han organizado para hacer frente al cobro de cupos que viven a diario. - Crédito: Andina

Saldaña precisó que los comerciantes informales ubicados en las zonas de Damero C, Apolo, Parinacochas, Bauzáti y Meza, la avenida 28 de Julio y Huánuco son víctimas permanentes de amenazas.

“Todos pagan cupos. Les obligan a pagar por la fuerza, con violencia o amenazas”, denunció.

Comerciante fue baleado y luego enviaron carta extorsiva

La inseguridad también alcanzó a la cercana galería La Camita, en Cercado de Lima, donde un comerciante fue atacado a balazos por un sicario que llegó caminando hasta el establecimiento, sacó un arma de una bolsa y disparó en varias oportunidades.

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Tras el atentado, trabajadores del lugar manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y aseguraron que varios comerciantes evalúan abandonar la zona.

“Estamos en zona roja. La venta está baja y encima nos extorsionan”, relató uno de ellos.

Horas después del ataque, la administración de la galería recibió una carta extorsiva en la que los delincuentes exigían S/40 por cada puesto comercial, bajo la firma de un grupo que se hacía llamar “Los Capuchas Negras de Cercado de Lima NG”.

Más de 12 mil denuncias por extorsión en seis meses

La problemática se refleja también en las cifras oficiales. De acuerdo con el Ministerio Público, durante el primer semestre de 2026 se registraron 12.634 denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que equivale a un promedio cercano a 70 casos diarios.

Mientras las organizaciones criminales vuelven a disputar el control de zonas comerciales estratégicas como Gamarra, miles de comerciantes formales e informales continúan desarrollando sus actividades bajo constantes amenazas y cobros ilegales.

¿Qué hacer si eres víctima de una extorsión?

Ante una amenaza o el cobro de cupos, las autoridades recomiendan no pagar ni negociar con los delincuentes. Es importante conservar todas las pruebas, como mensajes, audios, cartas, fotografías o números telefónicos, y presentar la denuncia de inmediato ante la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. En caso de una emergencia, se puede llamar al 105. Además, el Ministerio del Interior recibe denuncias a través de la Línea 1818 y del celular 942 841 978, habilitados para reportar casos de extorsión las 24 horas.

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