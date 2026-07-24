Una marca concentra el 80% del mercado de la mayonesa en Perú: ¿A qué se debe este nivel de éxito?

La marca ha consolidado su liderazgo gracias a una propuesta adaptada al gusto local, precios competitivos, una amplia distribución y la renovación constante de su imagen. Foto: Imagen Ilustrativo Infobae

La mayonesa Alacena se ha consolidado como la marca líder de su categoría en el Perú, con una participación de mercado cercana al 80%, un desempeño que la ha convertido en uno de los casos de estudio más representativos del marketing peruano desde la década del 2000. Su crecimiento ha sido analizado en ámbitos académicos y por especialistas como Rolando Arellano y Leslie Pierce, ex CEO de Alicorp.

Más allá de la fidelidad de los consumidores, el liderazgo de la marca responde a una combinación de factores como una propuesta adaptada al gusto local, una estrategia de precios, una amplia distribución y una constante evolución de su imagen. Todo ello le ha permitido mantenerse como la principal referencia en un mercado altamente competitivo.

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Un liderazgo que va más allá de la fidelidad

El dominio de Alacena suele explicarse por la fuerte conexión que ha desarrollado con los consumidores peruanos a lo largo de los años. Sin embargo, este posicionamiento no responde únicamente a un vínculo emocional, sino también a una estrategia comercial sostenida que combina calidad, precio competitivo y una presencia constante en los puntos de venta.

Especialistas en marketing destacan que, cuando los consumidores incorporan una marca a su rutina diaria, esta gana un importante nivel de confianza que facilita la decisión de compra y reduce la posibilidad de elegir productos de la competencia. No obstante, esa fidelidad solo puede mantenerse cuando la marca continúa ofreciendo una propuesta de valor consistente.

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El liderazgo de Alacena se atribuye en gran parte al vínculo que construyó con los consumidores peruanos durante los últimos años. Foto: Mundo Abarrotes

La importancia de entender el mercado peruano

Alacena también logró diferenciarse al desarrollar una mayonesa pensada para el paladar peruano. Antes de su aparición, el consumo de mayonesa industrial era reducido y gran parte de los hogares prefería preparar este acompañamiento de manera casera, ya que las alternativas disponibles no reproducían el sabor tradicional.

La marca apostó por investigaciones orientadas a conocer las preferencias de los consumidores y desarrolló una receta con un perfil más cercano al preparado en casa, incorporando características como un toque de limón y una textura cremosa. Esta adaptación permitió que más familias confiaran en un producto envasado sin renunciar al sabor al que estaban acostumbradas.

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Distribución, formatos y accesibilidad

Otro de los pilares del éxito de Alacena fue su estrategia de comercialización. La marca amplió su alcance mediante presentaciones en sachet de distintos tamaños y precios accesibles, lo que facilitó su compra en bodegas y pequeños comercios de todo el país.

A ello se sumó la capacidad de distribución de Alicorp, que permitió asegurar la disponibilidad del producto en una amplia red de puntos de venta. Esta combinación de formatos económicos y cobertura nacional favoreció una rápida expansión de la marca y fortaleció su posición frente a otros competidores.

Alacena se diferenció al crear una mayonesa adaptada al gusto peruano, en un contexto donde muchos hogares aún preferían prepararla de forma casera. Foto: Mercado Libre

El rebranding que impulsó las ventas

En 2024, Alicorp renovó la imagen de Alacena, introduciendo cambios respecto a la presentación utilizada entre 2021 y 2022. El relanzamiento estuvo acompañado de la campaña “Comidas cotidianas”, orientada a reforzar el papel de la mayonesa como complemento habitual del menú familiar.

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Tras esta estrategia, el volumen de ventas de la marca aumentó un 21% frente a 2023, mientras que la categoría de salsas registró un crecimiento del 14%. Sin embargo, la participación de mercado solo avanzó 1,3%, lo que demuestra que el market share debe analizarse junto con otros indicadores, ya que el comportamiento de los competidores también influye en este resultado.

Un caso de estudio del marketing peruano

El desempeño de Alacena continúa siendo un referente para especialistas y académicos por la manera en que logró consolidar una posición dominante dentro de la categoría. Su historia evidencia que el éxito de una marca no depende exclusivamente del reconocimiento o de la costumbre de los consumidores.

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Factores como la adaptación al mercado, una propuesta de valor clara, una distribución eficiente, estrategias de comunicación y una innovación constante han permitido que la marca conserve una participación cercana al 80% del mercado peruano de mayonesa y siga siendo uno de los ejemplos más destacados del marketing nacional.