Desde hoy 24 de julio Perú pagará los mayores aranceles al exportar a Estados Unidos: La razón

El gobierno de Keiko Fujimori iniciará este martes, y ya se viene la primera medida del exterior que impactaría en las exportaciones. - Crédito Composición Infobae

Atención, exportadores peruanos. La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, donde está incluido el Perú.

¿Qué significa esto? Básicamente, que se tendrá que pagar más por exportar al país norteamericano. Y en el caso de Perú el arancel del 10 %, que vencía en estas fechas, ahora será de 12,5 %, será aún más caro exportar al país vecino.

¿Pero cuál es la justificación detrás? El mismo gobierno de Trump se basa en una investigación sobre esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso. La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tomó la decisión luego de que revisar las políticas y prácticas de países como Perú sobre la prohibición de importar bienes producidos con ‘trabajo forzoso’. Así, Perú no estaría tomando medidas para prohibir entrada de bienes de países que producen con estos bajos estándares (lo que afectaría al país norteamericano).

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Así se pronunció el MEF sobre alza de aranceles de EE. UU. sobre el cobre en su momento. - Crédito TV Perú

Arancel del 12,5 % a Perú

El gobierno peruano ha fallado en defenderse de la medida aplicada por el gobierno de Donald Trump. Ya en abril pasado dos funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) habían viajado a Washington D.C., Estados Unidos, con el objetivo de representar al Perú en audiencias y reuniones técnicas ante la investigación iniciada por autoridades estadounidenses sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

El objetivo de esta investigación, que incluía a 60 economías, era es determinar si estos gobiernos “no implementan medidas efectivas para prohibir la entrada de productos vinculados a la trata de personas o trabajo forzoso”. Esto se consideraría una práctica discriminatoria y lesiva para el comercio estadounidense.

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La delegación peruana que participó entonces fue integrada por el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales y la directora de Norteamérica y Europa del Mincetur. Pero su participación no habría sido suficientemente convincente para que evitar que Estados Unidos aplicara esta medida arancelaria al Perú.

El presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Ahora le quedó al país aceptar los aranceles y resaltar su “compromiso” para seguir revisando la medida.

“El Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), anunció la acción final de las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos respecto de países que no cuentan con prohibiciones o prohibiciones efectivas a la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. La decisión establece aranceles adicionales de 10% o 12,5%, según el tratamiento asignado a cada economía”, reveló el Mincetur.

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Así, Perú obtuvo el porcentaje más alto, del 12,5 %. Pero debe recordarse que “la medida no está dirigida únicamente al Perú. Alcanza a 60 economías, equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que representaron el 99,4% de las importaciones estadounidenses en 2025″.

Sin duda, será uno de los temas que impactará al periodo del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

No será para todas las exportaciones

Mincetur informa que para el Perú, el arancel adicional es de 12,5%. Pero la medida no alcanza a la totalidad de las exportaciones, dado que establece exclusiones para más de 2.000 productos, que representaron el 45% del valor de las importaciones estadounidenses procedentes del Perú.

“La medida entró en vigor desde las 00:01 ET de hoy, 24 de julio, momento en que culminó la vigencia de la sobretasa temporal de 10% aplicada bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, vinculada a la balanza de pagos. A la fecha, el Congreso estadounidense no ha aprobado su extensión, por lo que ambos gravámenes no se superponen”, aclara el gobierno peruano.

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Asimismo, a pesar de que el Mincetur participó activamente en todas las etapas de la investigación del USTR y presentó información sobre las acciones adoptadas por el Perú en esta materia, y no fue considerado suficiente como para no imponerle los aranceles, el gobierno peruano resalta que “la resolución no concluye que el país exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos peruanos elaborados bajo dichas condiciones, ya que el USTR concentró su investigación en la existencia y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de estos bienes”.

Los aranceles no impactarán a todos los productos. Están incluidos el petróleo y el gas, así como productos que no se pueden obtener en el país dentro de las excepciones. - Crédito Trade Ox

Como se recuerda, también el Gobierno peruano presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso, con el objetivo de fortalecer el marco normativo nacional en esta materia. “Su aprobación por el Parlamento peruano, constituirá, además, un avance concreto frente a la principal observación del USTR", añaden, pero este se vería en el siguiente periodo, el bicameral.

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Asimismo, el Mincetur viene evaluando los efectos de la medida en coordinación con las entidades públicas competentes y los gremios empresariales. Igualmente, informan que continuarán brindando el sustento técnico necesario durante el trámite del proyecto de ley presentado al Congreso de la República.

“El Mincetur mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos y continuará trabajando con las autoridades competentes y el sector privado para defender los intereses del país y promover una revisión de la medida sobre la base de los avances normativos y la información técnica presentada por el Perú”, aclaran.