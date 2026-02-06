America Inhouse

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria

Equipados con modelos de lenguaje avanzado y sensores de última generación, estos robots ofrecen interacción natural, navegación autónoma y experimentación en robótica

La adquisición refuerza el compromiso de la UCV con la actualización tecnológica y la transformación digital de su ecosistema universitario. - (UCV)

Hasta hace pocos años, la presencia de robots humanoides en entornos universitarios parecía un concepto lejano. Hoy, esa imagen empieza a materializarse: la Universidad César Vallejo (UCV) en Perú presentó siete robots Unitree G1 EDU diseñados para apoyar la educación, acercando a estudiantes y docentes a tecnologías que ya están transformando el aprendizaje.

De acuerdo con información de la institución, el Unitree G1 EDU funcionará dentro de la universidad como un “laboratorio móvil” para carreras de ingeniería, inteligencia artificial e innovación, integrando herramientas de programación y experimentación práctica.

Presentación de los robots humanoides en el campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo.

La llegada del Unitree G1 EDU

La presentación se realizó el pasado 3 de febrero en el campus Los Olivos, donde la UCV reafirmó su compromiso con la actualización de su ecosistema digital. Según Kelly Acuña, vicepresidenta ejecutiva de la universidad, la inversión destinada a los robots asciende a medio millón de dólares.

“La universidad ha decidido invertir en estos robots humanoides porque consideramos que van a ser parte de la experiencia de aprendizaje de los alumnos… Les va a dar la opción de investigar, programar y aprender en el contexto que hoy el mundo avanza”, explicó Acuña.

El evento contó con demostraciones del funcionamiento de los robots y presentaciones sobre sus aplicaciones en entornos educativos e investigativos, dejando en evidencia cómo la robótica humanoide ya forma parte de la formación profesional en la UCV.

Robots humanoides: tecnología al servicio de la educación

Los siete robots Unitree G1 EDU incorporan modelos de lenguaje grande (LLMs) que les permiten conectarse a sistemas como ChatGPT, mantener conversaciones naturales, interpretar comandos en lenguaje cotidiano y colaborar en tareas de asistencia educativa. Además, destacan por su locomoción ágil mediante aprendizaje por refuerzo y sus capacidades de percepción avanzada, integrando Lidar 3D y cámaras de profundidad para crear mapas en tiempo real con técnicas de SLAM, esenciales para la navegación autónoma.

Las demostraciones revelaron aplicaciones de robótica humanoide en la formación profesional, permitiendo experiencias de investigación aplicada y trabajos multidisciplinarios. - (UCV)

En diálogo con Infobae, Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV, afirmó que existe un plan de adecuación curricular para que los docentes gestionen proyectos de aprendizaje que incluyan estos robots como recurso adicional. Los estudiantes podrán utilizarlos en laboratorios de cómputo, simuladores en línea y laboratorios especializados, permitiendo aplicar la inteligencia artificial generativa para resolver problemas en escenarios controlados.

Dentro del entorno universitario, los robots funcionarán como plataformas experimentales para prácticas de robótica humanoide, investigación en control, desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, integración de sistemas y experimentación en interacción humano-robot. Las aplicaciones incluyen validación de modelos de cinemática, control de marcha, reconocimiento del entorno y trabajo multidisciplinario con plataformas como ROS.

Por su parte, Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la UCV, confirmó que la implementación comenzará en las carreras de ingeniería y salud y que los robots serán adquiridos para todos los campus de la universidad.

La UCV implementará el uso de robots humanoides en carreras de ingeniería y salud, facilitando prácticas de ensamblaje, programación y ejecución de tareas. - (UCV)

“Los alumnos van a poder practicar con ellos en nuestros laboratorios y talleres. Desde el ensamblaje de los robots, la programación de los robots y la ejecución de tareas programadas en diferentes aspectos y en las diferentes carreras que tiene la universidad”, afirmó Campana.

Quienes deseen conocer más sobre las oportunidades de formación en robótica, inteligencia artificial e investigación aplicada pueden consultar la página web de la Universidad César Vallejo.

Unitree G1 EDURobots HumanoidesInteligencia ArtificialEducación UniversitariaUniversidad César VallejoPerú-Noticias

