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Las exportaciones de Perú a España caen 8,1 %, aunque crecen los envíos no tradicionales

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Lima, 19 jul (EFE).- Las exportaciones totales de Perú a España cayeron en 8,1 % durante los primeros cinco meses de este año, en comparación con el mismo período de 2025, aunque los envíos no tradicionales peruanos tuvieron un alza de 1,5 %, informó este domingo la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gremio exportador señaló en un comunicado que entre enero y mayo pasado las exportaciones totales (tradicionales y no tradicionales) al país europeo llegaron a 975,9 millones de dólares, con lo que "mostraron una ligera caída interanual".

Al respecto, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Gabriel Arrieta, afirmó que en el último quinquenio las exportaciones hacia España aumentaron en un promedio anual de 20 %, por lo que confió "en una recuperación en los próximos meses y cerrar el año con cifras positivas".

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ADEX detalló, además, que los despachos no tradicionales ascendieron a 459,54 millones de dólares entre enero y mayo, lo que implicó un alza de 1,5 % respecto al mismo período del año pasado, cuando llegaron a 452,7 millones de dólares, impulsada por la oferta de alimentos.

En ese sentido, sobresalieron los productos del sector agroindustrial y la pesca con valor agregado, entre ellos la palta (aguacate), pota (calamar gigante), uva, conchas de abanico, pimiento piquillo y mangos.

El gremio exportador indicó que los envíos del sector agropecuario y agroindustrial llegaron a 311 millones de dólares y de la pesca y acuicultura sumaron otros 116 millones de dólares, con lo que concentraron de forma conjunta el 93 % del total.

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Sin embargo, estos sectores tuvieron comportamientos diferentes, ya que el primero afrontó una contracción de 5,3 %, mientras que el segundo tuvo un incremento de 26,4 %.

En ese contexto, la balanza comercial bilateral cerró durante los primeros cinco meses del año con un superávit de 591 millones para Perú, ya que las importaciones desde España llegaron a 385 millones.

Las partidas más relevantes importadas por el país andino desde España fueron los tableros elaborados a partir de partículas de madera, máquinas para limpieza o clasificación de frutas, artículos de belleza y conductores eléctricos de cobre.

ADEX destacó que España es el segundo destino más importante de los despachos peruanos hacia la Unión Europea y tiene una economía con un ritmo de expansión superior al promedio de la zona euro, con un crecimiento de 2,8 % de su PIB, impulsado por la demanda interna, el consumo de los hogares y la inversión. EFE

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