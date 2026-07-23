Perú le dice adiós a los focos “amarillos”: bombillas incandescentes y fluorescentes saldrán del mercado para 2028

La propuesta del MINEM busca reducir el consumo eléctrico, las emisiones y la exposición al mercurio en la iluminación de uso general.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha presentado el proyecto de Reglamento Técnico sobre el estándar mínimo de eficiencia energética para fuentes de iluminación, un cambio normativo que, de aprobarse, marcaría el final de la comercialización de la mayoría de las bombillas incandescentes y fluorescentes tradicionales en el país.

La Resolución Ministerial N.° 290-2026-MINEM/DM establece un cronograma de aplicación progresiva y busca alinear a Perú con los estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad.

¿Un mercado dominado por la ineficiencia?

Según la información oficial difundida por el MINEM, el 88,5% del parque de lámparas en Perú en 2022 correspondía a tecnologías ineficientes, especialmente incandescentes y fluorescentes compactas.

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Estas cifras, elaboradas por la Dirección General de Eficiencia Energética, reflejan la magnitud del desafío: más de 95 millones de unidades instaladas y un consumo eléctrico anual estimado en 4.012,2 GWh solo para iluminación interior en hogares y comercios.

El Ministerio de Energía y Minas estima que la sustitución de tecnologías ineficientes permitirá ahorrar hasta 68.500 GWh entre 2022 y 2050.

La regulación responde a la necesidad de reducir el consumo de electricidad y las emisiones contaminantes, además de proteger la salud pública frente a los riesgos del mercurio presente en algunas lámparas fluorescentes.

De acuerdo con el propio MINEM, la sustitución progresiva de tecnologías ineficientes permitiría ahorrar hasta 68.500 GWh entre 2022 y 2050, lo que representaría un ahorro acumulado de casi 6.000 millones de soles en valor presente para los usuarios finales.

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Los LED se abren paso: Nuevos estándares mínimos de eficiencia

El proyecto fija valores mínimos de eficacia luminosa, medidos en lúmenes por watt (lm/W), que deberán cumplir todas las lámparas fabricadas, importadas y vendidas en el país.

En la Fase 1 —12 meses después de la publicación del decreto definitivo— las lámparas incandescentes deberán alcanzar al menos 40 lm/W y las fluorescentes, 70 lm/W. En la Fase 2, a partir de los 24 meses, los requisitos se incrementan: 70 lm/W para incandescentes y 85 lm/W para fluorescentes.

El ahorro acumulado para los usuarios finales llegaría a casi 6.000 millones de soles en valor presente, según la información oficial.

Estos valores dejan fuera a la gran mayoría de bombillas incandescentes y a casi todos los tubos y focos fluorescentes tradicionales, cuyo desempeño típico se sitúa por debajo de los umbrales exigidos.

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Solo productos de última generación, especialmente LED, podrán cumplir con los nuevos estándares, lo que en la práctica significa que el mercado se orientará mayoritariamente hacia tecnologías más eficientes.

Excepciones y cronograma de implementación

El reglamento contempla excepciones específicas para lámparas diseñadas para usos especiales, como aplicaciones médicas, señalización o investigación. Sin embargo, para el uso doméstico y comercial general, la eliminación será casi total para incandescentes y fluorescentes convencionales.

El texto normativo establece un cronograma de adecuación. Durante este periodo, los fabricantes, importadores y comerciantes deberán adaptar su oferta y certificar sus productos conforme a los nuevos requisitos.

Los organismos de certificación acreditados serán responsables de verificar el cumplimiento y el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ejercerá la fiscalización anual.

El reglamento de MINEM fija umbrales mínimos de eficiencia energética en dos fases y orientó el mercado hacia lámparas LED y tecnologías equivalentes.

Impacto ambiental y ahorro para los usuarios

La transición hacia lámparas eficientes no solo impactará en el bolsillo del consumidor, sino también en el ambiente. El cambio permitirá reducir hasta 31,5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) en emisiones asociadas al consumo de electricidad para iluminación, según las proyecciones oficiales.

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Además, la salida del mercado de lámparas con mercurio contribuirá a mitigar riesgos para la salud pública. La propuesta toma como referencia regulaciones internacionales, como las de la Unión Europea, Chile y las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Aunque aún se encuentra en fase de consulta pública, el reglamento —si se aprueba en los términos propuestos— transformará radicalmente el mercado de la iluminación en Perú, dejando atrás a los tradicionales focos “amarillos” y consolidando el protagonismo de tecnologías LED y equivalentes.