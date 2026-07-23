La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción

La Justicia de Perú ha rechazado el recurso del expresidente Pedro Castillo para dejar sin efecto la prisión preventiva en la que se encuentra por un supuesto caso de corrupción, alegando que existe riesgo de fuga y, por contra, ha prolongado su encarcelamiento hasta al menos marzo de 2027.

El Poder Judicial ha confirmado la extensión por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente, investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias y colusión, seguirá en prisión hasta al menos el 8 de marzo de 2027.

Entre sus motivaciones está que Castillo no cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario en Perú, puesto que su familia se encuentra en México, tras recibir asilo en diciembre del 2022, por lo que sostiene que existe riesgo de fuga.

PUBLICIDAD

Aparte de este caso, el exmandatario cumple condena de 11 años de prisión por delitos de rebelión en relación a su intento fallido de autogolpe de Estado, en diciembre de 2022. En este contexto, ha reclamado al actual presidente de Perú, José María Balcázar, que valore un indulto, una decisión que se espera que se tome la semana que viene.

A menos de una semana para que ceda el mando a la presidenta electa, Keiko Fujimori, Balcázar tampoco ha descartado que sea precisamente durante el siguiente mandato cuando se termine de tomar una decisión acerca de esta cuestión ya que la nueva líder tomará posesión el 28 de julio.

PUBLICIDAD