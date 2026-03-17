SBS: 4 de cada 10 peruanos guarda sus contraseñas en el celular y cree que romper la tarjeta evita fraudes

La SBS subraya la urgencia de reforzar la educación financiera para enfrentar los riesgos del entorno digital en Perú.

Nueve de cada diez usuarios de servicios financieros digitales en el Perú emplea una billetera digital y casi tres cuartas partes la utiliza a diario, según revela el más reciente estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), presentado durante la inauguración de la Semana Mundial del Ahorro (SMA) 2026.

De acuerdo con la institución, la penetración de las billeteras digitales y la digitalización de las operaciones financieras marcan un cambio acelerado en los hábitos de consumo y gestión del dinero en el país.

El avance imparable de las billeteras digitales en el Perú

La SBS reporta que, al cierre de 2025, el 67% de los adultos peruanos ya contaba con una cuenta o billetera digital, un aumento considerable frente al 42% registrado en 2020.

Este avance se atribuye a la mayor digitalización, la expansión de la infraestructura y la preferencia de los usuarios por servicios más ágiles y seguros. Solo en diciembre de 2025 se realizaron 1.255 millones de operaciones a través de billeteras digitales y aplicaciones móviles, según los datos oficiales presentados.

El informe de la SBS destaca que, para fines de 2025, el 67% de los adultos peruanos posee una cuenta o billetera digital.

Sin embargo, el estudio también pone en evidencia prácticas de riesgo y debilidades en la seguridad digital de los usuarios. Cuatro de cada diez peruanos guarda sus contraseñas en dispositivos electrónicos, como celulares o computadoras, lo que los expone a hackeos, robos de datos y accesos indebidos.

Además, el 41% de los encuestados cree erróneamente que cortar o romper una tarjeta es suficiente para prevenir fraudes, sin considerar que los datos pueden ser utilizados en operaciones online si la tarjeta no ha sido bloqueada formalmente por el banco.

Otro dato preocupante es que el 27% realiza operaciones financieras desde redes Wi-Fi públicas, aumentando el riesgo de ataques cibernéticos y robo de información sensible.

Crece la digitalización, pero persisten malas prácticas de seguridad

La encuesta de la SBS también identifica una persistente desconfianza en el sistema financiero digital: cerca de la mitad de los usuarios expresa dudas sobre la seguridad y la mayoría percibe que su nivel de protección es igual o menor que hace 3 años, a pesar del crecimiento del sector.

El uso de billeteras digitales y otros servicios electrónicos está impulsado principalmente por la conveniencia y el resguardo inmediato del dinero, más que por una confianza plena en la seguridad del sistema.

Perú se posiciona como líder regional en inclusión financiera digital gracias al aumento de operaciones con billeteras digitales, según la SBS.

Frente a estos desafíos, la SBS subraya la urgencia de fortalecer la educación financiera en el país. Mariela Zaldívar, Gerente de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS, destacó la necesidad de seguir acompañando a los docentes con formación y recursos pertinentes para que la población comprenda los productos, los servicios y los riesgos asociados al entorno digital.

El estudio se realizó en el marco del proyecto Ecosistema Responsable de Finanzas Digitales en Perú, desarrollado con el apoyo del Grupo Consultivo para Ayudar a los Pobres (CGAP) del Banco Mundial, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y promover prácticas más seguras y transparentes.

SBS: Educación financiera, el gran desafío ante la expansión digital

Durante la apertura de la SMA 2026, también se difundieron los resultados de una evaluación sobre el impacto de la educación financiera en las escuelas peruanas.

El Currículo Nacional de la Educación Básica 2016 ya incorpora competencias en este ámbito y, según la evaluación de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe junto a la SBS, la formación docente tiene un efecto positivo en el aprendizaje de estudiantes y sus familias.

Se creará un Comité Consultivo para diseñar un Sistema Nacional de Educación Financiera que proteja a los ciudadanos digitales.

Verónica Frisancho, funcionaria de la CAF, señaló que estas competencias generan beneficios inmediatos y duraderos, como una menor probabilidad de morosidad y una mejor elección de productos crediticios.

La CAF recomendó avanzar hacia la integración obligatoria de contenidos de educación financiera en los currículos escolares, dada la evidencia sobre su impacto positivo y la ausencia de costos académicos.

En este contexto, Zaldívar anunció la creación de un Comité Consultivo integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Banco de la Nación y la SBS, que diseñará e implementará un Sistema Nacional de Educación Financiera bajo la Política Nacional de Inclusión Financiera.