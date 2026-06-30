Ale Fuller asegura que Pablo Heredia fue su maestro de vida y habla de vínculo con Shirley Arica: “Que haga su familia y tenga hijos”

La actriz Ale Fuller atraviesa un periodo de plenitud personal y profesional. En medio de una entrevista, la artista describió este 2026 como “un año precioso” y compartió detalles sobre sus próximos proyectos, su visión de la soltería y su relación con el actor argentino Pablo Heredia.
Fuller, que en los próximos meses protagonizará la película “Mañana me caso” junto a Flavia Laos y Mayra Goñi, expresó la emoción que le genera este estreno, al que considera uno de los más importantes de su carrera. Además, celebró la posibilidad de vivir nuevas experiencias, incluyendo la oportunidad de estar presente en el Mundial, lo que suma a un calendario cargado de ilusiones y desafíos positivos. “Se vienen experiencias maravillosas”, indicó a Malvina Espectáculos.
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Consultada sobre su vida sentimental, Ale Fuller se mostró serena y enfocada en el crecimiento personal. Si bien reconoció entre risas la creencia popular de que el éxito en el trabajo puede ser inversamente proporcional al éxito en el amor, aclaró que atraviesa una etapa de tranquilidad.
“Yo estoy muy tranquila, muy en paz. No hay nada más bonito que permitirte conectar en la vida con personas que son parte de tu camino. Más allá de estar enfocada en el amor, estoy enfocada en mí, en mi carrera, en mi familia y en vivir en paz y en tranquilidad, que creo que es lo más importante”, señaló la actriz.
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Habla de su relación con Pablo Heredia
Uno de los temas recurrentes en la entrevista fue su vínculo con Pablo Heredia, expareja y hoy saliente de Shirley Arica. Ale Fuller abordó el asunto con naturalidad y madurez, dejando en claro que no existe resentimiento ni conflicto no resuelto.
Ale Fuller asegura que mantiene una relación cordial con Pablo Heredia, expresa gratitud por lo vivido y afirma que le desea éxito tanto en lo personal como en lo profesional. Malvina Espectáculos / Facebook
“A Pablo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Hay una falsa percepción de que no se ha cerrado bien esa etapa y que hay resentimiento, pero no hay nada más alejado de eso. Siento que ha sido una persona superimportante en mi vida. Me siento muy agradecida con cada persona con la que he compartido mi camino y él ha sido un gran maestro en mi vida”, afirmó Fuller, destacando una visión adulta y respetuosa sobre los vínculos del pasado.
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“Yo solo siento gratitud y le voy a desear siempre lo mejor, quiero que pueda hacer una familia, que se enamore, que tenga hijos, sé que sueña con eso, que le vaya increíble en lo laboral. Creo que solamente tengo palabras de agradecimiento hacia él. Hay mucho cariño y es mutuo”, agregó la agregó.
La actriz negó también un supuesto distanciamiento o malestar entre ambos. Según Fuller, el cariño es mutuo y los encuentros recientes han sido cordiales. “Nos hemos visto hace poco”, comentó, desmintiendo cualquier versión de conflicto.
No participaría en realities
En otro momento, la actriz fue consultada sobre la posibilidad de participar en un reality de convivencia o competencia como lo hizo Pablo Heredia en La Granja VIP. La actriz confesó que no se siente identificada con ese formato y que la sola idea de estar encerrada en un espacio limitado le genera incomodidad. “No me veo realmente. Me angustia un poco la idea de solo pensarlo”, declaró.
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Aunque reconoció que le han propuesto participar en este tipo de programas, prefiere involucrarse en proyectos donde pueda disfrutar y sentirse a gusto. “Siento que me daría mucha claustrofobia, como la sensación de no poder salir. Creo que no me siento cómoda con la idea de tan solo pensarlo. Me gusta involucrarme en cosas donde siento que lo voy a disfrutar”, precisó.
De esta manera, Ale Fuller dejó claro que no tienen ningún problema con la relación que está naciendo entre su expareja Pablo Heredia con Shirley Arica. Al contrario, le deseó que muy pronto logre lo que tanto anhela: tener una familia.
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