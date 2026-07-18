Los nuevos senadores y diputados de Perú jurarán a sus cargos el próximo 24 de julio

Lima, 17 jul (EFE).- Los senadores y diputados electos para el período 2026-2031 en Perú jurarán a sus cargos el próximo 24 de julio en el Palacio Legislativo, acordó este viernes la mesa directiva de la Junta Preparatoria del nuevo Congreso bicameral, que preside el legislador electo fujimorista Miguel Torres.

La Oficialía Mayor del Congreso señaló en un comunicado que los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados deberá presentar ese mismo día los reglamentos internos de sus grupos parlamentarios.

Remarcó que, de conformidad con el reglamento del Congreso, la publicación de esos reglamentos "constituye un requisito esencial para participar en la elección de los integrantes de la mesa directiva".

En la misma fecha, las organizaciones también deberán acreditar a sus respectivos portavoces titular y suplente.

El pasado 3 de julio se determinó que la mesa directiva de la Junta Preparatoria sería presidida por el senador electo Torres, quien también ha sido elegido segundo vicepresidente de Perú, y la diputada electa Cecilia Chacón como vicepresidenta, ambos del partido Fuerza Popular, de la presidenta electa Keiko Fujimori.

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El pasado 19 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la elección de 60 senadores y 130 diputados, así como a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, elegidos en los comicios generales que se celebraron el 12 de abril pasado.

Los seis partidos políticos que lograron escaños en el Congreso son el derechista Fuerza Popular, el izquierdista Juntos por el Perú, el centrista Partido del Buen Gobierno, el ultraderechista Renovación Popular, el centrista Partido Cívico Obras y el izquierdista Ahora Nación.

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El Congreso unicameral peruano, conformado por una cámara de 130 representantes, cerró el pasado 25 de junio sus sesiones plenarias, con lo cual sus funciones fueron asumidas por la Comisión Permanente mientras se desarrolla el proceso de instalación de las próximas cámaras de senadores y diputados.

Ese Parlamento cumplió funciones durante 31 años y estuvo constituido en un principio por 120 legisladores, pero desde las elecciones generales de 2011 se incrementó a 130 representantes.

En 2024, el parlamento ahora saliente realizó una reforma constitucional para establecer el retorno a la bicameralidad, a pesar de que en un referendo, realizado en 2018, el 90 % de los peruanos manifestaron su rechazo a esa propuesta. EFE

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