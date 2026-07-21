El Niño azota al Perú: Solo 27% del presupuesto de emergencias ha sido ejecutado, alerta Comex

El Gobierno central de Perú mantiene la responsabilidad de liderar, coordinar y asegurar la ejecución oportuna de la prevención ante desastres. EFE/Elías Agustín

ComexPerú advirtió que el actual gobierno deja al país sin estar preparado para enfrentar el Fenómeno El Niño, a pesar de que solo se ha ejecutado el 27% del presupuesto destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Según el comunicado difundido el 21 de julio, el Ejecutivo no ha actuado con la urgencia que demanda la amenaza climática y no ha ejercido el liderazgo necesario para coordinar una respuesta efectiva.

La organización empresarial subraya que, aunque la mayor parte de los fondos está bajo la administración de gobiernos regionales y locales, el Gobierno central no puede limitar su responsabilidad a transferir recursos y esperar resultados.

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Su función, explicó, comprende liderar, coordinar y garantizar la puesta en marcha oportuna de intervenciones preventivas.

Brechas en la gestión local y carencia de asistencia técnica

El propio Poder Ejecutivo reconoce las limitaciones en los gobiernos subnacionales. Más del 70% de las municipalidades del país requiere capacitación para gestionar el riesgo de desastres.

Además, tres de cada cuatro necesitan asistencia técnica para fortalecer su capacidad administrativa. ComexPerú indica que estas brechas son conocidas desde hace meses, por lo que debieron haberse atendido con antelación.

La prevención no puede recaer únicamente en las autoridades regionales y municipales, muchas de las cuales carecen de herramientas y formación para responder ante emergencias complejas como el Fenómeno El Niño.

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De acuerdo con el comunicado, la ausencia de liderazgo central deja a millones de peruanos en situación de vulnerabilidad.

Al 30 de junio, el programa para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres había ejecutado solo el 27% del presupuesto. (Foto: Agencia Andina)

Balance crítico antes del cambio de gobierno

A pocos días de la transición presidencial, el balance presentado por ComexPerú resulta preocupante. Las advertencias sobre el riesgo del fenómeno climático fueron emitidas con suficiente anticipación y los fondos estuvieron disponibles, pero el país sigue sin la preparación que demanda el escenario.

Según el documento, la falta de liderazgo para articular y acelerar acciones de prevención traslada el desafío al siguiente gobierno. La organización advierte que, si el país enfrenta pérdidas graves por el fenómeno climático, no será por desconocimiento, sino por la ausencia de acción concreta.

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“Las alertas fueron emitidas, los recursos fueron asignados y las debilidades de gestión estaban plenamente identificadas. Lo que ha faltado es liderazgo para convertir esa información en acciones concretas de prevención”, señala el comunicado difundido en Lima.

La prevención ante el Fenómeno El Niño no puede recaer solo en gobiernos regionales y locales sin herramientas suficientes de gestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamado a la próxima administración

En el cierre de su pronunciamiento, ComexPerú exhorta al gobierno entrante de Keiko Fujimori a tomar medidas correctivas de inmediato.

El gremio empresarial peruano sostiene que actuar con prontitud es fundamental para reducir el impacto del Fenómeno El Niño y proteger a la población.

“Exhortamos al siguiente gobierno a tomar las medidas correctivas apenas inicie funciones por el bien de la población”, concluye el mensaje oficial.

¿Qué es ComexPerú?

ComexPerú es la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, una organización empresarial privada que agrupa a empresas de diversos sectores vinculados al comercio exterior, la logística y la inversión.

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Desde su fundación, la entidad promueve políticas y acciones orientadas a fortalecer la competitividad, la apertura comercial y el desarrollo económico del país, además de emitir pronunciamientos sobre temas de coyuntura nacional que afectan la productividad y el clima de negocios.