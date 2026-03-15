Perú

Azucena Calvay celebra tres años de carrera junto a ‘Los rebeldes de la cumbia’ y Caribeños en el Huaralino Internacional

La cantante chiclayana festejará su tercer aniversario artístico este 21 de marzo acompañada de Los Rebeldes de la Cumbia, Caribeños de Guadalupe y más agrupaciones.

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Azucena Calvay celebra tres años
Azucena Calvay celebra tres años de carrera junto a ‘Los rebeldes de la cumbia’ y Caribeños en el Huaralino Internacional

La cumbia peruana se viste de gala para celebrar el tercer aniversario de una de sus voces más queridas y prometedoras. Azucena Calvay, la intérprete chiclayana que ha conquistado al público con su estilo y carisma, anunció a través de sus redes sociales los detalles de su esperado concierto de aniversario, que se realizará el próximo 21 de marzo en el emblemático Huaralino Internacional de Los Olivos.

Las entradas para este megaevento ya están disponibles en Vaope.com y AltokeTicket.com.pe, y la expectativa crece entre los seguidores de la artista que esperan una noche inolvidable junto a grandes invitados de la cumbia nacional.

Azucena Calvay agradeció a sus
Azucena Calvay agradeció a sus seguidores por acompañarla durante tres años de carrera y éxitos musicales.

Un aniversario cargado de emociones y gratitud

Azucena Calvay, conocida como la “reina de las despechadas”, no esconde su emoción por celebrar tres años de carrera artística. En declaraciones recientes, la intérprete de “Mix dejar de amarte” expresó su agradecimiento al público que la ha acompañado desde sus inicios.

“Ya pasaron 3 años de mucho trabajo y aprendizaje, estaba con tantas ganas de anunciar mi aniversario y por fin lo pude hacer, espero me puedan acompañar en este día tan especial. Gracias al público por seguir escuchando mi música”, comentó.

El evento, organizado por Vega Producciones, la empresa que representa a la cantante, promete ser una fiesta a lo grande, con la presencia de agrupaciones y colegas que han formado parte de la historia musical de Azucena.

Invitados de lujo y reencuentro con Los Rebeldes de la Cumbia

Uno de los momentos más esperados será el reencuentro de Azucena Calvay con 'Los Rebeldes de la Cumbia’, grupo en el que dio sus primeros pasos en la música. Además, la artista compartirá escenario con Los Hermanos Castro, agrupación que versionó uno de sus temas, y con los reconocidos Caribeños de Guadalupe, sumando así variedad y tradición a la noche de celebración.

La organización ha adelantado que, en los días previos al concierto, se seguirán anunciando más artistas invitados, incrementando la expectativa y asegurando un cartel de primer nivel para todos los asistentes.

La cantante chiclayana compartirá escenario
La cantante chiclayana compartirá escenario con Los Rebeldes de la Cumbia y Caribeños de Guadalupe en una noche llena de sorpresas.

“Mix Sin Tu Cariño”: un nuevo éxito desde el lago Titicaca

A solo un mes de su aniversario, Azucena Calvay lanzó en sus plataformas digitales su más reciente sencillo, “Mix Sin Tu Cariño”, grabado en las islas flotantes del lago Titicaca junto a su equipo de Vega Producciones. El tema ha tenido una gran acogida en redes sociales y consolida la posición de Azucena como una de las figuras más innovadoras de la cumbia peruana actual.

La producción audiovisual del videoclip, ambientada en uno de los paisajes más emblemáticos del país, ha sido elogiada por la calidad y el compromiso de la artista con sus raíces.

El reciente videoclip de “Mix
El reciente videoclip de “Mix Sin Tu Cariño” fue grabado en las islas flotantes del lago Titicaca junto a su equipo.

Entradas, precios y zonas: todo lo que debes saber

El tercer aniversario de Azucena Calvay en el Huaralino Internacional contará con diversas zonas y opciones para el público. Los precios de preventa son los siguientes:

  • Box Platinum (10 personas): S/. 1,095.30
  • Box Individual (por persona): S/. 110.30
  • Zona VIP (por persona): S/. 55.50

La preventa estará vigente hasta agotar stock, por lo que los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación para asegurar un lugar en la celebración.

Los precios para el tercer
Los precios para el tercer aniversario de Azucena Calvay en el Huaralino Internacional. Vaope.com

¿Cómo comprar tus entradas en Vaope.com?

Para adquirir tus entradas en VAOPE.COM, sigue estos sencillos pasos:

  1. Ingresa al sitio web oficial: www.vaope.com.
  2. Explora los eventos y selecciona el de Azucena Calvay o cualquier otro de tu interés.
  3. Elige la fecha, hora y el tipo de entrada o zona que deseas adquirir.
  4. Haz clic en el botón de comprar y completa los datos solicitados.
  5. En la sección de métodos de pago, selecciona tu opción preferida:
    1. PAGO EFECTIVO: Recibirás un código CIP (Código de Pago Interbancario). Anota este código y acude a cualquier banco, agente o bodega de la ciudad para realizar el pago. Presenta el código CIP en el punto de pago y, luego de realizarlo, recibirás la confirmación por correo electrónico y tus entradas estarán aseguradas.
    2. Tarjeta (Visa, Mastercard, etc.): Ingresa los datos de tu tarjeta y finaliza la compra.
    3. Yape: Ingresa tu número de celular y el código de aprobación de la app.
  6. Una vez finalizado el pago, recibirás tus entradas, las cuales puedes descargar directamente.
Las entradas para el aniversario
Las entradas para el aniversario de Azucena ya están a la venta en Vaope.com y AltokeTicket.com.pe, con precios de preventa y diversas zonas.

Un fenómeno que sigue creciendo

A sus tres años de carrera, Azucena Calvay se ha consolidado como una de las voces más influyentes y queridas de la cumbia peruana. Su historia es ejemplo de perseverancia y pasión, desde sus inicios en Chiclayo hasta conquistar escenarios nacionales e internacionales.

Con cada lanzamiento, la artista reafirma su compromiso con el género y el público. Su aniversario en el Huaralino Internacional será una oportunidad única para celebrar junto a sus fanáticos y recordar los mejores momentos de su trayectoria.

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