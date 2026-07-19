Más de S/12.000 millones al año y casi 1 millón de pollos al día: el fenómeno del pollo en Perú que no tiene límites

El Día del Pollo a la Brasa se celebra cada tercer domingo de julio en Perú y representa una de las actividades económicas más dinámicas del país, con un movimiento anual de más de S/12 000 millones, de acuerdo con información del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
Esta cifra refleja la magnitud del impacto que tiene este platillo en diversos sectores, desde la avicultura hasta la agricultura, así como en el consumo familiar y el empleo.
Un sector que impulsa la economía nacional
Según datos del Observatorio PRODUCEmpresarial, operan aproximadamente 14 000 pollerías en todo el territorio peruano.
Esto consolida al pollo a la brasa como un pilar de la gastronomía local y como un motor para la producción de insumos como la papa, hortalizas y el maíz morado, ingredientes esenciales para acompañar este plato.
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El titular de PRODUCE, César Quispe Luján, explicó que este sector aporta cerca del 2% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional, lo que evidencia su relevancia en la economía peruana.
Cada año, en el país se consumen más de 159 millones de pollos a la brasa, cifra que ilustra la preferencia del público por este platillo en reuniones familiares y celebraciones.
De acuerdo con el Ministerio de la Producción, cada domingo se venden en promedio más de 987.000 pollos a la brasa, y más de la mitad de ese consumo se concentra en la ciudad de Lima.
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El consumo familiar y el gasto en pollerías
El atractivo de las pollerías no solo se mide por la cantidad de establecimientos o por el volumen de ventas. También destaca el gasto de las familias peruanas: una familia de cuatro personas gasta en promedio S/ 80 por visita a una pollería, según cifras oficiales del Ministerio de la Producción.
Estas visitas contribuyen a la economía local y generan un flujo constante de clientes, particularmente los fines de semana.
El pollo a la brasa mantiene su posición como el plato más vendido y solicitado por los peruanos, superando a otras preparaciones tradicionales como el chifa y el ceviche.
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El impacto en el empleo y la internacionalización del plato
La cadena productiva del pollo a la brasa en Perú genera más de 540 000 empleos directos e indirectos, de los cuales 135 000 son empleos directos y 405 000 corresponden a empleos indirectos.
Esta información fue confirmada por el Ministerio de la Producción en el marco de la celebración nacional. El sector involucra a productores, distribuidores, personal de cocina, atención y limpieza, así como a proveedores de insumos agrícolas.
El reconocimiento del pollo a la brasa trasciende las fronteras peruanas. Se ha convertido en una franquicia internacional con presencia en países como Argentina, Venezuela, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China, Emiratos Árabes y Estados Unidos.
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Esta expansión internacional ha extendido la influencia de la gastronomía peruana y ha contribuido a la imagen del país como referente culinario.
Un plato que moviliza cadenas productivas
El Ministerio de la Producción destacó que la demanda de pollo a la brasa estimula la producción nacional de ingredientes clave, como la papa y el maíz morado, y fortalece el vínculo entre la industria alimentaria y el sector agrícola. Esta sinergia beneficia tanto a los pequeños agricultores como a los grandes productores avícolas.
El Día del Pollo a la Brasa no solo representa una fecha de celebración gastronómica, sino también un reflejo del aporte económico y social de este plato en la vida cotidiana y en el desarrollo productivo del país.
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