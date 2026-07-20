Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de julio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro frente al sol peruano se sitúa en 3,88 soles, reflejando una variación del 0,21% respecto al cierre anterior de 3,87 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un avance del 0,23%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -4,85%.
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