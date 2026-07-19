Perú

España también a la “final” de las exportaciones: compras no tradicionales al Perú alcanzaron nuevo récord de USD 460 millones

La balanza comercial entre Perú y España registró un superávit de USD 591 millones, con exportaciones por USD 975,9 millones e importaciones por USD 385 millones, según ADEX

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palta
Los sectores agropecuario y agroindustrial y pesca y acuicultura concentraron el 93% de los envíos no tradicionales de Perú a España.

Las exportaciones no tradicionales de Perú a España sumaron US$ 459 millones 548 mil entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este resultado estuvo impulsado principalmente por la oferta de alimentos con valor agregado, que mantiene a España como uno de los mercados clave para la diversificación exportadora peruana.

Agroindustria y pesca marcan el ritmo de las ventas

El sector agropecuario y agroindustrial, con US$ 311 millones en envíos, y el de pesca y acuicultura, con US$ 116 millones, concentraron en conjunto el 93% de los despachos no tradicionales a España.

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Según ADEX, mientras el agropecuario experimentó una contracción de -5.3%, el rubro pesquero creció 26.4%, evidenciando el dinamismo de productos como la pota y las conchas de abanico.

En el portafolio agroindustrial destacaron la palta, la uva, el pimiento piquillo, los mangos, las cebollas, las alcachofas, los espárragos y la pasta de cacao. Estos alimentos reflejan la apuesta peruana por productos de alto valor agregado, que responden a las exigencias de calidad y sostenibilidad del consumidor español.

pesca - calamar gigante - pota
ADEX informó que las exportaciones totales de Perú a España cayeron 8,1% interanual en los primeros cinco meses de 2026, pese al avance de los envíos no tradicionales.

Otros sectores y el perfil del mercado español

Además de los alimentos, otros rubros exportados fueron el químico (US$ 16,9 millones), minería no metálica (US$ 8,8 millones), siderometalurgia (US$ 1,6 millones), textil (US$ 1,2 millones), confecciones (US$ 1,1 millones), metalmecánica (US$ 834 mil) y maderas (US$ 129 mil).

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El jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, explicó que, si bien las exportaciones totales a España (tradicionales y no tradicionales) registraron una ligera baja de -8.1% en los primeros cinco meses de 2026, el mercado español sigue siendo dinámico.

Señaló que en el último quinquenio, los envíos peruanos a ese destino crecieron a un ritmo promedio anual de 20% y expresó confianza en una recuperación hacia el cierre del año.

pimiento
Las paltas, uvas, mangos, espárragos, pota y conchas de abanico destacaron en la oferta exportable no tradicional de Perú hacia España.

Consumidor español: calidad, salud y sostenibilidad

Según el informe ‘Voice of the Consumer 2025’ de PwC, el consumidor español combina la búsqueda de calidad, salud, sostenibilidad y conveniencia, junto con una marcada sensibilidad al precio.

Existe mayor interés por productos con origen claro, atributos diferenciadores y beneficios vinculados al bienestar. La preocupación por los alimentos ultraprocesados y el uso de pesticidas abre oportunidades para la oferta peruana, especialmente aquellos productos que aseguren trazabilidad y características asociadas a una alimentación saludable.

Importaciones y balanza comercial favorable

Las importaciones peruanas desde España alcanzaron US$ 385 millones en el mismo periodo, destacando partidas como tableros de madera, maquinaria para clasificación de frutas, artículos de belleza y conductores eléctricos de cobre.

La balanza comercial bilateral cerró con un superávit de US$ 591 millones, resultado de exportaciones por US$ 975,8 millones e importaciones por US$ 385 millones.

Con una población de cerca de 49 millones de habitantes, España es uno de los principales mercados de consumo de la Unión Europea y el segundo destino más importante para los despachos peruanos en ese bloque económico.

El dinamismo de las exportaciones no tradicionales confirma el potencial de crecimiento y diversificación de la oferta peruana en el mercado español.

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