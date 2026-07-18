¿La hepatitis B puede causar cáncer de hígado? Lo que debes saber sobre este virus y la vacuna que la previene

Este video presenta una entrevista o discusión televisiva con dos personas en un estudio. Se muestra un gráfico de barras sobre defunciones violentas registradas en 2026, incluyendo accidentes de tránsito y homicidios. Posteriormente, los participantes, una mujer con auriculares y un hombre con un micrófono, debaten sobre los niveles de inmunización contra influenza, sarampión y hepatitis en Perú. El programa es una transmisión en vivo de la cadena Exitosa.

La hepatitis B es una de las infecciones virales más peligrosas porque, si no se detecta y trata a tiempo, puede evolucionar hacia enfermedades graves como cirrosis e incluso cáncer de hígado. Aunque existe una vacuna segura y gratuita para prevenirla, el Perú continúa siendo un país endémico para este virus en algunas regiones, por lo que especialistas insisten en reforzar la inmunización.

En entrevista con Exitosa, el médico infectólogo Leslie Soto advirtió que la hepatitis B es una de las pocas enfermedades infecciosas que puede derivar en un tipo de cáncer. “La hepatitis viral B causa cáncer de hígado”, señaló al explicar la importancia de mantener al día el esquema de vacunación.

PUBLICIDAD

La vacuna puede prevenir el cáncer

El especialista recordó que la vacuna contra la hepatitis B forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y está disponible gratuitamente en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Soto destacó que esta inmunización no solo evita la infección por el virus, sino que también reduce el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, el principal tipo de cáncer de hígado asociado a la hepatitis B.

“Tenemos dos vacunas que nos protegen de cáncer. Una es la de la hepatitis B y otra es la del virus del papiloma humano. Ambas están dentro del paquete de vacunación y debemos aplicárnoslas”, indicó.

PUBLICIDAD

Perú mantiene zonas endémicas

En este Día Nacional, resaltamos la importancia de reconocer síntomas aparentemente inofensivos que pueden indicar infección por hepatitis B, una enfermedad que afecta a miles cada año. (Composición Infobae Perú)

El infectólogo explicó que el Perú continúa siendo un país endémico para la hepatitis B, especialmente en algunas regiones de la Amazonía y la sierra.

“El Perú es un país endémico de hepatitis B. La selva tiene hepatitis B, así como zonas de Ayacucho, Cusco y Abancay. Tenemos que vacunarnos porque podemos protegernos de una enfermedad que causa cáncer”, precisó.

¿Cómo se diferencia de otras hepatitis?

Soto aclaró que no todas las hepatitis se transmiten de la misma manera ni tienen las mismas consecuencias.

La hepatitis A, por ejemplo, suele contagiarse mediante alimentos o agua contaminados y está relacionada con una mala higiene, especialmente por el inadecuado lavado de manos de quienes manipulan alimentos.

PUBLICIDAD

En cambio, las hepatitis B y C afectan directamente al hígado y pueden producir complicaciones graves. Mientras la hepatitis B cuenta con una vacuna preventiva, para la hepatitis C no existe una vacuna, aunque sí hay tratamientos capaces de curar la infección.

“La hepatitis viral B y la hepatitis viral C van al hígado y pueden causar cáncer. Para la C no hay vacuna, pero sí tratamiento. Para la B sí existe una vacuna que permite protegernos”, explicó.

Vacunas, la principal herramienta de prevención

Durante la entrevista, el infectólogo lamentó que las coberturas de vacunación en el país hayan disminuido tras la pandemia de COVID-19, situación que también incrementa el riesgo de reaparición de enfermedades como el sarampión.

PUBLICIDAD

La hepatitis tiene una vacuna en el Calendario Nacional de Vacunación

Finalmente, recordó que todas las vacunas del esquema nacional son gratuitas e hizo un llamado a la población a acudir a los centros de salud para completar su inmunización.

“Las vacunas son la mejor arma contra las enfermedades infecciosas. Están disponibles de manera gratuita y son una de las herramientas más eficaces para prevenir complicaciones graves e incluso algunos tipos de cáncer”, concluyó.

¿Cómo se manifiesta el cáncer de hígado por hepatitis B?

El cáncer de hígado asociado a la hepatitis B suele desarrollarse después de años de infección crónica. Uno de los principales problemas es que, en sus etapas iniciales, generalmente no produce síntomas, por lo que muchas personas no saben que lo padecen hasta que la enfermedad está avanzada.

PUBLICIDAD

Cuando el tumor progresa, pueden aparecer las siguientes manifestaciones:

Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen, donde se encuentra el hígado.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Falta de apetito.

Cansancio o debilidad persistente.

Náuseas y vómitos.

Ictericia, que se manifiesta con color amarillento en la piel y los ojos.

Hinchazón del abdomen por acumulación de líquido (ascitis).

Bulto o masa debajo de las costillas del lado derecho.

En algunos casos, dolor que se irradia hacia la espalda o el hombro derecho, así como tendencia a presentar moretones o sangrados con facilidad.

Pruebas para detectar hepatitis B

El examen principal es un análisis de sangre que busca marcadores del virus:

HBsAg (antígeno de superficie de la hepatitis B): determina si la persona tiene una infección activa.

Anti-HBs: indica si la persona tiene inmunidad, ya sea por vacunación o por haber superado la infección.

Anti-HBc (total o IgM): ayuda a identificar si hubo una infección reciente o pasada.

Si se confirma la infección, el médico puede solicitar:

Carga viral (ADN del virus de la hepatitis B o HBV DNA): mide la cantidad de virus en la sangre.

HBeAg y anti-HBe: permiten evaluar qué tan activo está el virus y el riesgo de transmisión

Descarte de cáncer de hígado

Las personas con hepatitis B crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado, por lo que las guías internacionales recomiendan vigilancia periódica en quienes presentan factores de riesgo.

Los exámenes más utilizados son:

Ecografía abdominal (ecografía hepática): cada seis meses en pacientes con mayor riesgo.

Alfafetoproteína (AFP): análisis de sangre que puede servir como complemento, aunque por sí solo no confirma ni descarta un cáncer.

Si la ecografía detecta una lesión sospechosa, el especialista puede indicar una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética (RM) con contraste para confirmar el diagnóstico.