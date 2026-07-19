Arequipeños no pagarán boletos turísticos este sábado 25 de julio

Los residentes de Arequipa podrán ingresar sin costo este sábado 25 de julio a los principales atractivos administrados por la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), gracias a la exoneración del pago del boleto turístico que se aplica el último sábado de cada mes.
La medida coincide esta vez con el inicio del feriado largo por Fiestas Patrias, lo que podría incrementar la llegada de visitantes al circuito turístico del Cañón del Colca, Salinas, Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
La exoneración está dirigida a los ciudadanos de las ocho provincias de Arequipa. Para hacer uso del ingreso gratuito, será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), con el que se verificará que el visitante reside en la región.
PUBLICIDAD
Autocolca recordó que esta promoción turística continúa vigente y busca incentivar que más arequipeños conozcan o vuelvan a recorrer algunos de los destinos más representativos de la región sin asumir el costo del boleto turístico.
Se espera mayor movimiento por el feriado largo
Este año, el último sábado de julio coincide con el comienzo del feriado largo por Fiestas Patrias, una fecha en la que suele aumentar el flujo de viajeros hacia diversos destinos del país.
En ese contexto, se estima una importante presencia de turistas nacionales y extranjeros en el Colca y otros atractivos del circuito, mientras que muchas familias arequipeñas aprovecharán la jornada para visitar o redescubrir estos espacios naturales y arqueológicos.
PUBLICIDAD
Recomendaciones para los visitantes
Ante el incremento previsto de viajeros, Autocolca aconsejó organizar el viaje con anticipación para evitar contratiempos durante el feriado.
Asimismo, recomendó realizar las visitas a través de agencias de viajes y turismo autorizadas, además de contratar guías acreditados para disfrutar de un recorrido seguro y con mayor información sobre el patrimonio natural y cultural de la zona.
Las celebraciones de Fiestas Patrias en Arequipa
Las Fiestas Patrias en Arequipa combinan el fervor cívico con una intensa agenda cultural y turística. Durante julio, la ciudad luce banderas en viviendas e instituciones, mientras que plazas, calles y espacios públicos se convierten en escenario de ceremonias oficiales, actividades artísticas y encuentros familiares. Al mismo tiempo, el feriado largo impulsa la llegada de visitantes que aprovechan para recorrer el Centro Histórico, el valle del Colca y otros atractivos de la región, en línea con las proyecciones de un fuerte crecimiento del turismo interno para esta temporada.
PUBLICIDAD
Uno de los momentos más representativos de la celebración en la ciudad son los desfiles escolares, que reúnen a miles de estudiantes de distintas instituciones educativas. Este año, la Municipalidad Provincial de Arequipa organizó varias jornadas en la avenida Independencia, con apoyo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad, ordenar el tránsito e instalar puntos de hidratación. Los colegios ganadores de cada etapa obtienen el derecho de representar a sus distritos en el tradicional desfile denominado “Campeón de Campeones”.
Las celebraciones también dinamizan la economía local. Restaurantes, hoteles, agencias de viaje, comercios y operadores turísticos incrementan su actividad debido al mayor flujo de viajeros y al aumento del consumo durante el feriado. Además, PROMPERÚ impulsa esta temporada mediante promociones y paquetes turísticos que incluyen experiencias en Arequipa, con el objetivo de incentivar los desplazamientos dentro del país y fortalecer el turismo nacional.
PUBLICIDAD
En Arequipa, las Fiestas Patrias también sirven como antesala de las festividades por el aniversario de la ciudad, que se conmemora el 15 de agosto. Por ello, julio marca el inicio de un periodo de intensa actividad cultural y recreativa, con presentaciones artísticas, exhibiciones y eventos que preparan el ambiente para las celebraciones jubilares. Esta continuidad convierte a la denominada Ciudad Blanca en uno de los destinos con mayor movimiento turístico durante esta época del año.
Más Noticias
Cuatro días desaparecidos en el Huascarán: guías localizaron a montañistas a 6.400 metros, pero no hay rescatistas en la zona
Beto Pinto Toledo, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, denunció que los rescatistas fueron abandonados en la montaña tras hacer el trabajo de localización. Ahora, la familia contrata un equipo privado especializado para la segunda fase del operativo
JNE convoca a Absalón Vásquez para entregarle la credencial de senador luego de que Rafael López Aliaga decidiera no asumir el cargo
Además de convocar al reemplazo de Rafael López Aliaga, el JNE dispuso elaborar un proyecto de ley para regular los casos en los que congresistas electos decidan no asumir sus funciones antes de juramentar
Laura Grajales vuelve al Perú y le manda un mensaje a los hinchas de Universitario: “Estoy muy agradecida con la ‘U’”
La colombiana es muy recordada en el club ‘crema’ por su actuación en la etapa final de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025
Héctor Cúper habló de la falta de efectividad en Universitario y enfatizó sobre Gianluca Lapadula: “Pronto estará al nivel físico del resto”
El entrenador argentino realizó un análisis autocrítico de su equipo después de la victoria frente a ADT en la primera fecha del Torneo Clausura 2026
Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación
La fase preliminar llega a su fin con las 18 selecciones más destacadas del planeta disputándose los últimos pases a la etapa decisiva. Mantente al tanto de cada partido con nuestra cobertura de resultados actualizados en tiempo real
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD