Arequipeños no pagarán boletos turísticos este sábado 25 de julio

La iniciativa se aplicará en esta ocasión durante el inicio del feriado largo por Fiestas Patrias. Foto: Machu Picchu Tours

Los residentes de Arequipa podrán ingresar sin costo este sábado 25 de julio a los principales atractivos administrados por la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), gracias a la exoneración del pago del boleto turístico que se aplica el último sábado de cada mes.

La medida coincide esta vez con el inicio del feriado largo por Fiestas Patrias, lo que podría incrementar la llegada de visitantes al circuito turístico del Cañón del Colca, Salinas, Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La exoneración está dirigida a los ciudadanos de las ocho provincias de Arequipa. Para hacer uso del ingreso gratuito, será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), con el que se verificará que el visitante reside en la región.

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Autocolca recordó que esta promoción turística continúa vigente y busca incentivar que más arequipeños conozcan o vuelvan a recorrer algunos de los destinos más representativos de la región sin asumir el costo del boleto turístico.

Los ciudadanos de las ocho provincias de Arequipa podrán acceder al ingreso gratuito presentando su DNI. Foto: Rap Travel Perú

Se espera mayor movimiento por el feriado largo

Este año, el último sábado de julio coincide con el comienzo del feriado largo por Fiestas Patrias, una fecha en la que suele aumentar el flujo de viajeros hacia diversos destinos del país.

En ese contexto, se estima una importante presencia de turistas nacionales y extranjeros en el Colca y otros atractivos del circuito, mientras que muchas familias arequipeñas aprovecharán la jornada para visitar o redescubrir estos espacios naturales y arqueológicos.

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Recomendaciones para los visitantes

Ante el incremento previsto de viajeros, Autocolca aconsejó organizar el viaje con anticipación para evitar contratiempos durante el feriado.

Asimismo, recomendó realizar las visitas a través de agencias de viajes y turismo autorizadas, además de contratar guías acreditados para disfrutar de un recorrido seguro y con mayor información sobre el patrimonio natural y cultural de la zona.

La expectativa es recibir más turistas nacionales y extranjeros, junto con arequipeños que recorrerán estos destinos. Foto. Vive Arequipa

Las celebraciones de Fiestas Patrias en Arequipa

Las Fiestas Patrias en Arequipa combinan el fervor cívico con una intensa agenda cultural y turística. Durante julio, la ciudad luce banderas en viviendas e instituciones, mientras que plazas, calles y espacios públicos se convierten en escenario de ceremonias oficiales, actividades artísticas y encuentros familiares. Al mismo tiempo, el feriado largo impulsa la llegada de visitantes que aprovechan para recorrer el Centro Histórico, el valle del Colca y otros atractivos de la región, en línea con las proyecciones de un fuerte crecimiento del turismo interno para esta temporada.

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Uno de los momentos más representativos de la celebración en la ciudad son los desfiles escolares, que reúnen a miles de estudiantes de distintas instituciones educativas. Este año, la Municipalidad Provincial de Arequipa organizó varias jornadas en la avenida Independencia, con apoyo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad, ordenar el tránsito e instalar puntos de hidratación. Los colegios ganadores de cada etapa obtienen el derecho de representar a sus distritos en el tradicional desfile denominado “Campeón de Campeones”.

Las celebraciones también dinamizan la economía local. Restaurantes, hoteles, agencias de viaje, comercios y operadores turísticos incrementan su actividad debido al mayor flujo de viajeros y al aumento del consumo durante el feriado. Además, PROMPERÚ impulsa esta temporada mediante promociones y paquetes turísticos que incluyen experiencias en Arequipa, con el objetivo de incentivar los desplazamientos dentro del país y fortalecer el turismo nacional.

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En Arequipa, las Fiestas Patrias también sirven como antesala de las festividades por el aniversario de la ciudad, que se conmemora el 15 de agosto. Por ello, julio marca el inicio de un periodo de intensa actividad cultural y recreativa, con presentaciones artísticas, exhibiciones y eventos que preparan el ambiente para las celebraciones jubilares. Esta continuidad convierte a la denominada Ciudad Blanca en uno de los destinos con mayor movimiento turístico durante esta época del año.