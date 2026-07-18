Lince: discusión por desayuno de S/5 termina en apuñalamiento y deja grave a hombre

El herido sufrió un trauma torácico abierto y una grave lesión pulmonar, por lo que permanece internado en estado delicado (Créditos: 24 horas)

Una discusión por el presunto pago de un desayuno terminó con un hombre de 55 años gravemente herido, luego de ser apuñalado por el ayudante de un vendedor de emoliente en la cuadra 20 de la avenida Arequipa en Lince. El agresor, que habría trabajado apenas unos meses en el puesto, está con paradero desconocido y es buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el enfrentamiento empezó porque el cliente no habría cancelado los cinco soles que costaba la comida. La disputa escaló rápido entre insultos y amenazas hasta convertirse en una pelea física que derivó en un ataque con arma blanca.

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Una testigo aseguró que el hombre no contaba con dinero para pagar y que la situación se salió de control durante el altercado. “No sé qué habrá pasado por la cabeza del joven que atiende ahí para cometer ese acto impulsivo”, relató.

El presunto agresor escapó del lugar tras el ataque y es buscado por la Policía Nacional, luego de dejar el cuchillo en el puesto y retirarse con sus pertenencias - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Según un comerciante de la zona, el hombre sacó una correa y golpeó al ayudante del negocio, lo que habría provocado la reacción del trabajador. “El muchacho se enfureció, agarró el cuchillo y le lanzó una puñalada”, manifestó otro transeúnte que pasaba por el lugar.

El ataque dejó al hombre con una herida grave en el pecho. Pese a la lesión, intentó conseguir un taxi para trasladarse por sus propios medios; sin embargo, no logró abordar ningún vehículo. Luego caminó varios metros mientras perdía sangre hasta que finalmente cayó sobre la pista.

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“Estaba caminando normal, pero estaba sangrando. Ya no pudo más y se cayó en la pista”, recordó una vecina que presenció los hechos.

La víctima fue trasladada al hospital más cercano, donde permanece internada con diagnóstico de trauma torácico abierto y una lesión pulmonar grave. Su estado de salud continúa siendo delicado por la gravedad de las heridas sufridas durante el incidente.

Tras cometer la agresión, el sospechoso dejó el cuchillo en el puesto de emoliente, recogió sus pertenencias y escapó antes de la llegada de las autoridades. Hasta el momento, su paradero es desconocido.

La pelea ocurrió en un puesto de emoliente ubicado en la avenida Arequipa, donde el cliente y el ayudante del negocio protagonizaron un enfrentamiento que escaló a violencia física - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Comerciantes de la zona señalaron que el involucrado llevaba poco tiempo como ayudante en el negocio. Según indicaron, habría ingresado hace aproximadamente dos meses para apoyar al propietario del puesto ubicado en esa esquina de la avenida Arequipa.

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La Policía Nacional inició diligencias para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Aunque el conflicto se habría originado por una deuda de cinco soles, las investigaciones buscan determinar la secuencia exacta de lo ocurrido y las responsabilidades correspondientes.

Mientras continúan las pesquisas, el herido permanece bajo atención médica y lucha por recuperarse de una lesión que estuvo a punto de costarle la vida. El caso vuelve a poner en evidencia cómo una discusión cotidiana puede escalar hasta convertirse en un episodio de violencia extrema.