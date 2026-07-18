Los chequeos médicos que todo hombre debe hacerse según su edad: claves para detectar enfermedades sin síntomas

Tres hombres de diferentes edades muestran elementos relacionados con la prevención de la salud masculina en distintas etapas de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postergación de controles médicos sigue siendo frecuente entre los hombres en el Perú, lo que dificulta la detección temprana de enfermedades que pueden avanzar sin síntomas durante años. Según datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en 2026 se notificaron 8.553 nuevos casos de cáncer de próstata en el país, cifra que representa el 25,4% de los diagnósticos oncológicos masculinos y que lo posiciona como el cáncer más común en la población masculina peruana.

La detección temprana de patologías como el cáncer de próstata, testículo o riñón incrementa notablemente las posibilidades de tratamiento exitoso.

INEN emite alerta

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha informado que el 85% de los pacientes con cáncer de próstata consultan cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, mientras que solo el 15% recibe diagnóstico en fases tempranas, cuando existen posibilidades mucho mayores de curación.

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De acuerdo con el urólogo Víctor Destéfano Urrutia el problema fundamental radica en que “muchos pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada, lo que reduce las opciones de tratamiento y genera un mayor impacto físico, emocional y económico para toda la familia”.

Controles en hombres jóvenes: el autoexamen testicular

Durante la etapa comprendida entre los 20 y 40 años, el principal riesgo urológico en los hombres es el cáncer de testículo, considerado el tumor maligno más frecuente entre los 15 y 45 años. El especialista recomienda practicar un autoexamen testicular mensual, preferiblemente durante el aseo personal. “Si el paciente identifica dolor, un bulto o cambios en la consistencia habitual del testículo, debe acudir al urólogo para una evaluación especializada. La finalidad es familiarizarse con la anatomía normal y detectar cualquier cambio de forma temprana”, detalló el médico.

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El autoexamen permite identificar precozmente alteraciones palpables, lo que puede marcar la diferencia en el pronóstico. Los especialistas enfatizan que, ante cualquier síntoma inusual, el acceso temprano a una consulta urológica es fundamental para descartar enfermedades graves.

Cancer - INEN

Chequeos preventivos a partir de los 40 años

Desde los 40 años, los varones con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama deben iniciar controles preventivos. Se recomienda una exploración clínica de la próstata que puede complementarse con estudios de laboratorio según la historia familiar y los factores de riesgo individuales.

A partir de los 50 años, todos los hombres deberían realizarse anualmente una serie de exámenes. Entre ellos se incluyen:

Examen de sangre PSA (Antígeno Prostático Específico)

Tacto rectal

Examen de orina para descartar sangre microscópica

Ecografía abdominal o renal

Estas pruebas permiten identificar oportunamente enfermedades como el cáncer de próstata, el cáncer de riñón y el cáncer de vejiga, patologías que en la mayoría de los casos avanzan sin manifestar síntomas en sus fases iniciales.

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Un hombre adulto lee un folleto sobre salud urológica mientras espera en una clínica, con un estetoscopio y un tubo de ensayo sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor al tacto rectal: un mito persistente

Uno de los principales motivos por los que muchos hombres evitan acudir al urólogo sigue siendo el temor al tacto rectal. El doctor Víctor Destéfano aclara que se trata de un examen rápido, seguro y sin dolor, que aporta información fundamental sobre el estado de la próstata. “El tacto rectal no duele, no deja secuelas físicas ni psicológicas y se realiza en pocos segundos. Es una herramienta clave para detectar alteraciones que podrían pasar desapercibidas en otros exámenes”, explicó el especialista.

En la práctica clínica, el rechazo de este examen por miedo o prejuicio puede retrasar diagnósticos importantes. Los urólogos insisten en que la exploración física directa sigue siendo insustituible para evaluar el tamaño y la textura prostática.

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Una mano masculina entrega un tubo con muestra de orina y una hoja de resultados de PSA a otra mano en el contexto de un chequeo médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y consulta médica inmediata

Aunque muchas enfermedades urológicas evolucionan de forma asintomática, existen señales que justifican una consulta médica inmediata. Entre ellas se encuentran:

Necesidad frecuente de orinar

Levantarse varias veces por la noche para ir al baño

Disminución de la fuerza del chorro urinario

Micción en gotas

Presencia de sangre en la orina

Dolor o bultos en los testículos

El diagnóstico precoz es posible cuando se da importancia a estos síntomas, sin minimizar su relevancia ni esperar a que se agraven.

Información útil: exámenes esenciales según la edad

Para facilitar la prevención, los especialistas proponen la siguiente guía de chequeos recomendados:

De 20 a 40 años:

Autoexamen testicular mensual

Consulta urológica anual en caso de antecedentes familiares

De 40 a 50 años:

Inicio de controles prostáticos en hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama

Examen clínico urológico

A partir de los 50 años:

Examen PSA anual

Tacto rectal anual

Examen de orina

Ecografía abdominal o renal

Un padre peruano recibe un chequeo médico de rutina en una clínica por el Día del Padre, enfatizando la importancia de la salud preventiva para los hombres en esta fecha especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la prevención en la salud masculina

El doctor Víctor Destéfano subraya la importancia de priorizar la salud personal. “Los hombres solemos ocuparnos del trabajo, la familia y múltiples responsabilidades, pero muchas veces dejamos nuestra salud para después. El mejor regalo que un padre puede darse es realizarse sus chequeos preventivos y cuidar su bienestar para seguir acompañando a quienes más quiere”.

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Un paciente peruano realiza un chequeo médico preventivo con una médica internista mientras revisan sus análisis y los indicadores de salud en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)