Los chequeos médicos que todo hombre debe hacerse según su edad: claves para detectar enfermedades sin síntomas

La postergación de controles médicos sigue siendo frecuente entre los hombres en el Perú, lo que dificulta la detección temprana de enfermedades que pueden avanzar sin síntomas durante años. Según datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en 2026 se notificaron 8.553 nuevos casos de cáncer de próstata en el país, cifra que representa el 25,4% de los diagnósticos oncológicos masculinos y que lo posiciona como el cáncer más común en la población masculina peruana.
La detección temprana de patologías como el cáncer de próstata, testículo o riñón incrementa notablemente las posibilidades de tratamiento exitoso.
INEN emite alerta
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha informado que el 85% de los pacientes con cáncer de próstata consultan cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, mientras que solo el 15% recibe diagnóstico en fases tempranas, cuando existen posibilidades mucho mayores de curación.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el urólogo Víctor Destéfano Urrutia el problema fundamental radica en que “muchos pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada, lo que reduce las opciones de tratamiento y genera un mayor impacto físico, emocional y económico para toda la familia”.
Controles en hombres jóvenes: el autoexamen testicular
Durante la etapa comprendida entre los 20 y 40 años, el principal riesgo urológico en los hombres es el cáncer de testículo, considerado el tumor maligno más frecuente entre los 15 y 45 años. El especialista recomienda practicar un autoexamen testicular mensual, preferiblemente durante el aseo personal. “Si el paciente identifica dolor, un bulto o cambios en la consistencia habitual del testículo, debe acudir al urólogo para una evaluación especializada. La finalidad es familiarizarse con la anatomía normal y detectar cualquier cambio de forma temprana”, detalló el médico.
PUBLICIDAD
El autoexamen permite identificar precozmente alteraciones palpables, lo que puede marcar la diferencia en el pronóstico. Los especialistas enfatizan que, ante cualquier síntoma inusual, el acceso temprano a una consulta urológica es fundamental para descartar enfermedades graves.
Chequeos preventivos a partir de los 40 años
Desde los 40 años, los varones con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama deben iniciar controles preventivos. Se recomienda una exploración clínica de la próstata que puede complementarse con estudios de laboratorio según la historia familiar y los factores de riesgo individuales.
A partir de los 50 años, todos los hombres deberían realizarse anualmente una serie de exámenes. Entre ellos se incluyen:
- Examen de sangre PSA (Antígeno Prostático Específico)
- Tacto rectal
- Examen de orina para descartar sangre microscópica
- Ecografía abdominal o renal
Estas pruebas permiten identificar oportunamente enfermedades como el cáncer de próstata, el cáncer de riñón y el cáncer de vejiga, patologías que en la mayoría de los casos avanzan sin manifestar síntomas en sus fases iniciales.
PUBLICIDAD
El temor al tacto rectal: un mito persistente
Uno de los principales motivos por los que muchos hombres evitan acudir al urólogo sigue siendo el temor al tacto rectal. El doctor Víctor Destéfano aclara que se trata de un examen rápido, seguro y sin dolor, que aporta información fundamental sobre el estado de la próstata. “El tacto rectal no duele, no deja secuelas físicas ni psicológicas y se realiza en pocos segundos. Es una herramienta clave para detectar alteraciones que podrían pasar desapercibidas en otros exámenes”, explicó el especialista.
En la práctica clínica, el rechazo de este examen por miedo o prejuicio puede retrasar diagnósticos importantes. Los urólogos insisten en que la exploración física directa sigue siendo insustituible para evaluar el tamaño y la textura prostática.
PUBLICIDAD
Señales de alerta y consulta médica inmediata
Aunque muchas enfermedades urológicas evolucionan de forma asintomática, existen señales que justifican una consulta médica inmediata. Entre ellas se encuentran:
- Necesidad frecuente de orinar
- Levantarse varias veces por la noche para ir al baño
- Disminución de la fuerza del chorro urinario
- Micción en gotas
- Presencia de sangre en la orina
- Dolor o bultos en los testículos
El diagnóstico precoz es posible cuando se da importancia a estos síntomas, sin minimizar su relevancia ni esperar a que se agraven.
Información útil: exámenes esenciales según la edad
Para facilitar la prevención, los especialistas proponen la siguiente guía de chequeos recomendados:
De 20 a 40 años:
- Autoexamen testicular mensual
- Consulta urológica anual en caso de antecedentes familiares
De 40 a 50 años:
- Inicio de controles prostáticos en hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama
- Examen clínico urológico
A partir de los 50 años:
- Examen PSA anual
- Tacto rectal anual
- Examen de orina
- Ecografía abdominal o renal
El valor de la prevención en la salud masculina
El doctor Víctor Destéfano subraya la importancia de priorizar la salud personal. “Los hombres solemos ocuparnos del trabajo, la familia y múltiples responsabilidades, pero muchas veces dejamos nuestra salud para después. El mejor regalo que un padre puede darse es realizarse sus chequeos preventivos y cuidar su bienestar para seguir acompañando a quienes más quiere”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
ENFEN alerta de un fenómeno de El Niño de “magnitud extraordinaria” hacia finales de 2026 en Perú
Durante el trimestre julio-septiembre, se esperan valores térmicos por encima del promedio en toda la costa, además de precipitaciones entre normales y superiores en sectores de la costa norte
Todo listo para el 24 de julio: Congreso bicameral fijó fecha de juramentación y repartió curules y despachos
El Parlamento peruano, que volverá a ser bicameral tras más de 30 años, ya definió los horarios de juramentación de sus nuevos integrantes y la asignación de espacios para las bancadas
Gratificación CAS quedará en 10% para este julio: MEF sí aplicará gradualidad hasta el 2030
Al final, el gobierno de José María Balcázar sí aplicará la progresividad a la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS
Hospital Hipólito Unanue enfrenta denuncias por plagas de ratas y cucarachas, así como deterioro en sus áreas críticas
Trabajadores del hospital de Ate aseguran que persisten problemas estructurales, plagas y carencias de recursos, aunque la gestión actual defiende su labor y propone una evaluación independiente
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del sábado 18 de julio de 2026
Varios sismos de baja y moderada magnitud se registraron en distintas regiones de Perú durante el 17 de julio. Las autoridades monitorean la situación y recomiendan a la población mantenerse alerta a los reportes oficiales
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD