La Municipalidad de Lima inició operativos contra triciclos en el centro histórico: las multas llegan a 2.750 soles

La Municipalidad de Lima inició la restricción del ingreso de triciclos utilizados para el comercio ambulatorio en algunas de las vías con mayor congestión del Centro Histórico. La medida busca recuperar el orden, mejorar la circulación vehicular y reducir el riesgo de accidentes en una zona por la que diariamente transitan miles de peatones y unidades de transporte público. Quienes incumplan la disposición podrán recibir una multa de S/ 2,750, además del decomiso de la unidad.
La disposición comprende el jirón Puno, la avenida Abancay y la av. Nicolás de Piérola, donde estos vehículos suelen concentrarse para el traslado y la venta de diversos productos.
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El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Peralta, informó a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que los operativos estarán a cargo del equipo de fiscalización en coordinación con la Gerencia Metropolitana. Según explicó, las intervenciones alcanzarán a las unidades que realizan comercio ambulatorio en espacios donde esta actividad no está permitida.
“El equipo de fiscalización de Lima, conjuntamente con la Gerencia Metropolitana, va a hacer la intervención de estas unidades que no tienen permitido hacer el comercio ambulatorio y que ya han puesto en riesgo la transitabilidad. Tenemos mucho tráfico producto de estos vehículos que no tienen permiso comercial para hacer ventas en la avenida”, señaló el funcionario.
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Asimismo, indicó que, además de la multa, las autoridades procederán con el internamiento del vehículo en el depósito municipal. Explicó que la unidad será devuelta únicamente después de que el propietario cumpla con el pago correspondiente de la infracción impuesta.
La decisión municipal ha generado preocupación entre los comerciantes que dependen de estos triciclos para trasladar y ofrecer sus productos en distintos puntos de la ciudad. Varios de ellos manifestaron que esta labor constituye su principal fuente de ingresos y que la aplicación de sanciones afectará directamente el sustento de sus familias.
“Lo que nosotros queremos solo es trabajar. No hacemos daño a nadie”, expresó uno de los vendedores consultados por el medio. Al ser preguntado sobre el impacto de la multa, respondió que los perjudica, aunque aseguró que necesitan continuar con su actividad porque de ella dependen para vivir.
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Otra comerciante sostuvo que dejar de trabajar representa un problema para su alimentación diaria. “Si no trabajamos, ¿qué comemos?”, manifestó. También comentó que los operativos no son nuevos para quienes desarrollan esta actividad, ya que, según afirmó, con frecuencia son retirados de los lugares donde ofrecen sus productos.
Frente a la nueva disposición, algunos vendedores plantearon la posibilidad de una reubicación como alternativa para continuar desarrollando sus actividades sin afectar el tránsito. “Desde que nos coloquen un sitio para poder trabajar tranquilo, sin bulla, nosotros ya le agradecemos bastante si nos apoyan en algo”, señaló uno de los comerciantes.
La Municipalidad de Lima sostiene que la medida busca recuperar el orden en el Centro Histórico, facilitar el desplazamiento de vehículos y peatones, así como disminuir los riesgos derivados de la presencia de triciclos destinados al comercio ambulatorio en las principales arterias de la capital.
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