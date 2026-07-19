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Laura Grajales vuelve al Perú y le manda un mensaje a los hinchas de Universitario: “Estoy muy agradecida con la ‘U’”

La colombiana es muy recordada en el club ‘crema’ por su actuación en la etapa final de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025

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La voleibolista colombiana formó parte del club 'crema' en la Liga Peruana de Vóley 2024/2025. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Laura Grajales volvió a presentarse ante la prensa peruana antes de su regreso al país. La voleibolista colombiana es recordada por su participación con Universitario de Deportes durante las fases finales de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025.

Grajales habló sobre su presente en una entrevista con La Cátedra Deportes. La jugadora colombiana partió a Europa tras su breve paso por el vóley peruano. “Estoy muy contenta, muy feliz. Estoy cumpliendo mis sueños, viviendo uno de los mejores niveles del voleibol en Europa. Me siento muy orgullosa y feliz”.

Su próximo destino será Rumania, tras una reciente experiencia en España. “Me parece que es un club que ahora mismo me puede brindar y aportar mucho a nivel deportivo, personal y en mi crecimiento, sobre todo como atleta. Ahora voy a jugar la máxima liga de Europa y todo lo que sea una suma siempre es bienvenido”.

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La voleibolista de 23 años explicó que la decisión de ir a Rumania fue personal. “Se contactaron con mi mánager y luego me pasaron una propuesta que yo decido si aceptar o no”.

Grajales recordó a Universitario y Liga Peruana de Vóley

Por otro lado, Laura Grajales recordó su paso por Universitario de Deportes, donde disputó las semifinales. “Fue más una experiencia por una lesión de otra compañera. Se hizo el cambio precisamente por eso, por una lesión. Fui solo como refuerzo para la final de la liga. Fue una liga muy bonita. Estoy muy agradecida con la ‘U’ y con toda la hinchada peruana”.

La jugadora colombiana aprovechó para enviar un mensaje a la afición del club ‘crema’. “Muchísimas gracias. Mando un saludo muy especial a la gente de Perú. Estoy muy feliz y orgullosa de volver allí, con toda la hinchada tan linda, a la ‘U’ y a todas las personas que siempre nos dan un gran apoyo”.

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Laura Grajales vuelve al Perú y recuerda su paso por Universitario.
Laura Grajales vuelve al Perú y recuerda su paso por Universitario.

¿Por qué Laura Grajales vuelve a Perú?

Laura Grajales forma parte de la selección colombiana, la cual participará en la próxima edición de la Copa Sudamericana de vóley. Esta misma se celebrará en Perú, por lo que la punta volverá a país después de su paso a mediados de 2025.

Grajales apuntó los objetivos de Colombia en este torneo. “Decir hasta dónde puede llegar este equipo es ponerle un techo y no sería apto para nosotras. Estamos hechas para grandes cosas y para eso trabajamos día a día”.

En lo personal, la atacante subrayó que “tengo muchos sueños aún por cumplir y espero, con la ayuda de Dios, ir logrando cada uno de ellos”. Así cerró su conversación con el medio peruano a puertas de su llegada para la Copa Sudamericana.

Por ahora, Grajales no regresará a Universitario ni a la Liga Peruana de Vóley, a pesar de que Fabricio Acerbi la contactó para integrarse a las ‘pumas’ esta temporada. La jugadora optó por continuar su carrera en Europa.

Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Instagram FPV.

Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

  • Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

  • Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

  • Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

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