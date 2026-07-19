Héctor Cúper habló de la falta de efectividad en Universitario y enfatizó sobre Gianluca Lapadula: “Pronto estará al nivel físico del resto”

Universitario de Deportes se impuso 2-1 ante ADT en su estreno en el Torneo Clausura 2026. Tras el triunfo, el técnico Héctor Cúper ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el desempeño de su equipo en la altura de Tarma.
“La altura siempre puede tener cierto impacto, pero no es una excusa. Los partidos hay que saber trabajarlos, porque siempre existe algún factor que puede afectar el rendimiento, pero eso se debe manejar. Hay formas de hacerlo. Estoy conforme con lo que hizo el equipo”, señaló.
El entrenador argentino reconoció que le habría dado más tranquilidad un marcador más amplio, considerando las oportunidades que generó Universitario durante el arranque del Clausura. “Quizás me hubiera dado más tranquilidad haber aprovechado alguna de las situaciones claras que tuvimos. No hablo de tranquilidad total, porque cuando el resultado está ajustado, siempre puede ocurrir una última jugada en la que el rival empate y eso deja un sabor amargo, sobre todo porque generamos no menos de cinco o seis ocasiones claras como para estar más tranquilos”.
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Cúper también remarcó la dificultad del encuentro, especialmente después de la expulsión de John Narváez en ADT, equipo que optó por replegarse y defender su arco. “Sabemos que cuando un equipo queda con un jugador menos, suele aferrarse más, se une. Nosotros teníamos que encontrar la forma de atacar, y lo hicimos: si comenzábamos por un lado, terminábamos por el otro. Esa es la mejor manera, al menos en mi opinión. Lo hicimos bien hasta llegar al área, aunque ahí nos faltó puntería”.
Su opinión sobre Lapadula y la competencia de los delanteros
Por otro lado, Héctor Cúper también fue consultado por el debut de Gianluca Lapadula, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Alex Valera. El entrenador indicó que el delantero alcanzará su mejor estado físico en poco tiempo.
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“Sobre Lapadula, sabemos que llegó más tarde a la pretemporada y le va a costar un poco, además de que la altura influye. Por eso preferimos darle minutos al final, pero pronto estará al nivel físico del resto y podrá competir por su lugar”, afirmó.
El técnico además habló sobre la competencia interna en la delantera de Universitario.“Todos están con muchas ganas, lo he resaltado y se lo he dicho a los jugadores. Hicimos una pretemporada fuerte. Todos están disponibles, que es lo que cualquier entrenador desea, que todos ayuden al equipo, jueguen o no. Eso no es fácil de lograr. Hasta ahora, todos están enfocados en el objetivo de Universitario, que es ganar el Apertura. Para eso, el sacrificio, la actitud y el trabajo en equipo son fundamentales”.
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El nuevo sistema de juego de Universitario
Finalmente, Héctor Cúper se refirió al nuevo sistema de juego de Universitario, que dejó la línea de tres defensores utilizada en las temporadas anteriores para implementar un 4-4-2, trabajado durante el receso por el Mundial y en los partidos amistosos.
“En cuanto al sistema, lo venimos probando toda esta temporada. El amistoso de la semana pasada me dejó conforme, aunque hay que seguir ajustando cosas, sobre todo en defensa. Aun así, estuvimos bastante bien y siempre hay que mejorar”, señaló el entrenador.
Cúper concluyó mostrando satisfacción por el rendimiento ante ADT. “Todos buscamos la perfección, aunque no existe. Cuando se logra algo, uno quiere más, esa es la ambición que debemos tener. Hasta ahora, el funcionamiento me deja conforme, pero hay aspectos a mejorar”.
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