Espectáculo astronómico en Lima: la Luna y Venus brillaron juntos mientras la luz cenicienta reveló el disco lunar completo

La Luna y Venus pudieron observarse muy próximos al atardecer desde distintos puntos de Lima. Composición: Infobae / ASISMET y X: Vic

La observación del cielo volvió a captar la atención de numerosos aficionados durante la tarde del 16 de julio, cuando desde distintos puntos de Lima fue posible apreciar una combinación de fenómenos visibles a simple vista. Las condiciones favorecieron el registro fotográfico y la identificación de algunos de los objetos más brillantes del firmamento.

Una de las imágenes más comentadas correspondió a la Luna junto al planeta Venus, una configuración que permitió distinguir con facilidad ambos cuerpos celestes poco después de la puesta del Sol. El registro difundido por ASISMET mostró la escena desde el distrito de Lince a las 18:21.

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Además de la cercanía aparente entre ambos astros, el satélite natural presentó la denominada luz cenicienta, un fenómeno óptico que permite observar la parte oscura del disco lunar con una iluminación gris tenue. Este efecto solo puede apreciarse bajo determinadas condiciones relacionadas con la fase lunar y la iluminación reflejada desde la Tierra.

Durante julio de 2026, el calendario astronómico incluye diversos eventos de interés para quienes siguen este tipo de fenómenos. Entre ellos figuran aproximaciones aparentes entre la Luna y varios planetas, además de cambios en las fases lunares y la oposición de Plutón.

La luz cenicienta permitió distinguir el lado oscuro de la Luna

Desde Barranco puedo contemplar esta hermosa conjunción astronómica: La luna creciente acompañada del planeta Venus, como una estrella muy brillante. X: Vic

La luz cenicienta, conocida también como resplandor de Da Vinci, consiste en un fenómeno óptico que deja apreciar la parte no iluminada directamente por el Sol mediante un brillo grisáceo producido por la luz reflejada desde la Tierra.

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Este efecto resulta visible cuando la iluminación solar sobre la superficie lunar es parcial. En esas circunstancias, el borde brillante de la Luna contrasta con el resto del disco, que permanece en penumbra, aunque recibe una iluminación tenue suficiente para distinguir su contorno.

La observación también favorece la fotografía astronómica, debido a que permite captar el disco lunar casi completo pese a que solo una pequeña fracción recibe luz solar directa.

Venus destacó junto a la Luna tras la puesta del Sol

La proximidad aparente entre la Luna y Venus formó una de las configuraciones más fáciles de identificar desde Lima. Aunque ambos cuerpos se observan cercanos desde la perspectiva terrestre, cada uno mantiene su propia distancia y trayectoria en el espacio.

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Venus destaca por ser el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. Esa característica facilita su identificación incluso entre personas que recién comienzan a familiarizarse con la observación astronómica.

Este tipo de encuentros aparentes también permite ubicar con mayor facilidad estrellas brillantes y constelaciones cercanas a la zona donde se desarrolla la conjunción, lo que convierte estos eventos en una referencia útil para la orientación en el cielo nocturno.

Julio presenta varios eventos astronómicos visibles

Foto desde Lince, Lima a las 18:21 del 16/07/2026. X: ASISMET

El calendario astronómico de julio de 2026 reúne distintas fechas de interés para la observación del cielo. Entre ellas figura el 17 de julio, cuando la Luna creciente y Venus volverán a mostrarse próximos poco después de la puesta del Sol, en dirección a la constelación de Leo.

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El 21 de julio, a las 6:06 de la mañana, la Luna alcanzará la fase de cuarto creciente. Según la información disponible, se ubicará en dirección a la constelación de Virgo, a una distancia de 395.820 kilómetros de la Tierra.

Otro de los eventos previstos corresponde al 27 de julio, a la 1:55 de la madrugada, cuando Plutón llegará a la oposición. En ese momento permanecerá en una posición opuesta al Sol, en dirección a la constelación Capricornus, circunstancia que permitirá observarlo sobre el horizonte durante gran parte de la noche.

El calendario también señala que el 29 de julio, a las 9:36 de la mañana, la Luna alcanzará la fase de luna llena. De acuerdo con la información difundida, el satélite natural se ubicará en dirección a la constelación Capricornus, a una distancia de 399.617 kilómetros de la Tierra.

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