Ric La Torre, el tiktoker que cuenta chismes de la farándula en 60 segundos: “Hay creadores que producen contenidos de baja calidad, pero no los critico”

Ric La Torre abrió su corazón con Infobae Perú y contó cómo comenzó con los videos de 60 segundos en TikTok. (Instagram)

Pese a tener una vida muy agitada entre el trabajo, el gimnasio y eventos sociales, Ricardo La Torre, mejor conocido como Ric La Torre, se da el tiempo para entretener a su público con sus populares videos de 60 segundos en TikTok, donde cuenta los últimos chismes de la farándula peruana. Con su pasión por el espectáculo, que inició desde muy pequeño, está cumpliendo sus sueños.

“Siempre me gustó la farándula, solamente que no me veía como reportero porque no me especialicé en periodismo y durante mi época universitaria, pues el cine me llevó a trabajar por otra rama. Con el pasar del tiempo dije: ‘bueno, por qué no hablar de lo que me gusta’. Me divierte, no lo tomo personal para nada, entonces es un gusto dividido durante el tiempo de la vida y ya”, dijo a Infobae Perú.

El comunicador graduado en Comunicaciones, con especialidad en Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad de San Martín de Porres, contó que su gusto por la plataforma de videos se originó en los primeros años de la pandemia por la Covid-19.

El joven de 29 años tuvo que “explorar porque trabajaba en una agencia de publicidad y así empecé a hablar sobre TikTok, de verdad no entendía nada”.

Ric La Torre cuenta los chismes de la farándula en 60 segundos. (Instagram)

Ric La Torre empezó a crear su contenido aproximadamente en setiembre de 2021 con las noticias más importantes del día y se dio cuenta de que estaba teniendo gran acogida. Su talento y peculiar forma de contar lo más resaltante de la farándula nacional lo llevó a crecer de manera exponencial en sus redes sociales. Cuenta el porqué no ha cambiado sus característicos 60 segundos, pese a que ahora TikTok ofrece videos de 10 minutos.

“Siento que es algo compartible. Creo que si la gente ve muchas cosas o por mucho tiempo, se va a aburrir. La frase (‘te lo voy a contar en 60 segundos’) pegó y me gusta”, dijo a Infobae Perú.

Con más de 195 mil seguidores en TikTok y 22 mil en Instagram, uno de sus objetivos principales es seguir consiguiendo más usuarios que disfruten de su contenido. Asimismo, recalcó que no necesita migrar a la televisión: “No he recibido ninguna invitación, pero no es algo que me quite el sueño”.

“Mi objetivo es alcanzar a más seguidores y mantener la relevancia de mis videos, mejorándolos constantemente. También aspiro a expandir mi presencia en otras plataformas como Twitter e Instagram. Soy consciente de que aún puedo crecer mucho más. Aunque dispongo de poco tiempo, me encantaría que mi alcance aumente y que me vuelva más popular”, señaló.

Ric La Torre contando un chisme de la farándula en 60 segundos. (TikTok)

Ric La Torre afirmó que no pasa todo el día envuelto en chismes. En la actualidad, se encuentra cursando una maestría en Marketing Digital y cuenta con un empleo estable. Durante su hora de almuerzo, dedica tiempo a informarse sobre los acontecimientos del mundo del espectáculo peruano, y al llegar a casa, graba un video en tan solo dos minutos, lo edita rápidamente y en tres minutos ya está listo para ser publicado en la plataforma.

“Estoy súper agradecido y trato de cumplir con todo. Es algo que me gusta, no me puedo quejar. Creo que estoy viviendo y cumpliendo mi sueño de mucho tiempo, y por algo pasan las cosas, creo que es el momento ideal. Me siento feliz, contento, ir a un centro comercial, que te reconozcan y que te pidan una foto, es súper chévere. Me encanta que me consideren”, expresó.

Es ampliamente conocido que la fama conlleva tanto comentarios positivos como negativos. El joven tiktoker tiene plena conciencia de ello y, en sus inicios, los malos conceptos de las personas sobre él le afectaban considerablemente. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha aprendido a no darles importancia a los comentarios en las redes sociales. Ahora, se esfuerza por leer las opiniones de los usuarios y responderles con amabilidad y cariño.

Ric La Torre ignora las críticas y continuará entreteniendo al público. (Instagram)

Magaly Medina, Rodrigo González y Samuel Suárez

“Siempre he sostenido y seguiré sosteniendo lo mismo. En mi opinión, Magaly y Rodrigo son dos destacadas personalidades en el mundo del entretenimiento peruano. Si existe un programa conducido por un hombre que haya marcado el ámbito del espectáculo en Perú, es Rodrigo González. Y Magaly Medina es una eminencia en el ámbito del espectáculo como mujer”, expresó, destacando el trabajo de ambas figuras.

Ric La Torre compartió una experiencia en la que tuvo la oportunidad de conocer a ambos conductores de una manera totalmente distinta. Se encontró con el popular ‘Peluchín’ en una fiesta y destacó su amabilidad, mientras que a la presentadora la vio en un evento hace seis años y la describió como agradable.

“Me parecen que son dos personas que hacen muy bien un trabajo respetable. Son los que marcan la pauta en temas de espectáculo”, agregó.

Con respecto a Samuel Suárez, el comunicador resaltó el arduo trabajo que realiza en su cuenta de Instagram con ‘Instarandula’.

“Le tengo un gran respeto. Realiza un trabajo admirable y ha logrado elevar su plataforma a otro nivel. Lleva mucho tiempo dedicado al periodismo de espectáculos; su opinión es sumamente relevante. Admiro el hecho de que haya incursionado en el ámbito digital. Le deseo lo mejor en su trayectoria”, manifestó.

“Deseo que a todos les vaya bien. No me involucraría en el trabajo de nadie. No me gustaría que alguien que se dedica al contenido digital intente perjudicarme. Personalmente, hay creadores que producen contenidos de baja calidad, pero no salgo a criticarles directamente. Sin embargo, no creo que ese sea el enfoque adecuado”, complementó.