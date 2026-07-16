Cuando una emergencia pone a prueba a toda una ciudad

Mexicanos realizaron 7.6 millones de llamadas a los números de seguridad 911 y 089 por posibles delitos, evidenciando el uso de líneas de emergencia y denuncia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagine que presencia un accidente de tránsito. Hay personas heridas, el tráfico se paraliza y alguien necesita atención médica urgente.

Probablemente sabría qué hacer: buscar ayuda.

Lo que resulta mucho menos evidente es todo lo que debe ocurrir después.

Porque una emergencia rara vez involucra a una sola institución. Dependiendo de la situación, pueden intervenir policías, bomberos, ambulancias, autoridades de tránsito y organismos de gestión del riesgo. Y cuando cada minuto cuenta, la capacidad de actuar de forma coordinada puede marcar una diferencia decisiva.

En el Perú, esta conversación cobra especial relevancia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 86,1% de los peruanos manifestó sentirse inseguro durante 2024. A ello se suma que la victimización urbana alcanzó el 27,1%, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Prospectiva del CEPLAN. Más allá de las cifras, ambos indicadores reflejan una expectativa ciudadana cada vez más clara: que las instituciones respondan con rapidez y eficacia cuando ocurre una emergencia.

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Por eso, cada vez más países están avanzando hacia modelos basados en una Central Única de Emergencias 911.

Aunque suele asociarse únicamente con un número telefónico, el 911 es, sobre todo, una forma distinta de organizar la respuesta ante situaciones críticas. Para el ciudadano significa algo muy simple: ante cualquier emergencia existe un único número al que llamar.

Pero detrás de esa llamada ocurre algo fundamental. La información se centraliza, se comparte con todas las instituciones que deben intervenir y se activa una respuesta articulada desde el primer momento.

La diferencia parece sencilla, pero es profunda. Ya no se trata de que cada organismo reciba la información por separado y coordine posteriormente. Se trata de que todos puedan trabajar sobre una misma visión de la emergencia desde el inicio.

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La experiencia internacional demuestra el valor de este enfoque.

Bogotá fortaleció su capacidad de respuesta mediante un sistema integrado que conecta a la Policía Nacional, los Bomberos, los servicios de emergencias médicas, las autoridades de movilidad y los organismos de gestión del riesgo bajo una misma estructura operativa. Actualmente, este modelo brinda cobertura a cerca del 97% de la ciudad y atiende a más de 8 millones de habitantes.

No es un caso aislado. México, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Argentina también cuentan con sistemas basados en números únicos de emergencia. Aunque cada país ha seguido su propio camino, todos comparten una misma premisa: simplificar el acceso a la ayuda para los ciudadanos y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones.

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“Una respuesta más rápida puede ayudar a reducir el impacto de un accidente sobre la movilidad urbana, contener con mayor rapidez un incendio o facilitar la atención oportuna de una emergencia médica.”

También puede acelerar la recuperación de servicios esenciales después de un desastre natural.

Por eso, hablar de una Central Única de Emergencias no es solamente hablar de tecnología. Es hablar de cómo las ciudades organizan sus capacidades para proteger a las personas cuando más lo necesitan.

Porque cuando alguien enfrenta una situación crítica, no debería preocuparse por quién debe intervenir primero ni por cuál es el número correcto.

Lo importante es recibir ayuda.

Y ese es precisamente el principio detrás de un sistema 911: que exista un único punto de contacto para el ciudadano y una respuesta coordinada para las instituciones.

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Si ocurre una emergencia, basta con marcar 911. La central se encarga de activar y coordinar la respuesta.

Una emergencia. Un solo número. Una respuesta articulada.