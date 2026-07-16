Economía

Mercados: bajan las acciones y los bonos argentinos ante la falta de impulso de Wall Street

Los indicadores de EEUU operan mixtos y vuelve a subir el petróleo. El S&P Merval cae 1,1% y los títulos públicos restan 0,2%, con un riesgo país en los 407 puntos básicos

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Las oscilaciones de Wall Street le quitan sostén a las cotizaciones de activos argentinos.
Las oscilaciones de Wall Street le quitan sostén a las cotizaciones de activos argentinos.

Los activos argentinos son negociados este miércoles con ligera inclinación bajista, un comportamiento que se ajusta al desempeño de los principales indicadores de referencia, los de las bolsas de Nueva York, que tienen un movimiento dispar.

A las 11:50 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,1% a 3.250.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street se imponen las bajas, encabezadas por Satellogic (-7,5%) y los papeles bancarios Macro (-3,6%) y Supervielle (-3,3%).

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El petróleo vuelve a subir un 0,5%, a USD 85,34 el barril de Brent para septiembre, lo que impulsa a acciones argentinas del sector como YPF (+0,4%), que vuelve a superar los 50 dólares.

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“El petróleo volvió a ubicarse en el centro de la atención de los mercados internacionales tras completar su cuarta jornada consecutiva de ganancias, impulsado por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por la creciente incertidumbre respecto al suministro energético mundial. Si bien el Brent y el WTI moderaron parte del explosivo avance cercano al 10% registrado a comienzos de la semana, ambos referentes continúan cotizando en máximos de aproximadamente un mes, reflejando que la denominada prima geopolítica sigue plenamente incorporada en los precios”, explicó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

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Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- ceden un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende tres unidades para Argentina, en los 407 puntos básicos.

Con un rollover del 183%, ″la licitación del Tesoro de ayer fue la principal noticia económica del día. La licitación permitió al gobierno extender la duración promedio de la deuda, absorber parte de la liquidez y colocar el Bonar 2029 (AO29) a tasa de mercado, con un rendimiento de 8,3% (TNA), lo que representa un resultado general positivo para el Tesoro. Las tasas reales en el tramo corto de la curva ya son levemente positivas", consideraron los analistas de Max Capital.

Las acciones estadounidenses se dividen entre alzas y bajas, mientras los inversores evaluaban el auge de la inteligencia artificial y los informes clave de ganancias, al tiempo que la escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán seguía siendo un factor determinante.

El promedio industrial Dow Jones sube aproximadamente un 0,2% y es el único índice en positivo, mientras que el S&P 500 se mantiene prácticamente sin cambios. El Nasdaq Composite cae un 0,5% debido a la presión a la baja que sufren las acciones de las empresas de semiconductores por segundo día consecutivo.

Las acciones de semiconductores continuaron cayendo después de que los sólidos resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (-1,5%) no lograran impresionar a los mercados, que han experimentado ciclos de aversión y propensión al riesgo mientras los inversores analizan las altas valoraciones. TSMC reportó ingresos récord en el segundo trimestre y elevó sus previsiones de gasto de capital para el año, pero las acciones cayeron en las operaciones previas a la apertura después de que la compañía advirtiera sobre posibles aumentos de precios.

United Health Group (+4,7%) también informó ganancias superiores a las esperadas en el segundo trimestre , al igual que GE Aerospace (-3,9%) antes de la apertura, mientras que el informe del segundo trimestre de Netflix (-0,6%) destaca el calendario de ganancias después del cierre.

Mientras tanto, los inversores siguen atentos al flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz tras el último ataque aéreo estadounidense contra Irán del miércoles. The Wall Street Journal informó ese mismo día que el presidente Donald Trump fue informado por sus asesores sobre las opciones para intensificar el conflicto, incluyendo el aumento de los bombardeos y el despliegue de fuerzas terrestres.

En cuanto a los datos económicos, las ventas minoristas en los EEUU mostraron que los consumidores en junio se vieron lastrados por el gasto en combustibles, mientras que las solicitudes de subsidio por desempleo mostraron menos solicitudes iniciales de lo esperado, un hecho positivo para el mercado laboral.

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