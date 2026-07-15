Perú

SMV revoca autorización a Diviso SAF por oferta pública ilegal de valores

Los bonos de Diviso SAF fueron ofrecidos como si fueran depósitos a plazo fijo de CREDINKA, que luego fue disuelta por la SBS. El capital impago asciende a S/ 107 millones

Guardar
Google icon
BVL
Diviso SAF emitió instrumentos de deuda entre 2019 y 2025 y Diviso SAB los colocó entre 506 inversionistas a través de los fondos DIA FI y DIC FI.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú revocó la autorización de funcionamiento de Diviso Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A. tras comprobar una oferta pública de valores sin la inscripción reglamentaria en el registro correspondiente, según la Resolución de Superintendencia Adjunta N° 007-2026-SMV/10 oficializada con su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Emisiones sucesivas y perfil de los inversionistas

De acuerdo con la resolución emitida por la SMV, entre el 10 de abril de 2019 y el 20 de febrero de 2025, Diviso Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A. (Diviso SAF) realizó múltiples emisiones de instrumentos de deuda, entre ellos bonos corporativos, respaldados por los fondos de inversión DIA FI y DIC FI.

PUBLICIDAD

Estos valores fueron colocados a través de Diviso Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. (Diviso SAB), intermediario principal del grupo económico Diviso GF, alcanzando a 506 inversionistas, de los cuales el 92% correspondía a personas naturales.

Financiera Credinka
La autoridad determinó que al menos 341 inversionistas no tenían experiencia previa en inversiones ni cumplían los requisitos para ser inversionistas institucionales.

Las series emitidas, 705 para el fondo DIA FI y 417 para DIC FI, fueron firmadas principalmente por ahorristas de la financiera CREDINKA, que hasta mayo de 2025 integraba el grupo Diviso GF. Según la SMV, gran parte de estos inversionistas no cumplía con los requisitos legales para ser considerados institucionales.

La autoridad identificó al menos 341 personas que, antes de adquirir los valores, manifestaron carecer de experiencia en inversiones y no alcanzaban el patrimonio mínimo exigido, lo que los excluía de la categoría regulatoria para este tipo de operaciones.

PUBLICIDAD

Ofrecimientos y confusión con productos de ahorro

La investigación recogió testimonios y documentos que evidencian que muchas operaciones se realizaron bajo la creencia de estar renovando depósitos a plazo fijo en CREDINKA, cuando en realidad los clientes adquirían bonos corporativos privados emitidos por Diviso SAF.

Las denuncias, principalmente en Cajamarca y Apurímac, detallan ofrecimientos presenciales por personas que se presentaban como representantes de la entidad financiera o del agente de bolsa.

La SMV concluyó que la modalidad de ofrecimiento, el número de adquirentes y la falta de información clara sobre los riesgos constituyen una oferta pública de valores, la cual, conforme al marco legal peruano, requiere la inscripción previa en el Registro Público del Mercado de Valores y la entrega de información transparente a los potenciales inversionistas.

dinero - soles - billetes
La SMV concluyó que las colocaciones de Diviso SAF tuvieron características de oferta pública por el número y perfil de los adquirentes.

Impacto de la intervención a CREDINKA y denuncias por impagos

A partir de septiembre de 2024, la situación tomó un giro adicional tras la intervención y disolución de CREDINKA por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) debido al deterioro financiero progresivo de la entidad.

Desde ese momento, un número significativo de inversionistas presentó denuncias por impagos de capital e intereses vinculados a los bonos emitidos por Diviso SAF.

El capital pendiente de pago asciende a aproximadamente S/ 107 millones, afectando a 344 inversionistas, entre los que se cuentan 329 personas naturales y 15 personas jurídicas.

La autoridad consideró agravantes la persistencia en captar fondos mediante una entidad intervenida y el destino de dichos fondos, que en gran proporción se dirigieron a empresas vinculadas al propio grupo económico Diviso GF.

SMV
La revocación de la licencia de Diviso SAF no extingue sus obligaciones con los inversionistas y la empresa puede apelar la decisión ante la SMV.

Descargos de Diviso SAF y sanciones administrativas

En sus descargos, Diviso SAF no aportó pruebas suficientes para refutar los hallazgos de la SMV ni acreditó que los destinatarios de la oferta cumplieran los requisitos de inversionistas institucionales.

La resolución subraya que las declaraciones juradas presentadas como prueba no resultan suficientes ante la ausencia de portafolios mínimos u otra documentación relevante.

La sanción impuesta, que implica la revocación de la autorización de funcionamiento de Diviso Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A., no exime a la entidad de sus obligaciones pendientes con los inversionistas, ni a sus directivos de eventuales responsabilidades administrativas por hechos ocurridos antes de la pérdida de la licencia.

La resolución, publicada en el Diario Oficial El Peruano, no agota la vía administrativa y puede ser objeto de impugnación mediante recurso de reconsideración o apelación ante la propia SMV en un plazo de 15 días hábiles tras la notificación.

Temas Relacionados

SMVSBSperu-economia

Más Noticias

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

El ex jefe de Estado recurrió a este mecanismo tras el fracaso del indulto, mientras su defensa busca apoyo internacional y enfrenta la negativa de las autoridades encargadas de autorizar la medida

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 15 de julio de 2026

Las últimas horas han estado marcadas por una serie de movimientos telúricos en Perú, lo que impulsa a los organismos especializados a recordar las principales pautas de autoprotección y respuesta ante desastres

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 15 de julio de 2026

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 15 de julio de 2026

El valor del combustible en Lima muestra amplias fluctuaciones según el distrito, mientras los consumidores recurren a herramientas digitales para comparar tarifas y amortiguar el impacto en su economía

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 15 de julio de 2026

Misa Te Deum: ¿cuál es su significado, tradición y su importancia para que se celebre cada 28 de julio previo al mensaje de la nación del presidente?

El acto litúrgico instaurado por San Martín tras la proclamación de la independencia se mantiene como una tradición que une fe, historia y protocolo oficial en el calendario nacional peruano

Misa Te Deum: ¿cuál es su significado, tradición y su importancia para que se celebre cada 28 de julio previo al mensaje de la nación del presidente?

Balacera en San Miguel causa pánico entre los asistentes de un campeonato de fulbito

El hecho ocurrió luego de la expulsión de un jugador, lo que provocó caos y obligó a asistentes y deportistas a buscar refugio mientras la policía intervenía el recinto

Balacera en San Miguel causa pánico entre los asistentes de un campeonato de fulbito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo que la llamaba ‘mosca muerta’ por quedarse callada ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”

Ethel Pozo rompe en llanto al agradecerle a Magaly Medina por no entrevistar a su padre biológico y se abrazan en vivo: “Tenías límites”

DEPORTES

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Christian Cueva conoce el alcance de la lesión que frenó su estreno con Sport Boys: ¿qué dolencia aqueja al 10′ y cuándo volverá a las canchas?