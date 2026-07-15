Panaderos en contra de Ley de sábados no laborable para trabajadores con religión

Los panaderos dependen de los sábados para sus ganancias y no quieren que se aprueba la Ley de sábado no laborable. - Crédito Esbieta

La Ley que daría el derecho a los trabajadores que profesan una religión de escoger tener su día de descanso en sábado aún no está en manos del presidente José María Balcázar. Sin embargo, ya algunos sectores se está moviendo para pedir al mandatario que no promulgue la Ley.

Este es el pedido de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), quienes manifiestan “su disconformidad con la ley que establecería 52 feriados sabáticos anuales”, aunque, en la figura, serían como días no laborables recuperables.

Sin embargo, si Balcázar decide observar la Ley esta ya no tendría tiempo de ser aprobada por insistencia por este Congreso unicameral. Pero Aspan es tajante: “El Estado Peruano no puede hacer leyes religiosas; ni a favor, ni en contra del empleado o el empleador”.

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Las personas con religión podrían dejar de trabajar los sábados, y mover su día laboral. - Crédito Andina

Aspan en contra de sábados no laborables

¿Cuáles son los fundamentos de Aspan para estar en contra de la medida? La asociación presentó una serie de argumentos en contra de la medida.

Primero, señalaron que el Estado Peruano, no puede hacer leyes religiosas ni a favor, ni en contra del empleado o el empleador. Este argumento se daría porque el Estado peruano se define laico.

Segundo, aclaran que “en las panaderías y pastelerías, nunca ha habido ninguna denuncia por discriminación de culto religioso”. Por esto, también señalan que, actualmente, tanto empleadores como trabajadores panaderos ya se ponen libremente de acuerdo en el día de descanso sábado, en beneficio de ambas partes.

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Diferencia entre feriados y días no laborables | YouTube /@elnictalopeleyes

“Estimamos que existen 3 mil empleados y obreros panaderos que profesan religiones sabáticas. De obligarnos a darles descanso religioso los 52 sábados anuales; ello afectaría la eficiencia de nuestra producción y venta”, aclaron.

Si bien se trata de un feriado recuperable y que en teoría los trabajadores solo cambiarán de descanso, desde Aspan señalan que “los días sábados son los días en los que recuperamos utilidades de nuestras inversiones”.

“Ya tenemos una crisis de falta de mano de obra técnico panadera calificada que alcanza el 70% del total de panaderías pastelerías. El ausentismo de empleados y obreros panaderos los días sábados, profundizaría aún más, la crisis de mano de obra”, añaden.

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Sin embargo, como se sabe, “las horas dejadas de trabajar durante el día de descanso o día de guardar establecido como no laborable, son compensadas dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el empleador”, según el dictamen aprobado.

El Congreso también tiene un nuevo dictamen para aprobar un día no laborable el 2 de mayo de cada año, pero solo para el Callao. - Crédito Imagen Ilustrativa de Infobae

Los dos pedidos de Aspan

Por todo lo anterior, Aspan considera “que no se ha hecho un suficiente análisis de la proporcionalidad e impacto de esta ley en las micro y pequeñas empresas como las panaderías y pastelerías”.

Así, los negocios piden al presidente del Perú José María Balcázar que no firme esta Ley. En este caso, se pediría que la observe y entonces el dictamen retornaría al Congreso. Pero con esto ya no habría tiempo para que se apruebe en este Congreso unicameral.

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Sin embargo, hay otro pedido de los panaderos, que se une a este. La asociación se une al pedido de sectores de izquierda, así como de centro (Jorge Nieto se lo pidió a Keiko Fujimori), de pedir revisar la situación legal del expresidente Castillo. Pero esto se haría para que no sea el presidente Balcázar el que analice este tema, sino el gobierno de Fujimori.