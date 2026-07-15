Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Aquí está el costo de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este miércoles. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.
Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.
El precio de la gasolina hoy
Fecha: miércoles 15 de julio de 2026.
Ciudad: Lima.
Gasohol Regular Precio máximo: 21.49 soles el galónPrecio mínimo: 15.98 soles el galón
Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 16.88 soles el galón
Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.89 soles el galón
¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?
Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.
En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.
PUBLICIDAD
Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.
La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.
¿Cómo se determina el precio de la gasolina?
Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.
PUBLICIDAD
El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.
Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.
Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.
PUBLICIDAD
Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.
Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.
PUBLICIDAD
Más Noticias
SMV revoca autorización a Diviso SAF por oferta pública ilegal de valores
Los bonos de Diviso SAF fueron ofrecidos como si fueran depósitos a plazo fijo de CREDINKA, que luego fue disuelta por la SBS. El capital impago asciende a S/ 107 millones
Cáncer y pesticidas en Perú: estudio identifica zonas críticas y advierte sobre riesgos en la alimentación
Una investigación reciente halló que el uso de sustancias prohibidas en frutas y verduras expone tanto a agricultores como a consumidores, según datos de un estudio nacional
Aguinaldo por Fiestas Patrias 2026: ¿Este beneficio está afecto a descuentos por AFP, ONP o quinta categoría?
El pago extra que reciben los trabajadores por Fiestas Patrias genera interrogantes sobre posibles deducciones, mientras la normativa actual distingue entre aportes previsionales y la incidencia del impuesto a la renta
Gratificación CAS no se pagaría al 100% en julio: Congreso pasó la ‘pelota’ al MEF
El Crédito suplementario se aprobó en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso unicameral. ¿Qué dice sobre las gratificaciones de los trabajadores CAS?
Avenida Brasil con tráfico restringido desde ahora por el montaje de las gradas para la Gran Parada y Desfile Militar 2026
Los trabajos incluyen el montaje de estrados y del palco principal donde se ubicarán autoridades e invitados durante el desfile
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD