El testimonio de chofer de El Dorado que sobrevivió al ataque a balazos de extorsionadores: “He vuelto a nacer”

Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.

La suspensión indefinida de operaciones de la empresa de transportes El Dorado llegó después de dos ataques a balazos casi simultáneos contra buses con pasajeros en la Panamericana Norte, un chofer herido en la cabeza y una secuencia de atentados que ocurre en medio de una ola de extorsiones. La decisión dejó en pausa todas las operaciones de la firma y trasladó la presión a la Policía Nacional del Perú, a la que la compañía pidió garantías para volver a circular.

De acuerdo con transportistas citados en la cobertura y con información recogida por RPP, ya serían tres atentados en tres días contra unidades de la empresa. Uno de los conductores afirmó que existe una orden interna por parte de los criminales. “No sale ni un carro”, afirmó uno de ellos a Latina.

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Buses atacados a balazos en la Panamericana Norte

El primer ataque ocurrió a la altura del puente peatonal Los Sauces, en Puente Piedra, contra un bus que había salido de Plaza Norte rumbo a Trujillo con 43 pasajeros a bordo. Los disparos se dirigieron a la cabina, dos proyectiles impactaron en la zona del conductor Santos Corrales Rodríguez y uno le rozó la cabeza; luego fue trasladado al Hospital de Puente Piedra y permanece en atención médica.

Minutos después, un segundo bus que había partido desde la avenida 28 de Julio hacia Paiján fue baleado en el paradero Fundición, en el sector de Zapallal. En ese caso no hubo heridos, aunque el conductor describió una persecución previa y un ataque ejecutado por tres motos con dos ocupantes cada una.

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Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.

Ataques fueron dirigidos a la cabina de los buses

En el primer atentado, el copiloto relató el momento en que el chofer perdió el control tras los disparos. En declaraciones recogidas por Latina, un de ellos indicó que “He vuelto a nacer”. Otra de las víctimas contó que “dispararon y mi chofer perdió el control. Yo me tiré al piso. La moto ya se iba y el carro, como está un poquito en subida, empezó a retroceder. A mi compañero lo abracé y ahí la sangre me embarró”.

Ese mismo testimonio agregó un dato sobre la asistencia posterior al ataque. “Nos tuvieron como 20 minutos parados esperando auxilio”, dijo el trabajador, después de precisar que el impacto alcanzó a su compañero en la parte frontal de la cabeza.

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El segundo episodio mostró un patrón distinto: seguimiento previo, reducción forzada de velocidad y disparos en movimiento. El conductor explicó que primero detectó una motocicleta que le cerró el paso y más tarde volvió a verla cuando avanzaba hacia Ventanilla, lo que lo llevó a acelerar para intentar alejarse.

Cuando el bus redujo la velocidad por el paso de un tráiler, el ataque se concretó. “Tres motos con dos ocupantes cada uno. El segundo ya es el que ha disparado. Entonces, este, ya es el primer disparo. Ni bien lo sentía, dije: ‘Si aquí no pasa algo, ya, o me choco’. Tendría que-- me agaché la cabeza porque fueron cinco tiros”, relató.

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La empresa vinculó la paralización a la falta de garantías para operar

La empresa respondió en un comunicado. En un comunicado, la compañía sostuvo que tres buses fueron atacados por delincuentes armados y reclamó intervención de las autoridades: “Ante la falta de garantías para prestar nuestro servicio, exhortamos a las autoridades competentes como la Policía Nacional del Perú a tomar cartas en el asunto y brindar las garantías necesarias para poder retomar nuestros servicios con normalidad y seguridad”.

La empresa no planteó una demora operativa ni una suspensión parcial, sino la imposibilidad de seguir prestando servicio en las condiciones actuales. Esa decisión afectó rutas interprovinciales que partían desde Lima hacia el norte de Perú y alcanzó a pasajeros que ya habían iniciado viaje.

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Uno de los choferes confirmó que la orden ya estaba en ejecución cuando habló con la prensa. “La orden está de que no sale ni un carro”, dijo. Ante la consulta sobre el plazo, respondió: “Hasta nuevo aviso”.

Antecedente de ataques

Las declaraciones de los trabajadores también dejaron ver que el temor no se limita a los hechos de una sola mañana. Consultado sobre un posible móvil, uno de los conductores señaló que el personal no maneja información directa sobre exigencias contra la empresa: “De repente la empresa, no, nosotros nada”.

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El otro chofer aportó un antecedente sobre operaciones de la firma en el norte del país. “En Trujillo sí tienen ellos unidades chicas”, dijo, antes de confirmar que esas unidades “sí los han atacado” previamente.

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La paralización impacta además sobre el ingreso diario de quienes trabajan en la ruta. “Duele realmente porque es el sustento que llevamos a nuestras casas para poder sacar adelante a nuestros hijos. Duele porque vas a tener que parar. Es mi vida también”, afirmó uno de los conductores.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a ambos puntos para realizar pericias e iniciar las investigaciones. Según RPP, la emisora peruana, el sábado anterior otra unidad de la empresa había sido atacada en circunstancias similares, un antecedente que reforzó la hipótesis policial de mafias dedicadas a la extorsión; en el primer lugar de los hechos, las diligencias de criminalística obligaron a restringir dos carriles de la Panamericana Norte en sentido sur-norte y generaron congestión durante las primeras horas de la mañana.

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