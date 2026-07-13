Jackson Mora expone el monto que ganó luego del depósito de S/9 millones bajo sospecha de fraude

El testimonio de Mora detalla cómo se originó su participación en el caso. Relató que Daniel Jesús Mesones Mazzini le propuso utilizar la razón social de FFC MMA para participar en una licitación pública. A cambio, recibiría una comisión por permitir el uso de la empresa en el proceso.
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“Me dijo (Mesones) que había una posibilidad de que mi empresa gane la buena pro […] y también me indicó que tenía llegada al alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, y por el alquiler de mi empresa tendría una ganancia del 10% del valor de la venta total”, afirmó Mora ante la autoridad.
El empresario aceptó la propuesta y, tras la adjudicación, la cuenta de FFC MMA recibió más de S/9 millones provenientes del Estado. De acuerdo con la hipótesis fiscal, estos fondos debían financiar proyectos en Pueblo Nuevo, pero en su lugar fueron desviados hacia la empresa de Mora y presuntamente distribuidos entre integrantes de la red investigada.
Jackson Mora revela el monto que recibió como ganancia tras presunto fraude
Durante su declaración, Mora precisó que, después de retirar toda la suma depositada, en la cuenta de su empresa quedó un saldo de S/818.000. Este monto, explicó, era la comisión del 10% que le prometió Mesones por prestar el nombre y la estructura de FFC MMA.
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“Fue porque confiaba en él y, dos, porque la empresa y mi persona estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Y tres, porque pensé que estaba todo en orden y el dinero que iba a ganar me iba a ayudar a solventar mis deudas personales y de la empresa”, sostuvo Mora para explicar los motivos que lo llevaron a aceptar la operación.
El empresario también detalló el proceso de retiro de los fondos. Según su relato, el 23 de abril de 2026, Mesones le notificó que el dinero ya había sido depositado y le indicó que debía acudir a una sucursal bancaria en Miraflores junto a su hermana Noelia Mora, quien se desempeñaba como gerente general de FFC MMA.
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Mesones coordinó la entrega de facturas de las empresas Torrico y Mugaburu para presentarlas en el banco y así generar diez cheques de gerencia de entre 800,000 y 900,000 soles cada uno. Mora relató que su hermana, siguiendo las indicaciones, acudió al banco y, tras completar los trámites, entregó los cheques a Mesones.
La investigación sigue en curso, con la Fiscalía analizando la ruta de los fondos y la responsabilidad de los involucrados en el presunto desvío de dinero público. El caso mantiene la atención sobre los mecanismos utilizados por organizaciones para canalizar recursos estatales hacia destinos ajenos a los fines oficiales, y se esperan nuevas diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los señalados.
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