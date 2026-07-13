Volcán de lodo apareció en Trinidad y Tobago: en Perú también se pueden encontrar estas formaciones, ¿dónde?

Geologists and local hikers examine a temporary mud volcano island off the coast of Palo Seco which emerged after mud was expelled from the seabed following earthquakes off Venezuela's northern coast on June 24, according to The UWI Seismic Research Centre, in Palo Seco, Trinidad and Tobago, July 10, 2026. REUTERS/Andrea De Silva

La formación de un volcán de lodo ocurre por la migración de fluidos y sedimentos arcillosos presurizados desde profundidad. En Perú, aparece en cuencas del norte, el altiplano sur y sistemas distintos como los hidrotermales de Tacna, mientras el caso de Trinidad y Tobago en 2026 volvió a vincular sismos y extrusión de lodo.

A diferencia de los volcanes magmáticos, los volcanes de lodo surgen por la migración de fluidos y sedimentos arcillosos presurizados, arrastrados desde profundidad por la sobrepresión en cuencas sedimentarias. Estos sistemas pueden actuar como válvulas superficiales de desgasificación terrestre y liberar cantidades de metano a la atmósfera.

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La distribución global de los volcanes de lodo incluye regiones de actividad tectónica, como los márgenes continentales activos y los cinturones de cabalgamiento. En América, destacan los sistemas de Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia y diversas áreas de Perú. La aparición de un volcán de lodo marino en la costa trinitense, tras los sismos de Venezuela en 2026, mostró la conexión entre la liberación sísmica de energía y la extrusión de lodos.

A drone view shows a temporary mud volcano island off the coast of Palo Seco, that emerged after mud was expelled from the seabed following earthquakes off Venezuela's northern coast on June 24, according to The UWI Seismic Research Centre, in Trinidad and Tobago, July 10, 2026. REUTERS/Andrea De Silva

El evento en Trinidad y Tobago y su vínculo con los sismos

El análisis del evento tectónico de junio y julio de 2026 en el Caribe permite observar la relación entre grandes sismos y la generación de volcanes de lodo. Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela produjeron una transferencia de esfuerzos hacia la isla de Trinidad, donde se documentaron deformaciones costeras y la emergencia de un nuevo islote de lodo a cuatro metros sobre el fondo oceánico.

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La respuesta geológica incluyó un levantamiento costero de hasta seis metros y la aparición de un volcán de lodo marino, ambos asociados a la reactivación de fallas profundas y la licuación de sedimentos arcillosos saturados de gas y agua. El fenómeno, efímero por la rápida erosión marina, mostró la fragilidad de estas estructuras y la influencia directa de la sismicidad en su formación.

El mecanismo clave fue la licuación inducida por las ondas sísmicas, que incrementaron la presión de poros en los sedimentos profundos y forzaron la extrusión de material lodoso a través de fracturas y fallas preexistentes. Este proceso, documentado por equipos científicos y observadores locales, refuerza la hipótesis de que los volcanes de lodo son indicadores reactivos de la actividad tectónica.

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Geologists Kassie Baboolal and Danielle Belfon examine sediment and collect samples at Galfa Point, following recent coastal changes linked to earthquakes off Venezuela's northern coast on June 24, in Cedros, Trinidad and Tobago, July 10, 2026. REUTERS/Andrea De Silva

Diferencias con el vulcanismo magmático y los lahares

Un aspecto para la evaluación en Perú es la distinción entre vulcanismo magmático, lahares y diapirismo de lodo. El primero implica la expulsión de roca fundida, cenizas y gases a altas temperaturas, y está restringido a la franja sur andina. Los lahares son flujos de detritos volcánicos que requieren mezclas con agua y se activan durante o después de eventos eruptivos o lluvias intensas.

El diapirismo de lodo, en cambio, ocurre a temperaturas mucho menores y no involucra magma. Consiste en la migración ascendente de lodos y gases hidrocarburíferos desde zonas profundas, con generación de conos sedimentarios y pozas de lodo que pueden confundirse en superficie con volcanes ígneos, aunque su composición, temperatura y dinámica muestran un origen diferente.

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El volcán Sabancaya es el segundo más activo del Perú - crédito Andina

Vulcanismo en la costa norte: cuencas de Tumbes y Piura

Las cuencas sedimentarias del noroeste peruano, como Talara y Tumbes, presentan condiciones para el desarrollo de volcanes de lodo. En Zorritos, las pozas conocidas como Los Hervideros muestran emisiones gaseosas y lodos salinos, resultado de la filtración de aguas marinas en reservorios profundos y la interacción con lutitas ricas en materia orgánica.

El complejo de Los Hervideros, ubicado cerca de Bocapán, ha sido objeto de estudios desde el siglo XIX y presenta aguas hipersalinas, temperaturas moderadas y una química dominada por cloruros. Las manifestaciones se extienden a otras fuentes como El Tubo, una surgencia termal asociada a antiguos pozos petroleros, que ilustra la presión y movilidad de los fluidos en la región.

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En el mar frente a Talara, investigaciones recientes identificaron campos de pockmarks y plumas de gas, prueba de la expulsión activa de metano y sedimentos desde el subsuelo. Estos procesos, menos visibles que los conos emergidos, permiten entender la dinámica de las cuencas y el potencial de riesgos asociados a la desestabilización del fondo marino.

Sismo de magnitud 4,0 sacude el sur de Zorritos, Tumbes

Manifestaciones en el altiplano sur: volcanes de Tiracoma

En el altiplano puneño, el diapirismo de lodo se presenta en contextos de deformación orogénica y cuencas intermontanas. El caso de los volcanes de lodo de Tiracoma, en Cabana, revela estructuras cónicas activas y relictas, caracterizadas por la expulsión de agua salina, lodos y gases a bajas temperaturas. Las mediciones geoquímicas descartan un origen magmático y confirman la procedencia sedimentaria.

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El flujo constante desde Tiracoma 2 y la acumulación de sales han generado áreas de suelo estéril, con impacto sobre la vegetación y riesgos para proyectos de irrigación en la zona. La interacción entre la actividad diapírica y las obras hidráulicas requiere monitoreo sistemático para evitar la salinización de suelos y la contaminación de acuíferos, factores para la viabilidad agrícola regional.

La creación de redes de drenaje y el seguimiento de la conductividad eléctrica de las aguas son medidas para mitigar el impacto de este proceso geoquímico en la productividad y la seguridad alimentaria local.

El caso de San Pablo en Cusco

El surgimiento de un pequeño cono de lodo en Songoña, Cusco, en 2025, generó alarma mediática y social ante el temor de una nueva fuente volcánica. La inspección científica descartó cualquier vínculo con actividad ígnea. El montículo, de dimensiones reducidas, resultó producto del escape de gases y sedimentos a través de fracturas en el subsuelo, en un entorno de baja temperatura y alta mineralización.

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Los análisis térmicos, químicos y de espectrometría evidenciaron la presencia de mercurio disuelto en el agua, por encima de los límites internacionales para consumo humano y ganadero. La divulgación de estos resultados y la educación de la comunidad permitieron reducir el temor y establecer medidas de prevención y remediación ambiental.

El video muestra la actividad de un volcán de lodo ubicado en Cusco. Se observa un montículo cónico de barro gris oscuro que emite y derrama material lodoso por sus laderas. Varias personas se mantienen detrás de una valla de madera, observando el fenómeno natural. La grabación corresponde a una cobertura de evento en un espacio abierto.

Sistemas hidrotermales: el Valle de los Géiseres en Tacna

En el área de Vilacota-Maure, Tacna, se desarrolla un sistema hidrotermal asociado a la actividad volcánica profunda, donde las pozas de barro burbujeante y los géiseres se originan por el calentamiento de acuíferos superficiales debido a la proximidad de cámaras magmáticas residuales. La alteración hidrotermal de las rocas genera lodos sulfurosos y silicificados, y se diferencia de los volcanes de lodo sedimentarios presentes en otras regiones.

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El Valle de los Géiseres constituye un laboratorio natural para el estudio de la geoquímica de fluidos y un atractivo para el turismo científico y de aventura, además de ser un área de potencial desarrollo energético a partir de recursos geotérmicos.

Sismicidad histórica y volcanes de lodo en Perú

Los registros históricos y recientes de Perú muestran que los terremotos de gran magnitud pueden detonar procesos de licuación y extrusión de lodos, con generación de estructuras efímeras en la superficie. El ejemplo más reciente es el terremoto de Pisco en 2007, donde la presión de poros en sedimentos saturados provocó la formación de conos de lodo y surtidores de agua en la costa.

Las crónicas coloniales, como la del sismo de Trujillo en 1619, documentan la aparición de grietas y emisiones lodosas, lo que confirma que estos mecanismos han operado durante siglos en las cuencas peruanas. Las fallas tectónicas y la sismicidad recurrente continúan como los principales factores que controlan la aparición y evolución de estos sistemas.

Amazonía peruana: potencial bajo la selva

Las cuencas amazónicas de Perú presentan condiciones teóricas para el desarrollo de volcanes de lodo, aunque la densa vegetación y la falta de exploración dificultan su identificación superficial. La presencia de reservorios de hidrocarburos y fallas activas sugiere que la aplicación de tecnologías satelitales y geofísicas podría revelar nuevas manifestaciones y ampliar el inventario y los desafíos asociados a la gestión territorial y ambiental en la región.