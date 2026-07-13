Perú

Incendio destruye almacén de productos de limpieza y afecta viviendas en Ate

El siniestro, clasificado como Código 3, se originó en un local que almacenaba detergentes y lejías, dejando al menos cuatro viviendas dañadas y movilizando a bomberos, autoridades y vecinos en labores de emergencia

Guardar
Google icon

Un incendio de gran magnitud ha consumido un almacén de productos de limpieza en Ate, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Prolongación Javier Prado. De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, las llamas se originaron en la mañana y rápidamente se propagaron a viviendas colindantes.

Vecinos del distrito advirtieron que el lugar funcionaba como un depósito donde se almacenaban productos y químicos destinados a la limpieza, pese a encontrarse rodeado de casas, colegios e iglesias. De esta manera, los residentes expresaron su inquietud por la presencia de sustancias químicas en la zona y manifestaron que el local no cumplía con la normativa para operar en un entorno residencial.

PUBLICIDAD

Un depósito de detergentes y lejías fue consumido por el fuego en una zona residencial de Lima Este, donde equipos de emergencia y vecinos luchan para controlar el avance de las llamas y minimizar daños| Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles
Un depósito de detergentes y lejías fue consumido por el fuego en una zona residencial de Lima Este, donde equipos de emergencia y vecinos luchan para controlar el avance de las llamas y minimizar daños| Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles

El incendio comenzó alrededor de las nueve, con el fuego expandiéndose desde la fachada principal hacia la parte posterior de la vivienda. Cuatro unidades cisternas de los bomberos y motobombas han intervenido en el lugar, utilizando mangueras y otros recursos para intentar controlar las llamas. La estrategia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) ha consistido en atacar el fuego desde diferentes frentes, tanto por la calle principal como por la zona posterior.

Incendio destruye almacén de productos de limpieza y afecta viviendas en Ate
Incendio destruye almacén de productos de limpieza y afecta viviendas en Ate| Foto: Municipalidad de Lima

Durante la emergencia, personal de una empresa de gas llegó al área para suspender el suministro y reducir el riesgo de explosiones, colaborando con los bomberos y la Policía de Rescate. Varios habitantes tuvieron que evacuar sus viviendas y retirar los balones de gas, mientras otros abrieron portones y accesos para facilitar la labor de los equipos de emergencia.

PUBLICIDAD

Intervención de emergencia en el incendio de Ate

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana y el Equipo de Intervención Rápida se llegaron y unieron al siniestro considerado como Código 3, uno de los niveles más altos de emergencia.

Según información preliminar, el siniestro se originó en un establecimiento que funcionaba como almacén de detergentes, lejías y otros productos de limpieza, lo que contribuyó a la rápida propagación de las llamas. El saldo hasta el momento incluye cuatro viviendas afectadas, con daños materiales de consideración.

Bomberos, autoridades locales y vecinos enfrentan incendio en almacén de Ate
Bomberos, autoridades locales y vecinos enfrentan incendio en almacén de Ate| Foto: Municipalidad de Lima

Los equipos de respuesta establecieron un cerco perimétrico de seguridad y mantuvieron coordinación con Sedapal y los gobiernos locales para asegurar el abastecimiento de agua y el despliegue de cisternas.

Los especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informaron que los contaminantes generados por el incendio en Ate avanzan hacia el noreste de la capital a una velocidad aproximada de 4,7 kilómetros por hora. El pronóstico meteorológico indica que estas partículas podrían afectar a los distritos de Ate, Chaclacayo y Lurigancho.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población de las zonas mencionadas acatar las indicaciones emitidas por los organismos competentes, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud asociados a la calidad del aire tras el siniestro.

Temas Relacionados

Ate VitarteIncendio en PerúBomberosperu-noticias

Más Noticias

Agua Marina confirma su regreso con concierto en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todos los detalles

La agrupación de cumbia norteña volverá a los escenarios tras una larga pausa debido a los ataques delictivos de los que fue víctima

Agua Marina confirma su regreso con concierto en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todos los detalles

Cyber Wow 2026: qué marcas, tiendas y aerolíneas participan en las ofertas desde hoy 13 de julio

La plataforma agrupa a empresas líderes de distintos sectores, suma miles de promociones y refuerza las garantías para el consumidor

Cyber Wow 2026: qué marcas, tiendas y aerolíneas participan en las ofertas desde hoy 13 de julio

Beca 18 con nuevas reglas: El dictamen que pretende aprobar el Minedu y pondría en peligro la estabilidad educativa de miles de becarios

Iniciativa del Minedu también considera que reprobar un curso es motivo para perder la beca. Modificación también impediría los cambios de carrera

Beca 18 con nuevas reglas: El dictamen que pretende aprobar el Minedu y pondría en peligro la estabilidad educativa de miles de becarios

La vigilancia en en el penal de Barbadillo queda cuestionada por privilegios en las visitas a Pedro Castillo

Un reportaje de Cuarto Poder registró ingresos fuera de día y de horario, además de accesos sin identificación, en un sistema que debería ser estricto y que aparentemente termina favoreciendo al expresidente

La vigilancia en en el penal de Barbadillo queda cuestionada por privilegios en las visitas a Pedro Castillo

¿Puede la Corte Suprema cambiar las reglas del juego? Reflexiones sobre la casación laboral y el futuro del retiro de confianza

El pronunciamiento reciente rompe una línea uniforme que excluía la compensación por despido arbitrario para quienes accedieron directamente a funciones de dirección, y obliga a replantear decisiones laborales y organizacionales

¿Puede la Corte Suprema cambiar las reglas del juego? Reflexiones sobre la casación laboral y el futuro del retiro de confianza
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Equipo de Keiko Fujimori pide al presidente Balcázar evitar nuevos nombramientos a pocos días del cambio de Gobierno

Equipo de Keiko Fujimori pide al presidente Balcázar evitar nuevos nombramientos a pocos días del cambio de Gobierno

Beca 18 con nuevas reglas: El dictamen que pretende aprobar el Minedu y pondría en peligro la estabilidad educativa de miles de becarios

La vigilancia en en el penal de Barbadillo queda cuestionada por privilegios en las visitas a Pedro Castillo

Abogado de Pedro Castillo pide al Gobierno acatar informe de la ONU que pide la liberación del expresidente

Más del 30 % de limeños no sabe por quién votar para la alcaldía de Lima Metropolitana o prefiere no hacerlo

ENTRETENIMIENTO

‘Las Estrellas de la Cumbia’ niegan extorsión tras ataque a su bus: “Parece un tema de rivalidad entre grupos”

‘Las Estrellas de la Cumbia’ niegan extorsión tras ataque a su bus: “Parece un tema de rivalidad entre grupos”

Loco Wagner sorprende al contar que hijo de Nicolás Lúcar es su socio en un prometedor negocio: “Es supercreativo e inteligente”

Carlos Villagrán vuelve al Perú para presentar ‘Los Clásicos de Kiko’ en circo

Sam Neill, el eterno Alan Grant de ‘Jurassic Park’, murió a los 78 años y sus fans de Perú lo lamentan: “Nos cambió la vida”

Jackson Mora expone el monto que ganó luego del depósito de S/9 millones bajo sospecha de fraude

DEPORTES

El camino al título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así quedaron los cruces y las llaves de cuartos de final

El camino al título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así quedaron los cruces y las llaves de cuartos de final

Insólita y grave polémica en la Copa Perú: jugador habría ingresado con una aguja al campo y no fue expulsado

DT de Deportivo Cali deshizo en elogios a Pedro Gallese y destacó su importancia en el vestuario: “Es un lujo tenerlo”

Canal TV que transmitirá la Copa Federación de vóley Sub 17: duelos de Perú ante España, Corea del Sur y República Dominicana

Pedro Gallese no descartó volver a Alianza Lima luego de reencontrarse con Matute: “Seguro en un futuro regreso”