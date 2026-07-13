Un incendio de gran magnitud ha consumido un almacén de productos de limpieza en Ate, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Prolongación Javier Prado. De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, las llamas se originaron en la mañana y rápidamente se propagaron a viviendas colindantes.

Vecinos del distrito advirtieron que el lugar funcionaba como un depósito donde se almacenaban productos y químicos destinados a la limpieza, pese a encontrarse rodeado de casas, colegios e iglesias. De esta manera, los residentes expresaron su inquietud por la presencia de sustancias químicas en la zona y manifestaron que el local no cumplía con la normativa para operar en un entorno residencial.

PUBLICIDAD

Un depósito de detergentes y lejías fue consumido por el fuego en una zona residencial de Lima Este, donde equipos de emergencia y vecinos luchan para controlar el avance de las llamas y minimizar daños| Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles

El incendio comenzó alrededor de las nueve, con el fuego expandiéndose desde la fachada principal hacia la parte posterior de la vivienda. Cuatro unidades cisternas de los bomberos y motobombas han intervenido en el lugar, utilizando mangueras y otros recursos para intentar controlar las llamas. La estrategia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) ha consistido en atacar el fuego desde diferentes frentes, tanto por la calle principal como por la zona posterior.

Incendio destruye almacén de productos de limpieza y afecta viviendas en Ate| Foto: Municipalidad de Lima

Durante la emergencia, personal de una empresa de gas llegó al área para suspender el suministro y reducir el riesgo de explosiones, colaborando con los bomberos y la Policía de Rescate. Varios habitantes tuvieron que evacuar sus viviendas y retirar los balones de gas, mientras otros abrieron portones y accesos para facilitar la labor de los equipos de emergencia.

PUBLICIDAD

Intervención de emergencia en el incendio de Ate

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana y el Equipo de Intervención Rápida se llegaron y unieron al siniestro considerado como Código 3, uno de los niveles más altos de emergencia.

Según información preliminar, el siniestro se originó en un establecimiento que funcionaba como almacén de detergentes, lejías y otros productos de limpieza, lo que contribuyó a la rápida propagación de las llamas. El saldo hasta el momento incluye cuatro viviendas afectadas, con daños materiales de consideración.

Bomberos, autoridades locales y vecinos enfrentan incendio en almacén de Ate| Foto: Municipalidad de Lima

Los equipos de respuesta establecieron un cerco perimétrico de seguridad y mantuvieron coordinación con Sedapal y los gobiernos locales para asegurar el abastecimiento de agua y el despliegue de cisternas.

PUBLICIDAD

Los especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informaron que los contaminantes generados por el incendio en Ate avanzan hacia el noreste de la capital a una velocidad aproximada de 4,7 kilómetros por hora. El pronóstico meteorológico indica que estas partículas podrían afectar a los distritos de Ate, Chaclacayo y Lurigancho.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población de las zonas mencionadas acatar las indicaciones emitidas por los organismos competentes, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud asociados a la calidad del aire tras el siniestro.