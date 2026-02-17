Sheyla Rojas y Sir Winston terminaron en San Valentín, pero ¿hubo reconciliación?: “Eres la mujer soñada de otro hombre”

La conductora reveló detalles de una presunta pelea que coincidió con el 14 de febrero, pero que hubo reconciliación. ATV / Magaly TV La Firme.

La más reciente emisión de Magaly TV: La Firme este 16 de febrero volvió a colocar bajo la lupa a Sheyla Rojas, luego de que la conductora Magaly Medina analizara en vivo una serie de publicaciones en Instagram que, según comentó, habrían encendido las alarmas sobre una posible crisis sentimental con el empresario mexicano, Sir Winston.

Todo comenzó cuando Medina mostró en pantalla uno de los mensajes que la exmodelo publicó la mañana de ese día. El texto, de tono reflexivo y enfocado en el amor propio, decía: “Soy mi prioridad”. A continuación, la conductora pidió ampliar la imagen para leer el contenido completo y comentó cada línea con su estilo característico.

El post señalaba: “Sé cuáles son todas aquellas cosas que me hacen sentir bien y me encargo de hacerla. Cuido mis hábitos, pongo límites, hago tiempo para mí, me rodeo de personas que me elevan. Gracias, universo, porque cuando yo me valoro, los demás me valoran”.

Sheyla Rojas en el ojo de la tormenta: los posts que encendieron las alarmas de ruptura. ATV / Magaly TV La Firme.

Tras leerlo, Medina reaccionó con ironía y reflexión: “Colón. (ríe) Colón. Lógico, pues, Shey, Shey, todo empieza por casa. Te quieres tú y los demás te querrán, porque tú sabes el nivel de amor que te puedes dar. Menos de eso, no se puede recibir. Si tú te valoras muchísimo, te sabes valiosa, lógicamente que vas a querer que los demás te valoren, te cuiden y te traten como te mereces”.

Para la conductora, el mensaje no era casual ni aislado. Según su interpretación, se trataba de una indirecta clara dirigida a alguien en particular. Acto seguido, mostró otra publicación que también llamó la atención del equipo de producción. El mensaje decía: “Pasa la página, eres la mujer soñada de otro hombre”. La reacción fue inmediata. “Esa fue fuerte, ah. Esa le habrá dolido a... al changuito”, comentó entre risas, sugiriendo que el destinatario del mensaje podría ser su pareja.

Además de los textos, Sheyla compartió una canción en sus historias de Instagram. En el programa se reprodujo un fragmento cuya letra decía: “Yo respiro. No encuentro el café que me quite el sueño de estar contigo”. Tras escucharla, Medina opinó: “Ah? Sí. Estaba en depre, en depre, sin los ojos delineados, sin maquillaje”, insinuando que el estado de ánimo de la influencer habría sido evidente también en su apariencia reciente en redes.

Terminaron en 14 de febrero

La secuencia continuó con otro mensaje que, según la conductora, fue publicado en una fecha particularmente significativa: el 14 de febrero, día de San Valentín. El texto decía: “Nunca fui tan valiente como el día que después de pensarlo mil veces dije: ‘No me merezco esto’, y me fui”.

Sobre ello, Medina reflexionó en tono más serio: “Es cierto, uno tiene que irse de los lugares donde a uno no la valoran, no la quieren, no la tratan bien, donde uno ya se siente incómoda, donde se altera la paz, donde se altera la tranquilidad, donde la inestabilidad emocional es cosa de todos los días. Uno no puede vivir en un lugar así, porque todos nos merecemos ser felices. Yo siempre lo digo, todos nos merecemos ser felices. Y si no es que estás contenta en un lugar, pues vete de ese lugar. Así de sencillo, así de fácil. Puede costar tomar la decisión, pero si es necesario, hay que tomarla”.

La interpretación del programa fue clara: los mensajes no eran simples reflexiones motivacionales, sino señales de una posible pelea fuerte o incluso un distanciamiento temporal. A esto se sumó un audio compartido por Sheyla en el que se escuchaba: “Entre más ignoras a un virgo, más frío se vuelve. ¿Crees que ignorar a un virgo hará que te persiga? Piénsalo dos veces”. Para Medina, el mensaje era directo: “Mira tú, esos mensajes eran pero directamente dirigidos a alguien. Dijimos: problemas en el paraíso, nubes en el panorama de Shey Shey”.

Sheyla Roja y Sir Winston tuvieron crisis, pero retomaron su relación

Sin embargo, la conductora aseguró que su equipo había investigado más allá de las publicaciones públicas. “Bueno, hemos estado indagando, pero sí hubo una pelea fuerte, al parecer un distanciamiento, una crisis. Pero según mis bien informados dateros, eh, ellos ya se reconciliaron. O sea, ya pasó el vendaval, ya pasó la tormenta”, reveló, bajando el tono de la alarma inicial.

En medio del análisis, Medina incluso especuló sobre la naturaleza del conflicto. “Yo dije: ‘¡Uy! La Sheyla se cansó de esperar el anillo’. ¿El anillo pa cuándo? ¿El anillo pa cuándo? Que todos los días-- Dijo: ‘Ya’. Y lo mandó rodar al changuito. Le dijo: ‘Ya, pues, hijito, no me traes el anillo... Ya fuiste’. Pensé que era eso, pero no sé qué habrá sido. Ella no lo ha dicho, él no habla menos, entonces...”, comentó, dejando claro que se trataba de una hipótesis.

La conductora también cuestionó el momento en que se habría producido la discusión. “Pero tengo entendido que ya se amistaron, pero que fue un fin de semana tremendo. Porque, ¿cómo te peleas el 14 de febrero si tienes una relación? Lo dejas para el lunes, ¿no? Ya pa el lunes. Me molesto, y el lunes. El lunes vuelvo a... No, no te hablo”, dijo entre risas nerviosas.

