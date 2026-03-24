Colombia

Isabella Ladera compartió emotivo mensaje tras un susto que vivió con su embarazo: “Oré tanto por esto”

La modelo venezolana sorprendió a sus seguidores con un mensaje tras haber sufrido una baja de presión arterial, lo que la mantuvo ausente de las redes sociales y generó preocupación entre sus seguidores

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La influencer Isabella Ladera, retratada
La influencer Isabella Ladera, retratada en un evento y en un tierno momento de su embarazo junto a Hugo García, ha respondido a los comentarios sobre su pareja.

El reciente mensaje emitido por la influencer venezolana Isabella Ladera en sus redes sociales produjo alivio entre sus seguidores, que habían manifestado preocupación tras conocer que la creadora de contenido enfrentó una situación de tensión durante su embarazo.

En la tarde del lunes 23 de marzo, la también modelo reapareció en su cuenta oficial de Instagram para confirmar que, pese al temor inicial, actualmente se encuentra estable.

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Isabella Ladera compartió una fotografía
Isabella Ladera compartió una fotografía dando un parte de tranquilidad sobre su estado de salud - crédito @isabella.ladera/IG

La preocupación de la comunidad digital creció después de que Isabella Ladera publicara un mensaje pidiendo ayuda tras experimentar un episodio que comúnmente se conoce como “la pálida”.

Aunque en ese momento la influenciadora optó por no dar detalles sobre su estado, la ausencia temporal de información generó una ola de mensajes de apoyo y espera entre quienes siguen de cerca su embarazo.

En los últimos días, Isabella Ladera había reportado malestares intensos asociados a su segundo embarazo, y señaló que se sentía cada vez más débil a medida que avanzaba el proceso.

Esto alertó a sus seguidores, quienes permanecieron atentos a cualquier actualización sobre su salud.

La pareja Isabella Ladera y
La pareja Isabella Ladera y Hugo García compartió la feliz noticia de su embarazo mostrando las ecografías del futuro bebé mientras se abrazan en una hermosa playa.

La propia modelo retomó la comunicación horas después para transmitir tranquilidad. A través de sus historias de Instagram, reconoció el momento difícil que vivió, pero aseguró estar enfocada en el bienestar propio y el del bebé.

El mensaje de Isabella Ladera tras el episodio

El mensaje buscaba disipar temores y reafirmar que, a pesar del susto, la situación está bajo control.

Isabella Ladera optó por compartir sus sentimientos a través de una imagen acompañada de un texto en el que expresó gratitud y alivio.

“Oré tanto por esto, se siente irreal, pero una vez más Dios demostrándome que nunca me deja sola. Dios es mi curita y chaleco anti todo”, escribió la creadora de contenido venezolana, acompañando la publicación con una fotografía de su rostro y varios corazones sanando.

Isabella relató que enfrenta cansancio
Isabella relató que enfrenta cansancio extremo, náuseas intensas y cambios emocionales que han modificado su rutina diaria. (Instagram/isabella.ladera)

La evolución de Isabella Ladera continuará bajo la mirada atenta de sus seguidores, quienes esperan que el resto del embarazo transcurra sin mayores dificultades. Por el momento, la influenciadora se mantiene activa en sus plataformas digitales, enfocada en su salud y la del bebé.

Algunos mensajes de sus seguidores como “espero todo esté bien contigo y con la salud del bebé”; “tranquila, son procesos que está viviendo el cuerpo, cada embarazo es diferente” o “todo va a salir bien con tu bebé”; “el temor de toda madre durante este proceso, no te preocupes hermosa, el bebé y tú van a estar bien”, fueron muestra del cariño que sienten sus seguidores.

Cuánto tiempo de embarazo tiene la modelo venezolana

La pareja conformada por Isabella Ladera y Hugo García decidió terminar con las especulaciones sobre el embarazo que los mantenía en el foco mediático. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo venezolana reveló que cuando se conoció la noticia se encontraba en la semana 20 de gestación, en la actualidad estará por la semana 24.

Las confesiones más sinceras de
Las confesiones más sinceras de Isabella Ladera sobre su maternidad y la inesperada reacción de Hugo García - crédito @isabella.ladera/IG

La confirmación, celebrada por sus seguidores, fue replicada por Hugo García, quien compartió la imagen y manifestó su emoción en redes sociales. Ambos mantuvieron discreción sobre otros detalles, como el sexo del bebé, eligiendo preservar esa información en el ámbito privado.

Durante varias semanas, rumores y comentarios en redes sociales rodearon el embarazo de la pareja. La presión aumentó debido a la viralización de un reto digital en Perú que ponía en duda la paternidad de García y generaba polémica sobre su relación.

Isabella Ladera respondió a los ataques defendiendo a su pareja y criticando la naturaleza de esos contenidos, señalando el daño que causan tanto a la figura pública como a su entorno familiar.

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