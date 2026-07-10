Le robaron el celular y lo atacaron: cinco mujeres fueron detenidas tras dejar a joven con graves lesiones en Los Olivos

Un joven de 23 años terminó con graves lesiones en el rostro luego de ser atacado por cinco mujeres que intentaron robarle su celular dentro de un bus de transporte público en Los Olivos. Las presuntas integrantes de la banda criminal “Las Sabrosas de la Ruta” fueron intervenidas por la Policía tras la agresión registrada en la zona norte de Lima.
El hecho ocurrió cuando la víctima, un administrador que regresaba a su vivienda después de trabajar, viajaba en una unidad de transporte por el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Universitaria. Según su testimonio, una de las mujeres aprovechó un descuido para sacar el equipo móvil que llevaba en el bolsillo.
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Al darse cuenta de lo ocurrido, el joven reclamó por su celular y señaló a la presunta autora del robo. En ese momento, las cinco mujeres habrían reaccionado de manera violenta contra él, provocándole múltiples arañazos y golpes en el rostro. La agresión dejó al pasajero con heridas que le impedirán acudir a su centro de labores mientras se recupera.
Joven fue atacado por cinco mujeres tras intentar recuperar su celular robado
De acuerdo con el informe difundido por ATV Noticias, la víctima identificó que una de las mujeres tenía su celular en la mano, por lo que intentó recuperar su pertenencia. Sin embargo, la situación escaló cuando las otras integrantes del grupo intervinieron y comenzaron a atacarlo.
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El joven relató que cayó al suelo mientras intentaba protegerse el rostro, pero terminó recibiendo agresiones por parte de las cinco sospechosas. Los pasajeros que presenciaron el hecho decidieron intervenir para detener el ataque y dieron aviso a la Policía.
Tras la alerta, un patrullero llegó hasta la zona y logró intervenir a las presuntas integrantes de la organización delictiva. La víctima fue auxiliada y posteriormente trasladada para recibir atención debido a las lesiones que presentaba en la cara.
Policía capturó a banda criminal integrada por cinco mujeres dedicadas al robo
Las intervenidas fueron trasladadas a la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes. Durante la intervención, los agentes encontraron el celular de la víctima en poder de una de las detenidas.
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La mujer identificada como Rosa Elena Morote Velázquez, de 31 años, fue señalada como quien tenía el equipo móvil. También fueron detenidas Karol Sheila Álvarez Lozano, Jennifer Xiomara Jiménez Sáenz, Rosa Yesenia Soto Bailón y Claudia Fiorella Cabanillas Santamaría, esta última junto a otra implicada de 18 años.
Según la información policial, las cinco mujeres serían conocidas por operar bajo la modalidad de carterismo en buses de transporte público en Lima Norte. Las autoridades investigan su participación en otros hechos similares registrados en la zona.
Integrantes de “Las Sabrosas de la Ruta” tenían antecedentes por robos bajo la misma modalidad
La Policía informó que algunas de las integrantes de “Las Sabrosas de la Ruta” ya contaban con antecedentes por presuntos robos bajo la misma modalidad. Incluso, habrían sido intervenidas en mayo por un caso similar y trasladadas a la dependencia policial de Sol de Oro.
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La nueva captura generó cuestionamientos sobre la reincidencia de las sospechosas y las medidas aplicadas tras anteriores intervenciones. Vecinos y pasajeros de transporte público expresaron su preocupación por la presencia de grupos dedicados al robo en unidades que circulan por distintos puntos de Lima.
Mientras continúan las investigaciones, las detenidas permanecen bajo las diligencias de ley para determinar las responsabilidades penales del caso. El Ministerio Público deberá evaluar los elementos recopilados por la Policía y definir las acciones que correspondan.
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