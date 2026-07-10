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Le robaron el celular y lo atacaron: cinco mujeres fueron detenidas tras dejar a joven con graves lesiones en Los Olivos

Las cinco mujeres fueron identificadas como integrantes de “Las Sabrosas de la Ruta”, una banda señalada por robos en buses de transporte público y que tendría antecedentes por la misma modalidad

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Cinco mujeres fueron detenidas en Los Olivos tras ser acusadas de robar un celular dentro de un bus y atacar al joven que intentó recuperar su equipo. La víctima terminó con graves lesiones en el rostro. Fuente: ATV Noticias

Un joven de 23 años terminó con graves lesiones en el rostro luego de ser atacado por cinco mujeres que intentaron robarle su celular dentro de un bus de transporte público en Los Olivos. Las presuntas integrantes de la banda criminal “Las Sabrosas de la Ruta” fueron intervenidas por la Policía tras la agresión registrada en la zona norte de Lima.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un administrador que regresaba a su vivienda después de trabajar, viajaba en una unidad de transporte por el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Universitaria. Según su testimonio, una de las mujeres aprovechó un descuido para sacar el equipo móvil que llevaba en el bolsillo.

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Al darse cuenta de lo ocurrido, el joven reclamó por su celular y señaló a la presunta autora del robo. En ese momento, las cinco mujeres habrían reaccionado de manera violenta contra él, provocándole múltiples arañazos y golpes en el rostro. La agresión dejó al pasajero con heridas que le impedirán acudir a su centro de labores mientras se recupera.

Un autobús público, varios agentes de seguridad y un recuadro con tres mujeres. El autobús tiene escrito "CARABAYLLO", "SERENAZGO" y "EMIR" son visibles
Efectivos de Serenazgo y EMIR custodian un autobús en Los Olivos, Lima, donde presuntas integrantes de una banda delictiva fueron detenidas por robo tras un ataque. (Composición: Infobae Perú)

Joven fue atacado por cinco mujeres tras intentar recuperar su celular robado

De acuerdo con el informe difundido por ATV Noticias, la víctima identificó que una de las mujeres tenía su celular en la mano, por lo que intentó recuperar su pertenencia. Sin embargo, la situación escaló cuando las otras integrantes del grupo intervinieron y comenzaron a atacarlo.

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El joven relató que cayó al suelo mientras intentaba protegerse el rostro, pero terminó recibiendo agresiones por parte de las cinco sospechosas. Los pasajeros que presenciaron el hecho decidieron intervenir para detener el ataque y dieron aviso a la Policía.

Tras la alerta, un patrullero llegó hasta la zona y logró intervenir a las presuntas integrantes de la organización delictiva. La víctima fue auxiliada y posteriormente trasladada para recibir atención debido a las lesiones que presentaba en la cara.

Un hombre de espaldas en una calle y dos recuadros con primeros planos de un rostro con arañazos en la boca, nariz y mejilla, en escala de grises
Un joven agredido en un bus de transporte público en Los Olivos, Lima, exhibe lesiones en el rostro tras el intento de robo de su celular por cinco mujeres. (Composición: Infobae Perú)

Policía capturó a banda criminal integrada por cinco mujeres dedicadas al robo

Las intervenidas fueron trasladadas a la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes. Durante la intervención, los agentes encontraron el celular de la víctima en poder de una de las detenidas.

La mujer identificada como Rosa Elena Morote Velázquez, de 31 años, fue señalada como quien tenía el equipo móvil. También fueron detenidas Karol Sheila Álvarez Lozano, Jennifer Xiomara Jiménez Sáenz, Rosa Yesenia Soto Bailón y Claudia Fiorella Cabanillas Santamaría, esta última junto a otra implicada de 18 años.

Tres mujeres de frente en una sala; dos mujeres de espaldas son escoltadas por un policía de uniforme junto a unas rejas
Integrantes de la banda criminal 'Las Sabrosas de la Ruta' permanecen detenidas en la comisaría Sol de Oro en Los Olivos, Lima, tras ser intervenidas por robo de celular en un bus de transporte público. (Composición: Infobae Perú)

Según la información policial, las cinco mujeres serían conocidas por operar bajo la modalidad de carterismo en buses de transporte público en Lima Norte. Las autoridades investigan su participación en otros hechos similares registrados en la zona.

Integrantes de “Las Sabrosas de la Ruta” tenían antecedentes por robos bajo la misma modalidad

La Policía informó que algunas de las integrantes de “Las Sabrosas de la Ruta” ya contaban con antecedentes por presuntos robos bajo la misma modalidad. Incluso, habrían sido intervenidas en mayo por un caso similar y trasladadas a la dependencia policial de Sol de Oro.

La nueva captura generó cuestionamientos sobre la reincidencia de las sospechosas y las medidas aplicadas tras anteriores intervenciones. Vecinos y pasajeros de transporte público expresaron su preocupación por la presencia de grupos dedicados al robo en unidades que circulan por distintos puntos de Lima.

Díptico muestra mujer joven con cabello oscuro y sudadera negra, junto a otra imagen de una mujer con esposas en un vehículo
Una mujer es detenida por la Policía en Los Olivos, Lima, señalada como presunta integrante de una banda dedicada al robo de celulares en transporte público. (Composición: Infobae Perú)

Mientras continúan las investigaciones, las detenidas permanecen bajo las diligencias de ley para determinar las responsabilidades penales del caso. El Ministerio Público deberá evaluar los elementos recopilados por la Policía y definir las acciones que correspondan.

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