El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene los tipos de interés en el 4,25% por décima vez seguida

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha acordado mantener inalterados los tipos de interés en el 4,25% por décima reunión consecutiva, por lo que siguen en su nivel más bajo desde abril de 2022, según ha informado en un comunicado.

La inflación mensual de junio fue del 0,23%, mientras que, de obviarse los alimentos y la energía, se ubicó en el 0,08%. En términos interanuales, pasó del 3,9% en mayo al 4% en junio, en tanto que la variable subyacente repuntó una décima al 4,5%, por encima del rango objetivo.

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Las expectativas de inflación a doce meses vista se moderaron del 2,9% en mayo al 2,8% en junio, las cuales sí quedaron dentro de la horquilla de inflación.

"Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta", ha explicado el instituto emisor.

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"Sin embargo, existe el riesgo de que un fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio tengan efectos más persistentes sobre la inflación", ha matizado.

Los indicadores adelantados de actividad económica siguen mostrando un "buen desempeño". La mayoría de estos registraron una mejora respecto al mes previo, aunque los índices de expectativas subieron "significativamente". Todos quedaron en niveles optimistas.

"Los riesgos globales se han moderado recientemente debido al alivio de las tensiones geopolíticas [...] y la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos. [...] Las perspectivas de crecimiento [...] mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana", ha resumido el BCRP.

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