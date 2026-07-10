¿Recibiste tu gratificación? Cuatro formas de usar la inteligencia artificial para administrar mejor tu dinero

La llegada de la gratificación representa para miles de trabajadores peruanos una oportunidad para aliviar gastos, realizar compras postergadas o destinar recursos al ahorro. Sin embargo, especialistas recomiendan que este ingreso extraordinario no se utilice únicamente para el consumo inmediato, sino como una herramienta para fortalecer la estabilidad financiera en el mediano y largo plazo.
En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) comienza a consolidarse como un apoyo para quienes buscan planificar mejor el destino de su dinero. Más allá de responder consultas, estas plataformas permiten organizar información financiera, evaluar distintas alternativas y proyectar el impacto de cada decisión antes de ejecutar un gasto.
PUBLICIDAD
Según informó Andina Noticias, el director de la carrera de Administración y Negocios Digitales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Letts, explicó que estas herramientas ayudan a transformar la administración del dinero en un proceso más planificado. “La IA está llevando la gestión financiera de un enfoque reactivo a uno más preventivo. Su mayor aporte no es decidir por la persona, sino ofrecer información procesada que le permita tomar mejores decisiones”, señaló.
Cómo aprovechar la IA para planificar la gratificación
El especialista sostiene que el principal beneficio de estas plataformas radica en su capacidad para analizar diferentes escenarios en pocos segundos. De esa manera, las personas pueden comparar opciones antes de comprometer su dinero y elegir la alternativa que mejor se adapte a sus objetivos financieros.
PUBLICIDAD
Entre las principales recomendaciones para utilizar la IA de forma estratégica destacan:
- Crear un presupuesto antes de gastar, distribuyendo la gratificación entre ahorro, pago de deudas, inversión, gastos familiares y consumo personal.
- Comparar distintos escenarios financieros, evaluando qué beneficios tendría destinar parte del dinero a reducir deudas, formar un fondo de emergencia, financiar una capacitación o impulsar un emprendimiento.
- Detectar oportunidades de ahorro, identificando gastos recurrentes, suscripciones poco utilizadas o consumos que pueden reducirse sin afectar las finanzas personales.
- Realizar preguntas estratégicas, orientadas a conocer riesgos, ventajas y consecuencias de cada decisión económica antes de efectuar una compra o inversión.
Estas funciones permiten visualizar con mayor claridad cómo una decisión tomada hoy puede influir en la liquidez y la estabilidad financiera durante los próximos meses, especialmente en un contexto económico donde el manejo responsable del dinero cobra mayor relevancia.
La IA es una herramienta de apoyo
El especialista destacó que la utilidad de estas plataformas depende en gran medida de la información que reciben y de la manera en que los usuarios formulan sus consultas. En ese sentido, recomendó utilizar la inteligencia artificial para analizar diferentes alternativas y evaluar riesgos, en lugar de emplearla únicamente para confirmar decisiones que ya fueron tomadas.
PUBLICIDAD
“La calidad de las respuestas depende, en gran medida, de la calidad de las preguntas. La IA debe utilizarse como un copiloto, no como un piloto automático. Puede ayudar a ordenar información, comparar escenarios y cuestionar decisiones, pero la responsabilidad final siempre seguirá siendo de las personas”, afirmó Carlos Letts. El especialista añadió que estas herramientas aún presentan limitaciones, ya que no pueden considerar factores personales como el nivel de endeudamiento, la situación familiar, la tolerancia al riesgo o las metas financieras de cada usuario.
Por ello, recomendó aprovechar la gratificación como una oportunidad para fortalecer las finanzas personales y utilizar la inteligencia artificial como un apoyo para organizar información, planificar el uso del dinero y tomar decisiones mejor fundamentadas, sin delegar por completo la administración de los recursos a la tecnología.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Congreso declaró día no laborable este viernes 10 de julio en esta ciudad del Perú
La reciente aprobación congresal otorga carácter oficial a una jornada de descanso en la provincia de Tambopata, donde miles de habitantes celebran la fundación de Puerto Maldonado
Escándalo en EsSalud: denuncian a gerente general por peculado de uso al usar vehículo oficial para trasladar a su hijo
El directivo Aldon Yldefonso fue grabado cuando el automóvil institucional lo llevó hasta las inmediaciones de un colegio, donde descendió junto a su hijo menor
Día de Apreciación del Capibara: la efeméride que creció en redes sociales y busca visibilizar al mayor roedor del planeta
Cada 10 de julio, este día convoca a seguidores de la fauna sudamericana para destacar al roedor más grande del mundo, su vida social y su vínculo con humedales y riberas
Gino Pesaressi frustró el robo de su camioneta y ayudó a capturar a uno de los delincuentes
El actor y exintegrante de 'Esto es Guerra' reaccionó desde su casa al ver que forzaban su vehículo en Surquillo, pidió apoyo a los vecinos y terminó colaborando con la Policía en la intervención
Consulta de expedientes judiciales en línea: cómo revisar el estado de un caso en el Poder Judicial
El sistema digital del Poder Judicial permite buscar expedientes judiciales en desde la web, revisar resoluciones y conocer el avance de un proceso. Para hacerlo, se necesita el código del expediente o los datos exactos del caso, como corte superior, especialidad, año y número
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD