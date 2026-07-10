¿Recibiste tu gratificación? Cuatro formas de usar la inteligencia artificial para administrar mejor tu dinero

Una persona utiliza su laptop y un asistente de inteligencia artificial para consultar el saldo de su gratificación y planificar sus finanzas personales en una oficina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la gratificación representa para miles de trabajadores peruanos una oportunidad para aliviar gastos, realizar compras postergadas o destinar recursos al ahorro. Sin embargo, especialistas recomiendan que este ingreso extraordinario no se utilice únicamente para el consumo inmediato, sino como una herramienta para fortalecer la estabilidad financiera en el mediano y largo plazo.

En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) comienza a consolidarse como un apoyo para quienes buscan planificar mejor el destino de su dinero. Más allá de responder consultas, estas plataformas permiten organizar información financiera, evaluar distintas alternativas y proyectar el impacto de cada decisión antes de ejecutar un gasto.

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Según informó Andina Noticias, el director de la carrera de Administración y Negocios Digitales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Letts, explicó que estas herramientas ayudan a transformar la administración del dinero en un proceso más planificado. “La IA está llevando la gestión financiera de un enfoque reactivo a uno más preventivo. Su mayor aporte no es decidir por la persona, sino ofrecer información procesada que le permita tomar mejores decisiones”, señaló.

Trabajadores privados recibirán pago adicional en julio por bonificación extraordinaria de EsSalud| Foto: Gemini IA

Cómo aprovechar la IA para planificar la gratificación

El especialista sostiene que el principal beneficio de estas plataformas radica en su capacidad para analizar diferentes escenarios en pocos segundos. De esa manera, las personas pueden comparar opciones antes de comprometer su dinero y elegir la alternativa que mejor se adapte a sus objetivos financieros.

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Entre las principales recomendaciones para utilizar la IA de forma estratégica destacan:

Crear un presupuesto antes de gastar , distribuyendo la gratificación entre ahorro, pago de deudas, inversión, gastos familiares y consumo personal.

Comparar distintos escenarios financieros , evaluando qué beneficios tendría destinar parte del dinero a reducir deudas, formar un fondo de emergencia, financiar una capacitación o impulsar un emprendimiento.

Detectar oportunidades de ahorro , identificando gastos recurrentes, suscripciones poco utilizadas o consumos que pueden reducirse sin afectar las finanzas personales.

Realizar preguntas estratégicas, orientadas a conocer riesgos, ventajas y consecuencias de cada decisión económica antes de efectuar una compra o inversión.

Estas funciones permiten visualizar con mayor claridad cómo una decisión tomada hoy puede influir en la liquidez y la estabilidad financiera durante los próximos meses, especialmente en un contexto económico donde el manejo responsable del dinero cobra mayor relevancia.

Una persona revisa un presupuesto financiero generado por un asistente de inteligencia artificial en una computadora portátil, analizando categorías de ahorro, deuda e inversión mientras toma notas sobre su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA es una herramienta de apoyo

El especialista destacó que la utilidad de estas plataformas depende en gran medida de la información que reciben y de la manera en que los usuarios formulan sus consultas. En ese sentido, recomendó utilizar la inteligencia artificial para analizar diferentes alternativas y evaluar riesgos, en lugar de emplearla únicamente para confirmar decisiones que ya fueron tomadas.

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“La calidad de las respuestas depende, en gran medida, de la calidad de las preguntas. La IA debe utilizarse como un copiloto, no como un piloto automático. Puede ayudar a ordenar información, comparar escenarios y cuestionar decisiones, pero la responsabilidad final siempre seguirá siendo de las personas”, afirmó Carlos Letts. El especialista añadió que estas herramientas aún presentan limitaciones, ya que no pueden considerar factores personales como el nivel de endeudamiento, la situación familiar, la tolerancia al riesgo o las metas financieras de cada usuario.

Por ello, recomendó aprovechar la gratificación como una oportunidad para fortalecer las finanzas personales y utilizar la inteligencia artificial como un apoyo para organizar información, planificar el uso del dinero y tomar decisiones mejor fundamentadas, sin delegar por completo la administración de los recursos a la tecnología.

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Un hombre medita su decisión financiera apoyándose en un asistente de inteligencia artificial y en sus propios cálculos manuales antes de usar una tarjeta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)