Por qué se postergó el debate del crédito suplementario y la gratificación de trabajadores CAS: las razones detrás de la decisión

El debate sobre el crédito suplementario en el Congreso de la República fue pospuesto. El congresista Eduardo Salhuana detalla que la medida busca garantizar que los proyectos de inversión y otras disposiciones sean evaluados adecuadamente por los equipos técnicos y el Ministerio de Economía. | Canal N

Tres razones explican por qué la Comisión Permanente del Congreso postergó hasta el lunes 13 el debate del crédito suplementario de S/9.596 millones: la presentación de decenas de disposiciones transitorias y finales durante la mañana de este jueves, la falta de acuerdo sobre la fórmula de pago de las gratificaciones para los trabajadores del régimen CAS, y la necesidad de que el equipo técnico de la comisión y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revise cada planteamiento antes de su aprobación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, formalizó el aplazamiento mediante un oficio a la presidencia del Congreso, pasadas las cinco de la tarde, luego de más de dos horas de intervenciones en el hemiciclo. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, cerca de un centenar de trabajadores del régimen CAS mantenía una protesta a la espera de una decisión favorable sobre el pago de su gratificación de julio. La movilización derivó en un operativo policial para desalojar a los manifestantes y restablecer el tránsito vehicular.

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El Pleno del Congreso de la República suspendió la sesión en la que se debatía el proyecto de ley de crédito suplementario. La discusión se reanudará el próximo lunes tras no llegar a un consenso. - Canal N

Obras, becas y gratificaciones CAS coparon el debate

Durante la sesión, que se extendió desde la mañana, congresistas de distintas bancadas incidieron en la incorporación de proyectos de infraestructura regional, financiamiento para becas de posgrado en el extranjero y obras de agua potable, alcantarillado, salud y conectividad vial en diversas regiones del país.

A eso se sumó la discusión sobre las gratificaciones para los trabajadores del régimen CAS, punto que quedó sin resolver tras la retirada de la disposición que planteaba reconocer ese beneficio de forma gradual junto con la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El MEF había advertido que la propuesta carecía de una fuente de financiamiento permanente y podía comprometer la sostenibilidad fiscal. La iniciativa movilizó la presencia de trabajadores CAS en los exteriores del Congreso, a la espera de una definición.

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Trabajadores CAS toman Plaza Francia para exigir gratificación y CTS, dictamen clave sigue sin votarse| Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

El MEF y la comisión técnica tendrán el fin de semana para revisar el dictamen

El expresidente del Congreso y congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, defendió el aplazamiento y advirtió que la premura lleva a aprobar proyectos de inversión pública sin respaldo técnico. “Muchas veces la prisa nos impulsa a aprobar proyectos de inversión pública que no tienen calidad, que no están aprobados por las entidades correspondientes. Entonces son aspiraciones de los municipios, de los gobiernos regionales, que quedan truncos”, afirmó el legislador.

Salhuana consideró que el fin de semana es tiempo suficiente para que el equipo técnico del MEF y de la comisión depure el dictamen. El congresista también precisó que los recursos efectivamente disponibles del crédito suplementario ascienden a S/4.000 millones, ya que los S/5.435 millones restantes corresponden a canon, sobrecanon y regalías, con destino predeterminado a proyectos de inversión y obras públicas. Los S/4.160 millones de libre disponibilidad se financiarán con S/2.900 millones del Tesoro Público y S/1.260 millones en bonos soberanos.

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El MEF afirmó que el crédito suplementario se basa en proyecciones macroeconómicas oficiales, respeta la regla fiscal y cuenta con mayores ingresos tributarios proyectados por la SUNAT. (Foto: Agencia Andina)

Por su parte, el MEF respaldó la solidez técnica de la iniciativa. El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, afirmó que el proyecto fue formulado sobre la base de proyecciones macroeconómicas oficiales y que su financiamiento respeta las reglas fiscales vigentes. “El crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización”, sostuvo el titular del sector.

El sustento del proyecto descansa en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, que proyecta para este año un déficit fiscal de 1,75% del PBI, por debajo del límite de 1,8% fijado por la regla fiscal, lo que deja un margen aproximado de S/1.260 millones. A ello se suma que la SUNAT incrementó en S/2.006 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026, respaldada en el mayor dinamismo de la actividad económica y la recaudación.

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