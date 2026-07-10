Congreso aprueba histórico paquete de leyes para sanear límites territoriales en Perú

El Congreso de la República aprobó un paquete de más de 30 proyectos de ley que permite definir formalmente los límites territoriales de más del 40 % del territorio nacional.
Este avance, considerado uno de los más significativos en décadas para la organización administrativa del país, busca destrabar inversiones públicas y otorgar seguridad jurídica a millones de peruanos que habitan en zonas con fronteras indefinidas.
Un desafío histórico para la organización del país
Hasta la fecha, cerca del 75 % de los distritos y el 90 % de las provincias del Perú presentaban problemas por límites territoriales no definidos, según información del Congreso.
Esta situación ha sido fuente de conflictos sociales, protestas y disputas de competencias entre municipalidades y gobiernos regionales, además de paralizar cientos de proyectos de inversión pública.
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“El ordenamiento del territorio permite que las fronteras internas dejen de ser líneas de conflicto para convertirse en puentes de desarrollo”, declaró la congresista Ana Zegarra Saboya, presidenta de la Comisión de Descentralización, quien lideró el proceso legislativo.
Causas y consecuencias de la indefinición de límites
La ausencia de límites claros se debe a la falta de documentos históricos precisos, el uso de leyes antiguas sin coordenadas técnicas y la disputa por la recaudación de impuestos y canon minero.
Esto impide la ejecución de obras públicas esenciales, ya que ninguna autoridad asume la inversión en zonas en disputa. Como resultado, los habitantes de áreas limítrofes enfrentan bloqueos, protestas y cortes de servicios básicos, mientras que proyectos de agua, saneamiento, educación y salud quedan detenidos.
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En el caso reciente de Tacna y Moquegua, tensiones por el abastecimiento de agua evidenciaron la urgencia de una solución normativa.
Impacto directo en la vida de millones de peruanos
El saneamiento territorial aprobado beneficiará de manera directa a más de 2,5 millones de personas mediante la definición de más de 2.500 kilómetros de límites en 16 departamentos.
Además, permitirá la ejecución inmediata de obras de servicios básicos y el inicio de proyectos de infraestructura paralizados.
A nivel nacional, más de 11 millones de peruanos aún carecen de acceso seguro a agua potable o alcantarillado, una brecha que solo comenzará a cerrarse con inversiones masivas y reformas urgentes en la gestión de servicios públicos.
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El rol de la Secretaría de Demarcación y la articulación del Estado
La Secretaría de Demarcación y Ordenamiento Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la entidad encargada de los procesos técnicos para la delimitación formal de regiones, provincias y distritos.
El respaldo político y técnico logrado en el Congreso representa una oportunidad para avanzar en la descentralización y la justicia social, según coinciden diversas bancadas.
“Ordenar nuestro territorio significa otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos y crear condiciones reales para la inversión pública y privada”, subrayó Zegarra tras la aprobación unánime del paquete legislativo.
El proceso legislativo sienta bases para destrabar obras y fortalecer la cohesión territorial, con el desafío pendiente de avanzar en el saneamiento del resto del país y atender las demandas de millones de peruanos en zonas aún indefinidas.
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