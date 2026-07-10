Piura alista obras para proteger la pesca ante un eventual Fenómeno de El Niño

Las medidas buscan proteger la infraestructura pesquera y garantizar la continuidad de las actividades productivas. Foto: Actualidad Ambiental

El Gobierno Regional de Piura puso en marcha una serie de medidas preventivas para reforzar la infraestructura pesquera y acuícola de la región ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño. A través de la Dirección Regional de la Producción (Direpro), se realizan inspecciones técnicas y coordinaciones con distintas entidades para reducir el impacto que podrían generar lluvias intensas, oleajes anómalos, deslizamientos e inundaciones.

Las acciones están dirigidas a proteger los desembarcaderos pesqueros artesanales y otras instalaciones estratégicas, con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades productivas y resguardar el sustento de miles de pescadores, acuicultores y sus familias. Para ello, se priorizan intervenciones en los puntos considerados más vulnerables.

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Evaluaciones para definir obras prioritarias

El director regional de la Producción, Segundo Juan Alzamora Encalada, informó que la Direpro desarrolla evaluaciones técnicas en las principales infraestructuras pesqueras de Piura con el fin de detectar zonas críticas y establecer el orden de ejecución de las obras preventivas.

“Nuestro compromiso es actuar de manera preventiva. Estamos articulando esfuerzos con las municipalidades y las entidades competentes para ejecutar obras que fortalezcan la infraestructura pesquera y permitan proteger tanto las instalaciones como las actividades económicas que dependen del mar”, señaló.

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Entre las primeras intervenciones figura el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Los Órganos, donde la Direpro trabaja junto con la municipalidad distrital y la administración del recinto para impulsar la construcción de un muro de contención. La estructura busca impedir que el lodo ingrese durante la temporada de lluvias y afecte las áreas administrativas y el patio de maniobras.

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Intervenciones en desembarcaderos pesqueros

El plan también contempla obras en otros desembarcaderos de la región. En Lobitos se gestiona el mantenimiento de la cobertura del muelle para preservar la infraestructura frente a las precipitaciones, mientras que en Máncora se promueve la construcción de un muro de contención destinado a proteger las canaletas de drenaje y el patio de maniobras.

En Talara se analiza la instalación de una cobertura para resguardar las áreas administrativas y de control de calidad. En El Ñuro, por su parte, se plantea levantar un muro de contención que contribuya a reducir los riesgos derivados de los deslizamientos de tierra durante la época de lluvias.

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Las evaluaciones también alcanzan a Sechura y Yacila. En el primer caso se propone reforzar la protección del techo aligerado de las zonas utilizadas para las labores previas al desembarque. En Yacila, la iniciativa considera cubrir diversos espacios de trabajo, entre ellos la planta de tratamiento de aguas residuales, la planta de hielo, la maquinaria, el edificio administrativo y la sala de tareas previas, con la finalidad de proteger los equipos y mantener la operatividad del desembarcadero.

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Atención al dique de Virrilá y a Huancabamba

La Direpro también inspeccionó el dique de Virrilá, ubicado en la provincia de Sechura, donde detectó la necesidad de reforzar la infraestructura para evitar que un eventual incremento del caudal del río Piura afecte la bahía de Sechura y perjudique la actividad acuícola desarrollada por los maricultores de la zona.

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“El fortalecimiento del dique de Virrilá es una acción prioritaria para proteger la producción acuícola de la bahía de Sechura. Por ello, impulsaremos las gestiones necesarias ante el Gobierno Regional, el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua y las demás instituciones competentes para ejecutar las obras preventivas que se requieran”, precisó Alzamora Encalada.

Asimismo, el funcionario anunció que la Estación Pesquera de Huancabamba será sometida a una evaluación técnica integral para determinar las intervenciones necesarias que permitan fortalecer su infraestructura y asegurar su funcionamiento ante un eventual Fenómeno de El Niño. Con estas acciones, el Gobierno Regional busca reducir los riesgos para el sector pesquero y acuícola, así como preservar una actividad clave para la economía y la seguridad alimentaria de Piura.

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